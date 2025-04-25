Неутомимая Петросян против чемпионки мира Лью. Голосуем за лучшую одиночницу сезона!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2024/2025 – настало время определить девушку-одиночницу, которая в этом сезоне запомнилась вам лучше всех! В списке сразу 11 претенденток, сделать выбор в пользу какой-то одной, кажется, будет невероятно трудно.

Только в нашей стране в прошлом сезоне блистали и Аделия Петросян, и Алина Горбачева, и Дарья Садкова, и Анна Фролова, и юниорки c каким-то космическим набором ультра-си! А в мировой женской одиночке всё ещё сильнее запуталось. В первой половине сезона доминировала Эмбер Гленн с тройным акселем, а на домашнем чемпионате мира на первый план вышла уже другая американка – Алиса Лью. При этом стабильно высокий уровень показывает Каори Сакамото, а в качестве второго японского номера закрепилась Монэ Тиба… И как же выбрать?

Вы можете отдать голос как за одну спортсменку, так и за всех, кто вам запомнился в этом сезоне.

Если вы хотите поднять кого-то из фигуристок в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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