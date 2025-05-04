Косторная и Куница объявили пол ребёнка! Милые моменты гендер-пати наших фигуристов

Казалось, ещё совсем недавно Алена Косторная и Георгий Куница выступали со своей фееричной произвольной «Мастер и Маргарита» на контрольных прокатах… а вот уже и прошла вечеринка, на которой будущие родители узнали пол ребёнка!

В фигурном катании сейчас наблюдается бэби-бум, и наши молодые парники – тоже в деле. Часть болельщиков предполагала, что пауза на два сезона связана с пополнением в семействе, так в итоге и получилось. О беременности Алёна объявила совсем недавно, выложив милое видео с Гошей и со снимком УЗИ. А к началу мая будущие родители организовали гендер-пати.

До последнего момента Алёна выступала в шоу. В какой-то момент им с Гошей пришлось отказаться от сложных прыжков и выбросов, некоторые фанаты предположили, что это может быть связано с возможной беременностью Косторной – и, как оказалось, были правы.

Вечеринка прошла в камерном формате на природе, собрались родственники и близкие друзья пары. Перед началом все гости сделали ставку на то, кого же всё-таки ожидают фигуристы. Алёна хотела мальчика, Гоша – девочку. Забавно, что в интервью чуть больше года назад Куница признавался в том, что Алёна больше хочет девочку, а он – мальчика.

Пол ребёнка объявили с помощью синей дымовой завесы – сомнений не было, это мальчик!

Тайну пара предпочла хранить целый день, на своих страницах в соцсетях фигуристы сначала выложили чёрно-белое видео и только на следующее утро – цветное.

«Вчера я ещё раз понял, как у меня много моих друзей и родственников, которые искренне нас любят и готовы всегда помочь», – отметил Гоша в своём телеграм-канале.

Среди гостей праздника – одиночницы Анна Щербакова, Софья Муравьёва и Елизавета Нугуманова. Когда-то они выступали на одних и тех же стартах, а перед кульминацией Аня и Лиза предполагали, что у пары будет мальчик, и интуиция не подвела. На гендер-пати присутствовал и тренер Косторной/Куницы Сергей Росляков.

Анна Щербакова и Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

За последние месяцы стало известно о пополнении в семье сразу у нескольких наших фигуристок. На «Русском вызове» о беременности объявила Александра Трусова, это случилось ещё в марте. Вероятно, счастливые новости можно ждать и от Евгении Тарасовой. Фигуристка не смогла принять участие в шоу Этери Тутберидзе, снявшись незадолго до старта тура – изначально Евгения Тарасова и Владимир Морозов были заявлены во всех городах.

Недавно в соцсетях Евгения выложила фото, которое оставило многих в замешательстве – вероятно, Тарасова действительно скоро объявит, что станет мамой.