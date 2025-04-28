Какие элементы бывают в фигурном катании

«Чемпионат» решил систематизировать все данные и рассказать о том, чему учатся фигуристы всю жизнь и за что получают высокие оценки от судей.

Что такое элементы в фигурном катании

Известно, что общая оценка фигуристов составляется из двух её видов — за технику и за артистизм. Так вот под техническим набором спортсмена понимаются элементы, которые он умеет исполнять.

При этом элементы у одиночников, парников и танцоров разнятся в зависимости от вида. Например, в танцах на льду мы никогда не увидим прыжков — максимум недавно разрешённую «перепрыжку» (официальное название — прыжки с помощью ассистирующего партнёра), а в спортивных парах акцент будет смещён не на многооборотные прыжки, а на другие элементы.

Прыжки

В фигурном катании всего шесть основных видов прыжков, при этом они делятся на две группы — рёберные и зубцовые.

Рёберные прыжки. Такими элементами считаются сальхов, риттбергер и аксель. Особенность заключается в том, что фигурист при отталкивании использует всю длину конька опорной ноги.

Из всех прыжков выделяется аксель — заход на него фигурист выполняет лицом вперёд. Перед исполнением риттбергера фигурист скрещивает ноги, а перед сальховом делает мах правой ногой.

Зубцовые прыжки. К этой группе относятся лутц, флип и тулуп. Техника их исполнения предполагает, что спортсмен отталкивается с зубца конька свободной ноги. Последние два прыжка различаются заходами: флип делают после разворота, лутц — после дуги.

Шаги

Фразу «делать первые шаги в фигурном катании» можно понимать довольно однозначно, потому что именно с этого типа элементов начинается путь спортсмена в дисциплине. Шаги выполняются на одной или двух ногах, со сменой направления движения и ребра конька или без.

Условно шаги разделяют на базовые, которые применяются в связках, а также для набора скорости и подготовки к прыжкам, и технические, которые включают в дорожки шагов.

К простым шагам относят следующие:

Дуга. Шаг, который используют для подготовки или приземления более сложных элементов. При выполнении дуги фигурист скользит на одной ноге вперёд или назад, наклонив лезвие конька наружу или внутрь.

Беговой. С его помощью спортсмен набирает скорость перед исполнением других элементов, поочерёдно ставя ноги на лёд и отталкиваясь. Движение может быть вперёд или назад, по внешней или внутренней дуге.

Ёлочка. Этот элемент напоминает коньковый шаг на лыжах — после него на льду остаётся след, напоминающий ёлку. Шаг используется для набора скорости.

Подсечка. Связующий шаг для движения по кругу, который выполняется ходом назад. Фигуристы применяют его для захода на прыжки и вращения.

Фонарик. Элемент, который исполняется на двух ногах. Техника: ноги сведены — присед, ноги в стороны — подъём. Название шага связано со следом на льду, отдалённо напоминающим китайские фонарики.

Змейка. Перемещение на двух параллельно и максимально близко друг к другу расположенных ногах.

Перетяжка. Смена ребра скольжения опорной ноги без изменения направления движения. Используется в связках шагов для увеличения сложности комбинации.

Шассе. Элемент, который выполняют со сменой ноги и ребра скольжения при сохранении направления движения.

Выпад. Или по-другому — полушпагат. Шаг, когда центр тяжести переносится на одну из ног, которая сгибается в колене. Вторая нога при этом может оставаться на внутреннем ребре, а может быть уложена ботинком на лёд в различных конфигурациях или даже поставлена на пятку конька.

А теперь пару слов о технических шагах. Самые известные — моухок и чоктау.

Моухок. Шаг, который позволяет поменять направление движения за счёт смены опорной ноги. При этом фигурист обязан сохранять ребро конька в одном положении. Моухок может быть открытым и закрытым: в первом случае свободная нога при смене ставится перед опорной, а во втором – после.

