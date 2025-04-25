Неутомимая Петросян против чемпионки мира Лью. Голосуем за лучшую одиночницу сезона!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2024/2025 – настало время определить девушку-одиночницу, которая в этом сезоне запомнилась вам лучше всех! В списке сразу 11 претенденток, сделать выбор в пользу какой-то одной, кажется, будет невероятно трудно.
Только в нашей стране в прошлом сезоне блистали и Аделия Петросян, и Алина Горбачева, и Дарья Садкова, и Анна Фролова, и юниорки c каким-то космическим набором ультра-си! А в мировой женской одиночке всё ещё сильнее запуталось. В первой половине сезона доминировала Эмбер Гленн с тройным акселем, а на домашнем чемпионате мира на первый план вышла уже другая американка – Алиса Лью. При этом стабильно высокий уровень показывает Каори Сакамото, а в качестве второго японского номера закрепилась Монэ Тиба… И как же выбрать?
Вы можете отдать голос как за одну спортсменку, так и за всех, кто вам запомнился в этом сезоне.
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Аделия Петросян
Достижения: золото чемпионата России — 2025 в Омске, золото финала Гран-при России в Красноярске, золото этапов Гран-при в Казани и в Москве, золото личного турнира на ЧР по прыжкам, бронза турнира на открытом льду «Открытие Байкала»
Аделия не понижает планку и остаётся бессменным лидером женского одиночного в России уже второй сезон подряд. Самое яркое выступление ученица Этери Тутберидзе показала именно на главном старте сезона – чемпионат России она провела со своим максимальным набором ультра-си и без единой ошибки! По ходу этого сезона Аделия уверенно исполняла и тройной аксель, и четверной тулуп, а на прыжковом шоу «Чемпионы на льду» вспомнила и четверной флип.
Елена Костылева
Достижения: золото первенства России среди юниоров, золото финала Гран-при России среди юниоров, золото и серебро этапов Гран-при России среди юниоров, золото Кубка первого канала среди юниоров в составе команды Александры Трусовой
Минувший сезон стал для Лены первым полноценным в юниорах и принёс новые крупные победы. В короткую программу Костылева вставила тройной аксель, а в произвольной не раз выкатывала набор с пятью ультра-си, что принесло первое место на двух главных стартах сезона! При этом на таком наборе Лена останавливаться не собирается, на тренировках она начала исполнять и четверной риттбергер. Ещё один заметный успех – дебют в главной роли в ледовом шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица».
Алина Горбачёва
Достижения: бронза чемпионата России — 2025 в Омске, серебро финала Гран-при России в Красноярске, золото этапа Гран-при в Санкт-Петербурге, серебро этапа Гран-при в Красноярске, серебро турнира на открытом льду «Открытие Байкала»
В минувшем сезоне Алине удалось сделать серьёзный шаг вперёд и уверенно закрепиться в топе сборной России. Она вернула четверной сальхов, начала стабильно исполнять его в произвольной программе, взяла медали на обоих главных стартах сезона. Перед финалом Гран-при в Красноярске Горбачева получила травму, но при этом не сдалась и после ускоренного восстановления показала очень хороший результат.
Алиса Двоеглазова
Достижения: серебро первенства России среди юниоров, серебро финала Гран-при России среди юниоров, золото и серебро этапов Гран-при России среди юниоров
Если бы не возрастной ценз, Алиса бы уже давно феерила по взрослым, но таковы правила. В свой заключительный юниорский сезон Двоеглазова собрала медали всех стартов, в которых участвовала, и стала главной силой команды Этери Тутберидзе в битве девушек-юниорок! В противостоянии с Еленой Костылевой Алиса побеждала дважды за сезон – на этапе Гран-при в Москве и на Кубке Первого канала среди взрослых, оказавшись выше в произвольной программе. По ходу сезона Алисе удавалось собирать в прокате три четверных прыжка – лутц и два тулупа.
Анна Фролова
Достижения: золото этапов Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске, бронза финала Гран-при России в Красноярске, золото турнира на открытом льду «Открытие Байкала»
Олицетворение грации, женственности и стабильности на льду – очень ровно провела сезон Анна Фролова. Пока многие спортсменки шли на риск, который не оправдывался, фигуристка уверенно старт за стартом выполняла свой контент и побеждала. На чемпионате России у Фроловой получилось войти в топ-6, а в финале Гран-при она улучшила свой результат и попала в топ-3. Успешной стала и поездка на Байкал. На этом непредсказуемом льду выступление Анны было самым уверенным и чистым, что и принесло ей победу.
