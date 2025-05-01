Фигуристы из США пропустили семь лет и вернулись к Олимпиаде! Всё ради золота?

Американская федерация фигурного катания начинает май с мощных новостей: Майя и Алекс Шибутани возобновляют спортивную карьеру после семилетнего перерыва!

Два олимпийских цикла назад брат с сестрой находились в топе танцев на льду, добились бронзы чемпионата мира – 2017 и выиграли две медали на Олимпиаде: по бронзе в командном и личном турнирах. Возраст позволял им спокойно оставаться в спорте как минимум ещё на цикл, на момент последнего старта Майе было 23 года, а Алексу – всего 26. Но после Пхёнчхана большой спорт пара оставила позади.

В олимпийский сезон уже анонсировали возвращение Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри. Кто бы мог подумать, что возможен камбэк на соревнования и от Шибутани?

Почему решили вернуться спустя семь лет?

Последним стартом для Шибутани стала Олимпиада в Пхёнчхане, даже на постолимпийский чемпионат мира брат с сестрой не поехали. После этого Майя и Алекс катались в шоу, выпускали собственные книги, посещали светские мероприятия, однако на соревнования не выходили.

Сейчас Алексу – 34 года, а Майе – 30 лет, совсем не факт, что это возвращение на долгий срок. Но возвращение ненадолго с возможностью завоевать медали, которых у пары в копилке ещё нет – почему нет?

Майя и Алекс Шибутани выступают на чемпионате четырёх континентов в корейском Канныне за год до ОИ-2018 Фото: Koki Nagahama/Getty Images

Вероятно, главная цель – возможность завоевать золото Олимпиады в командном турнире. Американскую сборную в отсутствие российских атлетов уже сейчас можно назвать фаворитом, командный чемпионат мира представители США выиграли практически в одну калитку с сильными фигуристами в трёх дисциплинах из четырёх.

У танцоров – самый напряжённый соревновательный календарь на Олимпиаде, личный турнир идёт сразу после командного. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс – возрастные спортсмены и главные претенденты на золото ещё и в личном турнире, так что наверняка потребуется замена.

Второй американский дуэт Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко хоть и подобрался к вершинам топа в этом году, но перед Играми у него есть проблема: у партнёрши всё ещё отсутствует американское гражданство. Не исключено, что все эти факторы побудили Майю и Алекса вернуться в спорт.

За время перерыва Майя победила рак

В 2019 году Майя столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она перенесла операцию по удалению опухоли из почки, и, как потом оказалось, новообразование было злокачественным. «Это была не та новость, которую я надеялась услышать, но я рада, что всё было обнаружено на ранней стадии и операция прошла хорошо», – написала Майя в соцсетях.

Многие болельщики пары ждали камбэка через сезон, два сезона, связывали окончательный уход из спорта с операцией Майи. Однако никто не мог подумать, что спустя столько лет пара вернётся. В нынешнем топе танцев с раком прямо во время спортивной карьеры столкнулась канадка Пайпер Гиллес: ей удалось победить болезнь и даже вернуться в том же соревновательном сезоне.

Сейчас Майя здорова, и ей ничего не мешает вернуться в спорт. «Последние семь лет были для нас вызовом и вдохновили нас так, как мы и не ожидали. Я очень счастлива и благодарна за то, что здорова и могу принять решение вернуться в спорт, который я люблю», – отметила Шибутани.

Тренировать пару вновь будет Марина Зуева, также работать с парой будет Массимо Скали. Алекс Шибутани подчеркнул, что за семь лет они с Майей приобрели новый опыт и те навыки, которые позволили им по-другому взглянуть на вещи.

«Мы не принимаем всё это как должное. Мы действительно наслаждаемся процессом и с нетерпением ждём новых совместных выступлений и соревнований», – отметил Алекс.