Чоктау. Элемент, похожий на предыдущий, но здесь спортсмен меняет ребро. Чоктау часто выглядит как плавный переход от одной дуги к другой и используется для улучшения плавности движений и разнообразия шагов в программах.

Повороты

Чтобы получить высокую надбавку за владение коньком, фигурист обязан продемонстрировать умение выполнять комбинацию шагов — дорожку. Неотъемлемая её часть повороты — движения на одной ноге, которые приводят к изменению положения корпуса.

Скобка. Спортсмен исполняет дугу на одной ноге с внешним или внутренним ребром, поворачивается на 180 градусов и продолжает движение на той же ноге, поменяв ребро.

Петля. Двигаясь по дуге, фигурист поворачивается вокруг своей оси и продолжает скольжение по той же траектории.

Крюк и выкрюк. Этот элемент очень похож на скобку, но происходит он без смены ребра. В зависимости от разворота спортсмена получается либо крюк (закручивается внутрь дуги), либо выкрюк (закручивается наружу).

Твизлы. Фигурист может двигаться как по прямой, так и по дуге. Главное условие — скольжение на одной ноге с несколькими оборотами вокруг своей оси.

Вращения

Вращения — обязательные элементы для фигуристов всех четырёх дисциплин. Они различаются позициями — положением корпуса или ног. Оцениваются вращения, исходя из типа элемента и выставленного уровня сложности, которых всего пять — от базового до четвёртого.

Либела. Вращение происходит в позиции ласточки: корпус наклонён параллельно льду, опорная нога прямая, а свободная поднята так, чтобы колено оказалось на уровне бедра или выше. Стоимость от 1,10 до 3,20 балла в зависимости от сложности элемента.

Лежачая либела. Принципиальное отличие от классической в том, что корпус фигуриста повёрнут вверх, а не вниз, то есть лицо направлено не ко льду, а наоборот. Лежачая либела может исполняться как с прямой, так и с согнутой свободной ногой.

Колечко. Ещё одна вариация либелы, в которой корпус спортсмена наклонён к опорной ноге под углом 90 градусов, а свободная нога находится в захвате руки, образуя кольцо.

Винт. Во время исполнения этого элемента фигурист крутится вокруг своей оси на одной ноге, а вторая обвивает её. Такое движение напоминает вращение винта. Базовый элемент стоит 1 балл, а самый сложный – 2,90.

Заклон. Вращение, при котором свободную ногу фигурист выносит назад и сгибает в колене, при этом корпус наклонён назад или в бок, а голова откинута в выбранном направлении. Упрощённый заклон стоит 1,20 балла, усовершенствованный — 3,20.

Бильман Алёны Косторной Фото: РИА Новости

Бильман. Элемент, названный в честь швейцарской фигуристки Денизе Бильманн, стал популярен во всём мире. Спортсмен должен прогнуться в спине, откинуть голову и вытянуть свободную ногу сзади над головой, удерживая её за лезвие конька.

Карандаш. Визуальное сходство с канцелярским предметом происходит, когда фигурист, вращаясь на одной ноге, вторую вытягивает в продольном шпагате и прижимает её ко лбу, стараясь создать ровную линию.

Волчок. Главное условие — опорная нога согнута так, будто спортсмен сидит, при этом бедро должно быть расположено параллельно льду. Свободная нога либо вытянута вперёд, либо слегка согнута. Стоимость от 1,10 до 3 баллов за разные вариации.

Складка. Волчок, при котором фигурист прижимает корпус к вытянутой свободной ноге, обхватывает голень руками для стабилизации позиции.

Блинчик. Вариация волчка, в которой свободная нога согнута таким образом, что конёк лежит либо на колене, либо на бедре опорной ноги.

Стульчик. Ещё один волчок, движения которого напоминают сидение на стуле: фигурист вращается с согнутой свободной ногой, отведённой назад.

Ломаный волчок. Спортсмен сгибает свободную ногу и отводит её в сторону, а корпус прижимает к опорной ноге.

