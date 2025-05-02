Россию допустили до Олимпиады, а Дикиджи скрутил четверной аксель. Выбираем событие года!

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2024/2025. В финальном выпуске мы определим лучшее событие в году. В списке сразу 10 крутых моментов, за которые мы и любим фигурное катание. Выбрать что-то одно невероятно трудно. Среди ярких побед — золото чемпионата мира у Ильи Малинина и Алисы Лью. Среди невероятных серий: триумфальное шествие Аделии Петросян и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым. А событие вне соревнований — новость о допуске России к олимпийскому квалификационному турниру.
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Россию допустили к олимпийскому отбору
Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских фигуристов до квалификационного турнира Олимпиады-2026 в Милане осчастливило как спортсменов, так и их тренеров. Правда, сначала ввело в ступор, ведь случилось это аккурат во время чемпионата России, когда концентрация фигуристов должна была быть на пределе. Неизвестно, случайно ли, но новости о допуске всех взбодрили: кого-то выбили из колеи, а кого-то заставили биться до конца. Теперь мы с нетерпением ждём вердикта от ФФККР, которая представила список кандидатов ISU. Требования для россиян жёсткие: помимо привычных запретов на использование флага, гимна, а также общение со СМИ, фигуристов проверят по специально составленным критериям. Всё осложняется тем, что права на ошибку нет, — во всех видах у нас по одной квоте.
Дикиджи прыгнул четверной аксель
Владислав Дикиджи в этом году всё-таки вернул себе своё и выиграл чемпионат России, до этого одержав уверенные победы на этапах Гран-при страны (единственный из всех наших одиночников). Однако самым крутым и долгожданным моментом от Влада стал его четверной аксель. Дикиджи не мелочился и повторил элемент дважды на прыжковом чемпионате России вне зачёта. Фигурист сломал стереотип, что сложнейший прыжок в мире покоряется только великолепному Илье Малинину. Наш спортсмен отличается не менее выдающейся круткой, высотой прыжка и прекрасно владеет своим телом.
Мишина/Галлямов ни разу не проиграли
Анастасия Мишина и Александр Галлямов уже не впервые радуют поклонников фигурного катания отличными прокатами и громкими победами, но в этом сезоне воспитанники Тамары Москвиной проявили невероятную выдержку. Даже несмотря на спад основных конкурентов, фигуристы проявили уважение к молодым и дерзким парам, наступающим на пятки, и продемонстрировали уникальный уровень подготовки. Пока ни Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, ни голодные до побед новички не способны сместить Настю и Сашу с пьедестала.
Петросян прошла сезон без поражений
Аделия Петросян была и остаётся главной звездой группы Этери Тутберидзе, принеся своим тренерам наибольшее количество наград высшего достоинства в этом сезоне. Фигуристка не проиграла ни одного старта, а на чемпионате России, где защитила свой титул, продемонстрировала максимальный набор ультра-си. В этом году Петросян выступала с тройным акселем и четверным тулупом, но Аделия дала понять, что к олимпийскому сезону планирует восстановить и вставить в программу четверной флип.
Гуменник выиграл финал Гран-при России
Первая половина у Петра Гуменника откровенно не задалась: ученик Вероники Дайнеко регулярно недокручивал четверные прыжки, из-за чего не мог претендовать на высокие места. Фигуриста уже было исключили из списка фаворитов крупных турниров, да и сам Петя давал понять, что его не стоит ждать в списках претендентов на поездку на Олимпиаду. Гуменник изначально планировал отправиться туда лишь в 2030 году. Но внезапно спортсмен блестяще откатал в финале Гран-при России и взял золото — после чего сразу заговорили о волшебной стратегии Петра Гуменника, а его самого стали считать фигуристом, которого федерация отправит защищать честь страны на Играх. Чудесная метаморфоза.
Урманов с учеником взял серебро чемпионата мира
Михаил Шайдоров стал настоящим открытием сезона. Казахстанский фигурист, тренирующийся у Алексея Урманова, заявил о себе на этапах Гран-при ISU, впервые в карьере попав в финал серии. Отлично фигурист выступил на чемпионате четырёх континентов, но самые эпичные прокаты оставил на чемпионат мира. Там Миша показал своё мастерство исполнения четверных прыжков и уверенно взял серебро, обойдя таких соперников, как Юма Кагияма и Адам Сяо Хим Фа.
Малинин защитил звание чемпиона мира
У Ильи Малинина предсказуемо не было соперников в этом году, в том числе на чемпионате мира, где фигурист защитил титул. Момент, когда спортсмен взял второе золото мирового первенства в карьере, ознаменовал результат невероятной работы, которую проделал Илья в этом сезоне. Дело даже не в многочисленных четверных (хотя в произвольной программе Малинин пытался установить новый рекорд), не в потрясающем акселе в 4,5 оборота, а в том, что прогресс лучшего фигуриста года, по версии ISU Skating Awards, случился во второй оценке: если техника у Ильи не страдала никогда, то с артистизмом нужно было что-то делать. И Малилин сделал, но в собственном стиле: две совершенно экспериментальные программы — одна под рэп-балладу, а вторая — под постхардкор с экстрим-вокалом — принесли фигуристу победы на крупнейших стартах, и вполне заслуженно.
Лью вернулась и стала чемпионкой мира
Решение Алисы Лью вернуться в большой спорт шокировало всех, но то, что произошло затем, — вдвойне. Под руководством прежних тренеров Массимо Скали и Джереми Эбботта фигуристка набрала неплохую форму, однако всё же не подходящую для триумфаторского шествия за золотом чемпионата мира. Во всяком случае, так казалось. Но в рамках этого турнира Алиса выложилась на все сто, в то время как соперницы сами отдали ей победу. Событие, которое ещё долго обсуждали в профессиональном сообществе. Тем не менее Лью доказала, что это не было случайностью, продемонстрировав, что ей нет равных, и на командном чемпионате мира.
Костылева обошла Базылюк и стала чемпионкой
Противостояние Елены Костылевой и Маргариты Базылюк стало основной сюжетной веткой на юниорских стартах: Евгений Плющенко против Этери Тутберидзе, споры о багаже Тутберидзе и других тренеров у Костылевой. Но все сомнения улетучились, когда Лена вставила в короткую программу мощный тройной аксель, а в произвольной стала выкатывать набор с пятью ультра-си. Такое не могло произойти без вмешательства нового наставника. При нём Костылева выиграла два крупных старта, включая первенство страны, официально став лучшей юниоркой страны. Маргарита, увы, потеряла свой титул.
Бричги завоевал золото чемпионата Европы
В мужском одиночном катании на чемпионате Европы случилась настоящая сенсация. Золото не просто не досталось главному фавориту и действующему победителю Адаму Сяо Хим Фа. Титул выиграл спортсмен, который поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое. Настоящее чудо сотворил скромный швейцарский фигурист, который до последнего утверждал — побеждать должен был не он. Лукас Бричги признался, что выиграть золото европейского первенства никогда не было его мечтой, и всё же так оно сложилось…