Три ученика Мишина или сам Профессор, а может, Тутберидзе? Выбираем лучшего тренера года!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2024/2025 — настало время определить тренера, чьи наставления привели к большему количеству побед. В списке сразу 15 специалистов — абсолютно разных, со своим стилем и подходом к той или иной дисциплине. Выбрать кого-то одного невероятно трудно.
На российской арене по-прежнему блистает Этери Тутберидзе, которой приходится непросто без международных стартов. При этом конкуренцию ей составляет, как ни странно, не Евгений Плющенко, а его экс-наставник — Алексей Мишин. Профессор не только сам сохраняет порох в пороховницах, но и оказывается источником вдохновения для других тренеров. Среди наших фаворитов, помимо Плющенко, ещё два ученика Мишина, которые теперь воспитывают своих чемпионов. Какое интересное наследие в мире российских тренеров по фигурному катанию, а чем удивили зарубежные коллеги?
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Этери Тутберидзе
Достижения: золото и два серебра чемпионата России, золото чемпионата России по прыжкам, золото и бронза финала Гран-при России, золото и два серебра первенства России, золото, серебро и бронза Кубка Федерации
Этери Тутберидзе не снижает планку никогда. Однажды заслужив звание лучшего тренера мира, она не захотела расставаться с ним, даже если на бумаге больших побед на международной арене не осталось. К сожалению, Ника Эгадзе не смог зацепиться за бронзу на чемпионате мира, зато другие воспитанники наставницы блистали на российских стартах, причём как на взрослых, так и на юниорских. Аделия Петросян прошла сезон без поражений, равно как и юные Полина Шешелева/Егор Карнаухов. Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не остались без медалей крупных стартов.
Алексей Мишин
Достижения: серебро и бронза чемпионата России, бронза финала Гран-при России
Алексей Мишин, воспитавший аж троих тренеров из этого списка (Евгений Плющенко, Алексей Урманов и Олег Татауров), всё ещё чертовски хорош в своём деле, а особенно во взращивании талантливых одиночников. Глеб Лутфуллин обошёл Евгения Семененко на чемпионате России и завоевал серебро, зато Женя удвоил «бронзовый» улов в финале Гран-при страны. Стабильность — отличительная черта фигуристов Мишина.
Евгений Плющенко
Достижения: серебро чемпионата России по прыжкам, золото первенства России, два золота Кубка Федерации
Евгений Плющенко добился серебра чемпионата России по прыжкам с Софьей Муравьёвой, которая приняла решение продолжать карьеру с новым наставником — Алексеем Мишиным. Однако это не значит, что крупных достижений не было в «Ангелах» — наоборот, тренер сделал ставку, как и прежде, на подрастающее поколение. Елена Костылева взяла золото на первенстве России и в Кубке Федерации, который является юниорским финалом Гран-при. Тем временем Никита Сарновский тоже порадовал крупной победой.
Олег Татауров
Достижения: золото чемпионата России, серебро чемпионата России по прыжкам
Имя Олега Татаурова прогремело на всю страну, когда зажглась звезда Владислава Дикиджи. В этом году он прибавил и наконец-таки стал чемпионом России, попутно захватив серебро с прыжкового турнира. Однако даже не золотая медаль — главное достижение Дикиджи и Татаурова. Под руководством наставника спортсмен разучил четверной аксель и сделал несколько попыток показать сложнейший элемент, который на данный момент на соревнованиях исполняет лишь один фигурист.
Алексей Урманов
Достижения: серебро чемпионата мира, золото чемпионата четырёх континентов, бронза Азиатских игр
Алексей Урманов когда-то стал первым российским олимпийским чемпионом, а теперь сам растит молодого и амбициозного одиночника, представляющего не самую влиятельную сборную в мире. Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан, триумфально стал серебряным призёром чемпионата мира — во многом благодаря филигранной технике, отличной физподготовке и качественно подобранному контенту.
Тамара Москвина
Достижения: золото чемпионата России, золото чемпионата России по прыжкам, золото финала Гран-при России
Тамара Москвина уже много лет тренирует выдающихся спортсменов, хотя, надо признать, они становятся такими, потому что работают с наставницей. Главные звёзды легендарной королевы спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов не дали в этом сезоне ни единого шанса своим соперникам. Они выиграли требл крупнейших российских стартов, застолбив за собой основных фаворитов на поездку на Олимпиаду.
