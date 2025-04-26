Косторная ушла из спорта вслед за Трусовой. Причина проста — обе станут мамами!

Алёна раскрыла тайну своего исчезновения — она беременна. Две фигуристки из легендарного поколения ТЩК ждут ребёнка. Какое счастье!

Алёна Косторная дерзко ворвалась в парное катание и готовилась покорить вершину со своим мужем Георгием Куницей, а затем… резко исчезла. Фигуристы сдались, даже не начав. Ушли на два года, расстроив многочисленных поклонников.

Но всё было куда сложнее, чем предполагали любители фигурного катания.

Алёна и Гоша устали хранить тайну и наконец поделились своим счастьем. Чемпионка Европы — 2020 беременна!

Подумать только, две спортсменки из легендарного трио ТЩК станут мамами. Подружатся ли дети Косторной и Трусовой?..

Косторная и Куница ушли из спорта на два года

Ещё в ноябре 2024 года мы получили известия о том, что спортивная пара Косторная/Куница вынуждена покинуть лёд раньше времени. Алёна и Гоша сказали, что им необходимо взять паузу, чтобы «заняться некоторыми своими делами».

При этом срок фигуристы выбрали интересный — аж два сезона, что в условиях высокой конкуренции в их дисциплине было смело. У новичков, по типу Косторной и Куницы, должны были быть веские причины, чтобы отказаться от тренировок на такое продолжительное время. Особенно если они и правда хотели вернуться и вновь начать попытки покорить спортивный Олимп.

В свете последних событий сомневаться в том, что положение обязывало Алёну и Гошу прерваться, уже не приходится. Ещё тогда поведение молодых людей было подозрительным. И как хорошо, что все надежды поклонников фигуристов оправдались…

Косторная мило объявила о своей беременности

Счастливая новость о беременности разразилась как гром среди ясного неба. Фигуристы на своей странице в соцсетях выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. Очень милое решение.

Оказалось, что на многочисленных шоу и мастер-классах Алёна каталась в положении, при этом выполняя сложные поддержки. Видимо, спортсмены вроде неё, Александры Трусовой (в замужестве — Игнатовой), Татьяны Волосожар и других так сильно любят лёд и своих фанатов, что не готовы уходить в декретный отпуск сразу же.

Что ж, сильные женщины — это лицо фигурного катания.

ТЩК выросли: Косторная и Трусова будут мамами

Среди таких железных леди всем известно легендарное поколение ТЩК, когда-то блиставшее на внутренней и международной аренах. Тогда ещё совсем юные звёздочки Этери Тутберидзе только делали первые шаги в большом мире, с лёгкостью завоёвывали медали и ставили кучу рекордов. Кажется, это было совсем недавно, но оказывается, эти девушки уже строят личную жизнь и готовятся открыть новую главу в жизни.

Алёна Косторная вслед за Александрой Трусовой станет мамой. Обе ждут ребёнка от своих партнёров, с которыми их свёл любимый вид спорта. Саша и Макар уже рассказали, что у них будет сын, а что же чета Косторная — Куница? Пока ребята не делятся подробностями, возможно, срок не позволяет, либо это событие будет таким же громким, как у Игнатовых.

Известны только предпочтения спортсменов. «Алёна больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика», — говорил Куница в интервью «Матч ТВ».

В любом случае, нет никаких сомнений, что Косторная и Куница станут отличными родителями. Мы же поздравляем их со светлым днём и желаем здоровья Алёне и её малышу.