Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Косторная ушла из спорта на два года, но теперь объявила о беременности, две фигуристки из поколения ТЩК станут мамами

Косторная ушла из спорта вслед за Трусовой. Причина проста — обе станут мамами!
Екатерина Авдонина
Косторная ушла из спорта вслед за Трусовой
Аудио-версия:
Комментарии
Алёна раскрыла тайну своего исчезновения — она беременна. Две фигуристки из легендарного поколения ТЩК ждут ребёнка. Какое счастье!

Алёна Косторная дерзко ворвалась в парное катание и готовилась покорить вершину со своим мужем Георгием Куницей, а затем… резко исчезла. Фигуристы сдались, даже не начав. Ушли на два года, расстроив многочисленных поклонников.

Но всё было куда сложнее, чем предполагали любители фигурного катания.

Алёна и Гоша устали хранить тайну и наконец поделились своим счастьем. Чемпионка Европы — 2020 беременна!

Подумать только, две спортсменки из легендарного трио ТЩК станут мамами. Подружатся ли дети Косторной и Трусовой?..

Косторная и Куница ушли из спорта на два года

Ещё в ноябре 2024 года мы получили известия о том, что спортивная пара Косторная/Куница вынуждена покинуть лёд раньше времени. Алёна и Гоша сказали, что им необходимо взять паузу, чтобы «заняться некоторыми своими делами».

При этом срок фигуристы выбрали интересный — аж два сезона, что в условиях высокой конкуренции в их дисциплине было смело. У новичков, по типу Косторной и Куницы, должны были быть веские причины, чтобы отказаться от тренировок на такое продолжительное время. Особенно если они и правда хотели вернуться и вновь начать попытки покорить спортивный Олимп.

В свете последних событий сомневаться в том, что положение обязывало Алёну и Гошу прерваться, уже не приходится. Ещё тогда поведение молодых людей было подозрительным. И как хорошо, что все надежды поклонников фигуристов оправдались…

Осенью мы пытались понять причины пропуска сразу двух сезонов:
Смена паспорта, отказ от борьбы или беременность. Что скрыто за словами Косторной о паузе?
Смена паспорта, отказ от борьбы или беременность. Что скрыто за словами Косторной о паузе?

Косторная мило объявила о своей беременности

Счастливая новость о беременности разразилась как гром среди ясного неба. Фигуристы на своей странице в соцсетях выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. Очень милое решение.

Оказалось, что на многочисленных шоу и мастер-классах Алёна каталась в положении, при этом выполняя сложные поддержки. Видимо, спортсмены вроде неё, Александры Трусовой (в замужестве — Игнатовой), Татьяны Волосожар и других так сильно любят лёд и своих фанатов, что не готовы уходить в декретный отпуск сразу же.

Что ж, сильные женщины — это лицо фигурного катания.

Вот так о своей беременности объявила Александра Трусова:
Всё-таки беременна! Трусова и Игнатов красиво раскрыли свой секрет
Всё-таки беременна! Трусова и Игнатов красиво раскрыли свой секрет

ТЩК выросли: Косторная и Трусова будут мамами

Среди таких железных леди всем известно легендарное поколение ТЩК, когда-то блиставшее на внутренней и международной аренах. Тогда ещё совсем юные звёздочки Этери Тутберидзе только делали первые шаги в большом мире, с лёгкостью завоёвывали медали и ставили кучу рекордов. Кажется, это было совсем недавно, но оказывается, эти девушки уже строят личную жизнь и готовятся открыть новую главу в жизни.

Алёна Косторная вслед за Александрой Трусовой станет мамой. Обе ждут ребёнка от своих партнёров, с которыми их свёл любимый вид спорта. Саша и Макар уже рассказали, что у них будет сын, а что же чета Косторная — Куница? Пока ребята не делятся подробностями, возможно, срок не позволяет, либо это событие будет таким же громким, как у Игнатовых.

Известны только предпочтения спортсменов. «Алёна больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика», — говорил Куница в интервью «Матч ТВ».

Наш корреспондент побывала на гендер-пати и рассказала, как всё прошло:
Я сходила на гендер-пати четы Игнатовых в центре Москвы! И вот как это было на самом деле
Я сходила на гендер-пати четы Игнатовых в центре Москвы! И вот как это было на самом деле

В любом случае, нет никаких сомнений, что Косторная и Куница станут отличными родителями. Мы же поздравляем их со светлым днём и желаем здоровья Алёне и её малышу.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android