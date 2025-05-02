Россию допустили до Олимпиады, а Дикиджи скрутил четверной аксель. Выбираем событие года!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2024/2025. В финальном выпуске мы определим лучшее событие в году. В списке сразу 10 крутых моментов, за которые мы и любим фигурное катание. Выбрать что-то одно невероятно трудно. Среди ярких побед — золото чемпионата мира у Ильи Малинина и Алисы Лью. Среди невероятных серий: триумфальное шествие Аделии Петросян и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. А событие вне соревнований — новость о допуске России к олимпийскому квалификационному турниру.

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