Татьяна Малинина и Роман Скорняков
Достижения: золото чемпионата мира, золото финала Гран-при, золото командного чемпионата мира, золото чемпионата США
Татьяна Малинина и Роман Скорняков не только замечательные родители, но и требовательные тренеры. Их сын Илья Малинин раздвигает рамки фигурного катания и легко и непринуждённо собирает золото крупнейших стартов. В этом году спортсмен защитил звание чемпиона мира, попытался поставить рекорд в произвольной программе по количеству четверных прыжков и, конечно, не обошёлся без ярких демонстраций акселя в 4,5 оборота по ходу сезона. Неудивительно, что с таким воспитанником Малинина и Скорняков без проблем взяли награду ISU Awards как лучшие тренеры.
Светлана Соколовская
Достижения: бронза чемпионата России по прыжкам, серебро финала Гран-при России, серебро Кубка Федерации
Светлана Соколовская продолжает быть частью сверхудачного тандема с Марком Кондратюком. Воспитанник наставницы не только хорошо проявляет себя в личных турнирах, но и в командных, демонстрируя отличный уровень подготовки к тяжёлым спортивным испытаниям. При этом у Соколовской, помимо Кондратюка, есть и другие ученики, которые готовы биться за самые высокие места. Николай Колесников круто выступил в финале юниорского Гран-при и взял серебро.
Вероника Дайнеко
Достижения: золото финала Гран-при России
Вероника Дайнеко научила своего подопечного Петра Гуменника, как быть выдающимся стратегом. Тренер и фигурист продумали всё до мелочей, и как итог — золото финала Гран-при России. Гуменник не был фаворитом сезона, на старте имея проблемы с техникой многооборотных прыжков, но Дайнеко быстро разобралась с проблемами и «выправила» квады, за счёт которых Петя быстро добился высоких результатов.
Михаэль Хут
Достижения: золото чемпионата Европы, золото чемпионата Швейцарии
Имя Михаэля Хута, возможно, не так известно широкой аудитории, но сам факт того, что он попал в шорт-лист ISU Awards в номинации «Лучший тренер», говорит сам за себя. Воспитанник Хута Лукас Бричги стал чемпионом Европы, и совершенно заслуженно. Фигурист показал умение собираться в критический момент и выдавать два отличных проката, так что у судей не было шансов не отдать ему заветную медаль.
Массимо Скали и Джереми Эбботт
Достижения: золото чемпионата мира, золото командного чемпионата мира, серебро чемпионата США
Массимо Скали и Джереми Эбботт сделали почти невозможное — возродили карьеру Алисы Лью, когда-то бывшей главной соперницей Камилы Валиевой. По юниорам американка навязывала серьёзную борьбу россиянке, а затем… пропала. Ушла из большого спорта, оставив прежних наставников. Однако в этом сезоне она не только вернулась, но и сделала это довольно громко. Золото чемпионата мира не было случайностью, ведь на командном мировом первенстве Лью повторила успех.
Александр Жулин
Достижения: золото и серебро чемпионата России
Александр Жулин удерживает звание одного из самых плодовитых тренеров в танцах на льду. Александра Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не дадут в этом усомниться. Оба дуэта были на голову выше молодых и дерзких фигуристов. При этом Степанова и Букин были и остаются главными претендентами на поездку на Олимпиаду. К сожалению, эпоха Худайбердиевой и Базина подошла к концу, так как спортсмены объявили о завершении карьеры, которая, однако, остановилась на мажорной ноте — в том числе благодаря вкладу Жулина.
Анжелика Крылова и Алексей Горшков
Достижения: золото и серебро финала Гран-при России, серебро Кубка Федерации
Анжелика Крылова и Алексей Горшков выступили мощной командой при подготовке чемпионов финала Гран-при Василисы Кагановской и Максима Некрасова. При этом у обоих наставников есть и личные крутые достижения. Крылова отлично поработала с Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано, а Горшков — с Марией Фефеловой и Артёмом Валовым.
Мари-Франс Дюбрёй и Патрис Лозон
Достижения: золото и бронза чемпионата мира, золото финала Гран-при, золото командного чемпионата мира, золото чемпионата США, серебро чемпионата четырёх континентов, бронза чемпионата Европы
Мари-Франс Дюбрёй и Патрис Лозон — тренерская элита танцев на льду. Под их руководством множество фигуристов выигрывали главные старты на протяжении многих лет. В этом сезоне основное внимание закономерно было приковано к Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу. Однако не стоит забывать, что Лайла Фир и Льюис Гибсон также хорошо себя проявили на крупных соревнованиях.