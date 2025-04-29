Три ученика Мишина или сам Профессор, а может, Тутберидзе? Выбираем лучшего тренера года!

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Первый российский олимпийский чемпион забрал серебро ЧМ, в то время как Тутберидзе и Плющенко бились за лидерство на внутренней арене.