Спирали

Спираль — это движение в одной позе на чётком ребре конька, при этом элементы могут быть выполнены как на одной ноге, так и на двух. Базовой стоимости у спиралей нет, зато они становятся частью дорожек шагов, увеличивая их сложность и, следовательно, оценку.

Ласточка. Фигурист принимает позицию, когда корпус наклонён вперёд параллельно льду, опорная нога прямая, а перпендикулярно ей вытянута свободная.

Шарлотта. Особенность элемента, названного в честь немецкой фигуристки Шарлотты Эльшлегель, заключается в том, что корпус фигуриста наклонён вниз: опорная нога обхватывается руками, в то время как свободная вытягивается вверх в продольном шпагате.

Флажок. Свободная нога поднята в поперечном шпагате — фигурист придерживает её рукой и одновременно скользит на опорной ноге. Позиция спортсмена напоминает букву Y.

Собачка. Эта спираль выполняется ходом назад: спортсмен вытягивает свободную ногу вперёд в поперечном шпагате, скользит на опорной ноге, откидывая корпус в центр круга. Положение рук произвольно — нередко фигуристы двигают ими в такт музыке, чтобы сохранить целостность хореографии.

Кораблик. Спираль на двух ногах, когда носки коньков вывернуты наружу на 180 градусов.

Кантилевер. Вариация кораблика с согнутыми ногами и откинутым назад корпусом. Элемент стал популярен после того, как его начал вставлять в свои программы российский фигурист Илья Климкин.

Бауэр. Элемент, названный в честь австрийской фигуристки Ины Бауэр, отличается скольжением на двух ногах, вывернутых на 180 градусов: передняя — согнута, задняя — вытянута. Дополнительно спортсмен прогибается в спине.

Гидроблейд. Спортсмен совершает движение по дуге назад и садится в глубокий присед на одну ногу. При этом свободная нога может быть перекрещена с опорной ногой сзади или спереди либо вынесена в сторону.

Элементы парного катания

Особенность парного катания в том, что элементы зачастую выполняются двумя фигуристами одновременно, например, параллельный сольный прыжок или каскад. Однако, как бы сложно это ни было, наиболее продвинутыми парами считаются те, кто в совершенстве овладел выбросами, подкрутками, тодесами и поддержками.

Поддержки

Поддержка. В этом элементе спортсмен поднимает партнёршу, держа её на руках выше уровня своих плеч.

Поддержки делятся на пять групп в зависимости от типа хвата: под мышки, за талию, за ногу выше колена, жимовые «кисть в кисть» и лассо «кисть в кисть». Две последние выполняются хватом за одну или две руки, но различаются траекторией подъёма партнёрши. В жимовых она не вращается относительно партнёра, а в лассо — вращается.

Поддержки первой группы стоят меньше всего — 2,1 балла, больше всего — пятой группы — 7 баллов. Также все поддержки оцениваются по пятибалльной шкале, где учитываются сложность захода, смены хвата, позиции партнёрши и других технических особенностей.

Тодесы

Тодес. Фигурист держит партнёршу за вытянутую руку, а та на одной ноге скользит вокруг него по окружности. Есть четыре вида элемента: «вперёд-наружу», «назад-наружу», «вперёд-внутрь» и «назад-внутрь». В первых двух случаях происходит движение вперёд и назад соответственно на наружном ребре, в двух последних — на внутреннем.

Стоимость начинается от 2,6 балла за скольжение вперёд на внутреннем ребре и доходит до 5,1 за движение вперёд на наружном ребре. Тодесы делят на пять уровней сложности: по числу оборотов, глубине приседа партнёра и положению головы партнёрши — выше или ниже уровня опорной ноги.

Выбросы

Выброс. Один из самых сложных парных элементов. Партнёр «выбрасывает» партнёршу в сторону, а та крутится вокруг своей оси и приземляется на одну ногу. При отталкивании фигуристка будто исполняет один из стандартных прыжков — аксель, тулуп, сальхов, риттбергер, флип или лутц.