Дарья Садкова
Достижения: серебро чемпионата России — 2025 в Омске, серебро этапа Гран-при в Москве, бронза этапа Гран-при в Казани
В этом сезоне Даша начала выступать гораздо увереннее – и это принесло свои плоды. Фигуристка стабилизировала четверной тулуп, выполняла его от соревнования к соревнованию всё успешнее. Это привело в итоге к отличному прокату произвольной, которая принесла серебро чемпионата России, главный на данный момент результат в карьере. А на прыжковом батле «Чемпионов на льду» в Москве показала ещё и тройной аксель! Так что Даша наверняка смотрит в следующий сезон с уверенностью.
Каори Сакамото
Достижения: серебро чемпионата мира, золото этапов Гран-при в Японии и Канаде, бронза финала Гран-при, золото чемпионата Японии, серебро командного чемпионата мира в составе сборной Японии
Не совсем простым получился этот предолимпийский сезон для Каори Сакамото, но она всё равно оставалась в топе и собиралась на блестящие прокаты. За весь год Сакамото ни разу не выпала из тройки призёров на стартах, будь то начало сезона, когда все ещё не совсем в форме, первый пик в декабре на финале Гран-при или второй – на чемпионате мира. Давление титулов было колоссальным, где-то Каори не выдерживала, но она по-прежнему остаётся флагманом женского одиночного в преддверии олимпийского сезона.
Алиса Лью
Достижения: золото чемпионата мира, золото командного чемпионата мира в составе сборной США, серебро чемпионата США
Первый же после возвращения Алисы к тренировкам сезон завершился поистине триумфально. Фигуристка постепенно набирала от старта к старту, побеждала на турнирах серии «челленджер», но в финал Гран-при не попала – лишь четвёртое и шестое места на этапах. На чемпионате четырёх континентов она тоже остановилась в шаге от пьедестала. А вот в Бостоне всё прошло буквально как в сказке – два чистых проката, рёв домашней публики, пророческое золотое платье и золотая медаль на главном старте сезона. А ведь Лью возобновила тренировки всего лишь чуть больше года назад!
Монэ Тиба
Достижения: бронза чемпионата мира, серебро финала Гран-при, серебро этапов Гран-при в Японии и Китае, серебро Универсиады, серебро командного чемпионата мира в составе сборной Японии
Ученица Миэ Хамады в этом сезоне выступила на огромном количестве соревнований и везде брала медали, даже на самых крупных стартах. Заводная короткая под Донну Саммер нравилась публике по ходу сезона, а на чемпионате мира в Бостоне и вовсе прозвучала феноменально. Ультра-си в арсенале Монэ нет, однако это не помешало ей попадать на пьедестал благодаря стабильным выступлениям. В апреле Монэ попала в состав сборной Японии на командный чемпионат мира, она представляла страну в Токио вместе с Каори Сакамото.
Эмбер Гленн
Достижения: золото этапов Гран-при во Франции и в Китае, золото финала Гран-при, золото командного чемпионата мира в составе сборной США, золото чемпионата США
С первого старта в этом сезоне Эмбер подавала большие надежды. Она единственная исполняла тройной аксель на международном уровне и в короткой программе, и в произвольной, причём невероятно стабильно. В финале Гран-при ей удалось обойти пятерых японских спортсменок, включая трёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото. Именно на Гленн все ставили перед чемпионатом мира в Бостоне, сложно описать уровень давления, с которым Эмбер пришлось столкнуться на этом старте – и, к сожалению, она не выдержала. Отпустить себя удалось разве что в произвольной командного чемпионата мира – тогда и тройной аксель получился вновь, и прокат вышел на лучшие баллы в карьере.
Ким Чхэ Ён
Достижения: золото чемпионата четырёх континентов, золото Азиатских игр, бронза этапа Гран-при в Китае
На плечах Ким Чхэ Ён в прошлом сезоне держалось женское одиночное Южной Кореи. Фигуристка вошла в сезон не на первых ролях, но выдала шикарный отрезок зимой: в Сеуле при домашней публике выиграла чемпионат четырёх континентов, в китайском Харбине стала первой на Азиаде. Возможно, если бы не внезапная автоавария, из-за которой просело здоровье, Ким Чхэ Ён удалось бы более успешно выступить на чемпионате мира.