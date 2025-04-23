«Целовал в губы, трогал за грудь». Ещё одна история сексуального домогательства в фигурке

Новый день — новая бомба в фигурке. Неприятная. В продолжение темы сексуального насилия над юными спортсменками всплыло признание матери 12-летней Дарьи Антоновой, обвинившей бывшего тренера Константина Медовикова в систематических домогательствах дочери.

Теперь на экс-специалиста подано заявление в правоохранительные органы. Стали ли молчать в федерации?

Ведь кейс Вероники Жилиной, пострадавшей от Сергея Розанова, стал сигналом, что жертвам стоит говорить громче.

Сексуальное домогательство и угрозы от тренера

Тревожные новости поступили из Новосибирска. Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой — Татьяна — рассказала подробности ухода спортсменки от Константина Медовикова. По словам женщины, Даша сама изъявила желание сменить специалиста, а причиной назвала его странное поведение.

«Вечером в отеле она мне говорит: «Мам, забери меня. Отдай любому тренеру, я больше не могу». Я спрашиваю, приставал ли он к ней. Прямо на соревнованиях я пишу другому тренеру и спрашиваю, возьмёт ли он её — уже было неважно, какой будет результат», — цитирует Татьяну Антонову издание НГС.

Женщина не стала долго разбираться и доверилась дочери, однако, когда переход был совершён, от бывшего наставника стали поступать угрозы. Медовиков, по словам мамы фигуристки, обещал наложить санкции на Дашу из-за смены специалиста вне трансферного окна. Требованием Константина было возвращение Дарьи в его группу.

Тем не менее Антонова не послушалась и написала заявление в правоохранительные органы. Начались проверки, Медовикова уволили из новосибирского муниципального «Центра зимних видов спорта» по собственному желанию, как сообщили «Матч ТВ» в организации. При этом он остался в составе президиума Федерации фигурного катания Новосибирской области.

Подробности, которые появились в ходе расследования, шокировали Татьяну. По информации НГС, она «не знала 80% того, что он делал».

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — приводит слова Антоновой «РИА Новости».

В последние несколько месяцев в прессе всплыло сразу несколько историй о насилии в фигурном катании: На известного корейского тренера подали в суд за предполагаемое насилие над фигуристкой

Не первый случай: как пострадала другая фигуристка

Действия Медовикова и правда могли быть систематическими. Среди его предполагаемых жертв была ещё одна фигуристка, которой на тот момент было 13 лет. История похожая: спортсменка рассказала матери, что наставник «трогает её за попу», а впоследствии женщина заметила изменения в психологическом состоянии дочери.

«Она стала замкнутой, на соревнованиях не всё получалось. В январе я подключила психолога. На консультации меня позвали — там она всё рассказала. Оказывается, после того как я попросила её не трогать, он угрожал, чтобы она не говорила родителям. Всё это время он продолжал свои действия», — цитирует НГС Юлию Хохлову, мать пострадавшей фигуристки.

На тренера также были поданы жалобы в правоохранительные органы в отношении развратных действий. Тогда Медовиков вышел на связь и, по словам мамы спортсменки, просил забрать заявление, предлагая материальную компенсацию морального ущерба.

Женщина призналась, что «пожалела его», и убрала из заявления пункт про сексуальные домогательства, оставив лишь грубое отношение. Как оказалось, зря.

Последует ли наказание от полиции и ФФККР?

Директор ЦЗВС Сергей Шевкунов всячески отрицает наличие нарушений со стороны Константина. По его словам, на тренера не было жалоб. Судя по всему, увольнение Медовикова — временная мера на период расследования.

«Если он в чём-то виноват, то, наверное, должна быть доказательная база какая-то серьёзная. Если не виноват, будем смотреть дальше, что делать. Есть родители, которые часто бывают обижены на то или иное. У меня на объектах есть контроль, осуществляется в том числе и видеосъёмка, постоянно есть люди, которые за этим следят. Если бы было что-то подобное, откровенно выраженное, думаю, я бы об этом знал», — приводит слова Шевкунова НГС.

А вот в ФФККР взяли дело на контроль. Антон Сихарулидзе только откликнулся на обращение Татьяны Антоновой по поводу возвращения дочери на турниры. По информации «РИА Новости», президент Федерации фигурного катания России лично взялся отслеживать ход дела и регулировать вопрос с участием в стартах.

«Что касается взаимоотношений девочки и тренера, то мама обратилась в правоохранительные органы. Поэтому мы будем внимательно следить за ситуацией и дожидаться их решения», — сказал Сихарулидзе ТАСС.

Пугающие новости, идущие следом за скандалом вокруг Сергея Розанова, инициированного Вероникой Жилиной и её мамой, доказывают, что жертвы сексуального насилия в фигурном катании обрели смелость не замалчивать подобные проблемы и говорить о них во всеуслышание. Так и должно быть. Физическое и психологическое здоровье юных спортсменов должно стоять выше результатов на соревнованиях, а виновные в преступлении обязаны получать наказание.