Базовая стоимость зависит от числа оборотов и вида элемента. Спортсмены стремятся сделать 3-4 оборота, их стоимость колеблется от 4,4 балла до 6 за тройной выброс и от 6,5 до 7,5 — за четверной.

Подкрутки

Подкрутка. В этом элементе партнёр «подбрасывает» партнёршу над собой, а та делает несколько оборотов вокруг своей оси. Фигурист обязан вовремя поймать спортсменку и поставить на лёд.

Стоимость подкрутки напрямую зависит от количества оборотов и её уровня — всего их четыре. Чаще всего на крупных соревнованиях исполняют тройную подкрутку, стараясь получить за неё максимальный четвёртый уровень — на это влияют дополнительные технические элементы, усложняющие подкрутку. За тройную подкрутку можно получить от 4,6 до 6,2 балла, за четверную — от 6,6 до 8,6.

Элементы в танцах на льду

В танцах на льду большое внимание уделяется мастерству владения коньком и уровню артистизма фигуристов, поэтому основные элементы — непрыжковые. Среди них уже упомянутые выше твиззлы, поддержки, вращения, дорожки шагов.

Ранее в этой дисциплине присутствовал паттерн-танец — обязательный элемент, который представлял серию шагов, поворотов и вращений. Каждый сезон Международный союз конькобежцев (ISU) задавал определённую музыкальную тему, устанавливал центральный танцевальный мотив и набор ритмов, в которых должен исполняться паттерн-танец. Отмена этого правила вызвало неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе: одни посчитали это «снятием оков» и возможностью экспериментировать с формами танцами более свободно, другие же увидели в этом намеренное освобождение фигуристов от проверки на техничность катания.

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова:

«Очень грустно, что в мастерах убрали паттерн-часть. Это основа танцев на льду. Паттерн-танец по одному рисунку — возможность для судей посмотреть, кто как покрывает поляну, кто как умеет использовать свои навыки катания. Когда этого нет, можно играться с правилами и конструировать программу под себя так, чтобы скрыть какие-то свои недостатки. Показать, что люди умеют кататься, когда на самом деле они не умеют».

Популярные вопросы по теме

Есть ли обязательные элементы?

В короткой программе фигуристам необходимо выполнить определённый минимум. Женщины должны исполнить аксель в 2,5 или 3,5 оборота, любой тройной прыжок и каскад, также дорожку шагов и три вращения. У мужчин тот же набор, но обычно фигуристы выбирают вместо тройных прыжков четверные.

Квады в короткой программе у женщин запрещены. Спортивные пары должны показать сольный параллельный прыжок, выброс, подкрутку, тодес, поддержку, дорожку шагов и вращение. Структура ритм-танца выглядит следующим образом: твиззлы, дорожки шагов, в том числе секции на одной ноге, хореоэлемент, поддержка.

В произвольной программе все одиночники обязаны исполнить семь прыжковых элементов, среди которых есть аксель и каскады или комбинации, три вращения, одно со сменой позиции и в прыжок, дорожку шагов и хореографическую последовательность.

Спортивные пары показывают три поддержки из разных групп, два разных выброса, сольный параллельный прыжок и каскад или комбинацию, тодесы, вращения, хореоэлементы. У танцоров также есть требование к трём поддержкам, вращению, дорожкам шагов (по прямой и по диагонали), твиззлам.

Какой элемент считается самым сложным?

Среди прыжковых элементов самым сложным считается четверной аксель, его базовая стоимость — 12,50 балла. Единственным фигуристов в мире, кто стабильно выполняет прыжок в 4,5 оборота, — двукратный чемпион мира Илья Малинин, который представляет сборную США. Несколько успешных попыток вне соревнований продемонстрировал российский фигурист Владислав Дикиджи.

В спортивных парах наиболее сложный элемент — четверной выброс. Ещё более 15 лет назад этот элемент исполнили воспитанники Тамары Москвиной Юко Кавагути и Александр Смирнов. В нacтоящee время попытки четверного выброса на соревнованиях предпринимают ученики Этери Тутберидзе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.