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Софья Муравьева официально перешла к Алексею Мишину: реакция Плющенко, перспективы

Муравьёва уехала в Петербург на перезагрузку карьеры. Чего ждать от тандема с Мишиным?
Анастасия Матросова
Софья Муравьёва перешла к Алексею Мишину
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Даже Плющенко верит в успех Софьи под руководством Алексея Николаевича.

Новый каток, новый тренер, новый город. 18-летняя Софья Муравьёва решилась на кардинальные перемены – переехала из Москвы в Санкт-Петербург ради того, чтобы тренироваться у Алексея Мишина. Теперь об этом известно официально: Софья уже начала тренировки в команде и поделилась фото с новым наставником.

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Питере, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь мы пройдем с вами интересный и яркий путь!» – написала Муравьёва в соцсетях. Тёплыми словами попрощался и Евгений Плющенко: «Буду следить за твоими успехами под руководством твоего нового штаба! У тебя прекрасный наставник, с которым я прошел 20-летний ярчайший путь в своей карьере. Ты всё сможешь! Я в тебя верю!»

Так чего же ждать от сотрудничества Софьи Муравьёвой и Алексея Мишина? Разбираем по полочкам.

Громкое расставание с «Ангелами Плющенко» оказалось одной из главных тем недели:
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Смена города и рабочей обстановки могут запустить мотивацию

Последний сезон для Софьи складывался очень непросто. Взросление, череда обидных четвёртых мест, проблемы со здоровьем и мотивацией – словом, год был тяжёлым и в итоге привёл к расставанию с предыдущим тренерским коллективом.

Со стороны кажется, что условия в «Ангелах Плющенко» были прекрасными, Соня и школа идеально друг другу подходили, однако всё-таки произошло громкое расставание, за годы работы накопилось слишком много противоречий. Кардинальная смена обстановки поможет Муравьёвой по-новому взглянуть на фигурное катание, на себя в этом виде спорта, на тренировочный процесс.

Положительно переход Муравьёвой к Мишину оценила, например, Татьяна Тарасова: «Думаю, плохо не будет. Я люблю эту девочку, она очень трудолюбивая. И катается по-своему, непохожая ни на кого. С хорошим прыжком. Уверена, что с Мишиным она приобретёт ещё больше хороших качеств».

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Программы у новых хореографов, возможно, даже зарубежных

В «Ангелах Плющенко» Софья активно работала с Дмитрием Михайловым, диптих «Лебединое озеро» в прошлом сезоне ставил Никита Михайлов, к работе подключалась и Наталья Линичук. В болельщицкой среде сложилось мнение, что Муравьёва оказалась заложницей лирических образов, однако в последнем сезоне случились два ярких показательных – «Леопард» и «Алиса в стране чудес». В этих программах Соня раскрылась по-иному, и новые специалисты могут продолжить этот вектор развития.

Софья Муравьёва выступает на «Русском вызове»

Софья Муравьёва выступает на «Русском вызове»

Фото: РИА Новости

Уже известно, что над одной из постановок с Софьей будет работать Илья Авербух. «Алексей Николаевич обратился с предложением о постановке программы для Софьи Муравьёвой на следующий сезон», – отметил хореограф. Над программой начнут работать в мае, но пока подробностей Авербух не раскрывает.

Существует вероятность сотрудничества и с зарубежным постановщиком – последние годы ученики Алексея Николаевича активно работали с французом Бенуа Ришо, причём достаточно успешно. На российских стартах программы от известного иностранного хореографа показывали Евгений Семененко, Агата Петрова и Роман Хамзин. А ещё очень интересно посмотреть, сможет ли Софье дать что-то новое педагог из академии Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская. Этот хореограф не первый год работает с учениками Алексея Николаевича непосредственно над эстетикой движения и пластической выразительностью.

Возвращение и стабилизация ультра-си

Способность Муравьёвой исполнять ультра-си наверняка стала одной из причин, по которой Мишин достаточно быстро взял фигуристку к себе в группу. Тройной аксель – это её прыжок. За 25 попыток на соревнованиях – всего пять падений, причём три из них случились на одном старте, этапе Гран-при в Москве в ноябре 2023-го. 14 акселей (шесть – в каскаде) были исполнены на положительные отметки от арбитров. Феноменальная стабильность этого элемента принесла Муравьёвой серебро чемпионата России по прыжкам в 2022 году (восемь чистых попыток подряд!).

Софья Муравьёва на чемпионате России по прыжкам в «Юбилейном»

Софья Муравьёва на чемпионате России по прыжкам в «Юбилейном»

Фото: РИА Новости

И даже в турбулентном прошлом сезоне у Муравьёвой появлялся тройной аксель: Софья восстановила ультра-си к чемпионату России по прыжкам и успешно исполняла его в том же самом «Юбилейном». Итог – серебро личного турнира и попадание в командник.

Стабилизация коронного прыжка – в этом как раз может быть интерес для Мишина. А чистые прокаты со стабильным тройным акселем – это уже борьба за самые высокие места.

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