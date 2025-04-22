Загитова покрасилась в фиолетовый, у Медведевой — каре! Бум на смену причёсок в фигурке

Прошедший сезон-2024/2025 открыл нам нескольких известных и любимых фигуристов с довольно необычной стороны. Они решились на очень оригинальные причёски, которых, пожалуй, мало кто от них ожидал! Одни, как нынешние лидеры женского мирового фигурного катания Алиса Лью и Каори Сакамото, стремились попробовать что-то новое в предолимпийский сезон, которой считается последней возможностью для экспериментов. Другие, как российские звёзды Алина Загитова и Евгения Медведева, явно следили за современными трендами и ударились в моду на яркие цвета и каре. Посмотрим, как наши любимые фигуристки решили поэкспериментировать со своими волосами.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прямо посередине тура Этери Тутберидзе шокировала всех кардинальным изменением своего имиджа. Загитова опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлён процесс её преображения: из привычной брюнетки в фиолетовый цвет. Поклонники жёстко раскритиковали решение фигуристки, из-за чего Алина, видимо, приняв это довольно близко к сердцу, выложила философское обращение к аудитории: «Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост и ты будешь совершенствоваться». Закончила его девушка словами о том, что «все комментарии будут удалены, а комментаторы – заблокированы».

Алина Загитова Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Отметим, что это не первое преображение Загитовой за последний год. Она уже успела побывать блондинкой, потом вернулась к натуральному цвету и подстригла каре, далее нарастила волосы, а после отстригла чёлку и стала фиолетовой. При этом кажется, что Алина сама осознала, что перемены – это круто, но ничто не идёт ей больше родного цвета. Проходив с яркими волосами всего неделю, фигуристка пришла на шоу Этери Тутберидзе 10 апреля в Москве в привычном образе. Там же она объяснила, что все её перекрашивания – это лишь желание «попробовать себя разной, не зацикливаться на одном образе».

Вечная соперница Загитовой, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, многие действия которой принято считать более спокойными и обдуманными, буквально на днях также поразила поклонников сменой имиджа. Она избавилась от своих длинных волос и обрезала каре.

Несмотря на то что сама спортсменка охарактеризовала эти изменения так – «Весеннее обострение взяло верх», стоит сказать, что новый образ очень подходит Евгении. Фигуристка превратилась в практически героиню голливудских фильмов, которые часто носили причёски с локонами в виде волны. Сопровождать Медведеву в таком сложном деле – походе в салон за сменой имиджа – взялась чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева. Лиза – одна из самых ярких спортсменок нашего времени, которая легка на подъём, когда дело касается экспериментов с волосами, одеждой и стилем. Так что её помощь в этом деле была как нельзя кстати.

Одной из любительниц экспериментов с волосами издавна считалась вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова). Отказавшись от своего натурального русого цвета Саша, перекрасилась в ярко-рыжий ещё во времена спортивной карьеры. Все свои главные награды в спорте Трусова выиграла именно с этой причёской.

Но, как говорила сама фигуристка, замужество и смена фамилии в какой-то степени разделили её жизнь на «до» и «после». Теперь она Игнатова – с новыми целями, семьёй, мужем Макаром Игнатовым и в ожидании ребёнка. Видимо, эти перемены в личной жизни требовали и изменений во внешнем виде. В марте фигуристка стала обладательницей блонда с желтоватым оттенком, ради которого провела в салоне более 12 часов. Этот цвет прекрасно сочетался с бело-голубым платьем, выбранным для анонсирования беременности на «Русском вызове», а также для образов будущих молодых родителей на гендер-пати.

Александра Игнатова Фото: Соня Касаткина, «Чемпионат»

Безусловно, нельзя пройти мимо перемен во внешности у чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. Спортсменка сменила причёску, отказавшись от длинных локонов в пользу прямого каре. Интересно, что случилось это прямо после появившихся слухов о романе 18-летней фигуристки с 32-летним защитником и капитаном хоккейного клуба ЦСКА Никитой Нестеровым. Некоторые фанаты были уверены, что фигуристка изменила имидж именно ради нового возлюбленного. Однако прошло уже несколько месяцев с момента появления слухов, но спортсмены всё ещё их не комментировали. При этом сама Камила продолжает появляться на многих матчах Никиты.

Камила Валиева Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Не обошлось без кардинальных экспериментов и в международном фигурном катании. Главная фигуристка этого олимпийского цикла, трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото ещё в начале нынешнего сезона удивила поклонников новой причёской. Она избавилась от традиционного чёрного цвета и неожиданно стала блондинкой. Многие пользователи раскритиковали Каори за это решение, отметив, что теперь она как будто теряется на льду. Однако спустя время кажется, что это шаг был хоть и рискованным, но не бесперспективным. В этом сезоне японки представила публике довольно необычные для себя самой постановки. И особенно под джаз в произвольной программе из мюзикла «Чикаго» белые волосы Каори казались точно к месту!

Каори Сакамото Фото: Maddie Meyer/Getty Images

За примером японки последовала звезда нынешнего сезона, чемпионка мира американка Алиса Лью. Сразу после победного для себя мирового первенства она сделала очень креативное окрашивание, буквально разделив свои волосы на несколько полос – натурального и желтоватого цветов. Этот эксперимент и последовавшая за ним критика ни капли не смутили Алису. Уже на следующем старте, командном чемпионате мира, она обновила лучшие результаты в карьере в обеих программах и стала победительницей соревнований в составе сборной США.

Алиса Лью Фото: Из личного архива Алисы Лью

Становится интересно, ждать ли нам что-то такого же радикального от фигуристок в следующем сезоне? А может быть, в борьбу включатся мужчин? Обладатель шикарной шевелюры, многократный призёр чемпионатов России Пётр Гуменник уже начал заигрывать с подписчиками. В ноябре 2024 года он заявлял, что решил в этом году отращивать волосы и не тратить в барбершопе ни одной копейки. При этом в начале апреля Петя выложил загадочное фото как будто из парикмахерского кресла, где рядом с ним стоит мастер с ножницами…

Пётр Гуменник Фото: Из личного архива Петра Гуменника

Получается, передаём мальчикам пальму первенства в вопросах причёсок и ждём от них сюрпризов в олимпийском сезоне?