Подробный гайд по прыжкам в фигурном катании

Разбираемся, как отличать тулуп от сальхова, какой прыжок самый лёгкий, а какой — самый сложный.

Виды прыжков в фигурном катании

В фигурном катании существует шесть основных видов прыжков, за которые судьи ставят баллы. Их можно поделить на две большие категории по виду толчка — зубцовые и рёберные.

Зубцовые прыжки — это тулуп, флип, лутц. Отталкивание в процессе исполнения этих прыжков происходит зубцом конька.

Рёберные прыжки — аксель, сальхов, риттбергер. Во время исполнения этих прыжков фигуристы толкаются всем ребром конька.

Аксель

Норвежский фигурист Аксель Паульсен впервые исполнил этот прыжок в 1882 году, по его имени аксель и получит своё название.

Аксель обычно является первым прыжком, который отличают болельщики фигурного катания: только на него заходят лицом вперёд. Из-за этой особенности в акселе нецелое число оборотов: в двойном акселе — 2,5 оборота, в тройном — 3,5, в четверном — 4,5.

В мужском одиночном катании только двое спортсменов на данный момент владеют четверным акселем — американец Илья Малинин и россиянин Владислав Дикиджи. В женском одиночном катании даже тройной аксель причислен к элементам ультра-си, его на соревнованиях исполняют немногие. Первой была японка Мидори Ито в 1992 году.

Это единственный прыжок с неполным числом оборотов: в одинарном их полтора, в двойном – два с половиной и так далее. В отличие от других элементов, обязателен и в короткой, и в произвольной программе. Обычно его исполняют сольно, первым в каскаде либо вторым или третьим в секвенции.

Тулуп

Название этого прыжка никак не соотносится с одноимённым предметом гардероба, оно произошло от сочетания слов «toe loop» — «петля на носке» с английского.

Известно, что впервые этот прыжок был исполнен американским фигуристом Брюсом Мэйпсом в 1920-х годах.

Тулуп относится к категории наиболее простых в изучении прыжков. Отличить его среди зубцовых прыжков можно по заходу и по особенности толчка: фигурист отталкивается ото льда одной ногой, а приземляется на другую. Чаще других прыжков тулуп включают в каскады, поскольку его удобно цеплять к другим прыжкам после выезда.

Четверной тулуп первым среди мужчин исполнил канадский спортсмен Курт Браунинг, это случилось в 1988 году. Александра Трусова из России приземлила четверной тулуп первой среди девушек в 2018 году.

Сальхов

Этот прыжок назвали по фамилии первого исполнителя — шведа Ульриха Сальхова. Впервые этот элемент был сделан в 1909 году. Наряду с тулупом сальхов относится к категории более простых прыжков.

Сальхов легко отличить по маховому движению в начале прыжка. Фигурист скользит вперёд спиной и выполняет правой ногой мах влево, вкручиваясь в прыжок, для спортсменов-левшей всё наоборот. При классической технике сальхова маховая нога не соприкасается со льдом. Сальхов можно исполнять в каскаде после других прыжков через ойлер (одинарный риттбергер).

Среди мужчин четверной сальхов впервые исполнил американский фигурист Тимоти Гейбл, это случилось в 1998 году. Японка Мики Андо первой приземлила этот квад среди девушек, это случилось в 2002 году.

Риттбергер

Этот прыжок имеет два названия. В англоязычном мире это Loop (в переводе — «петля»), в русскоязычном его называют «риттбергер» по фамилии первого исполнителя Вернера Риттбергера (1910 год).

Проще всего этот прыжок отличить по скрещённым на заходе ногам: у правоногих фигуристов, которых абсолютное большинство, левая нога находится впереди правой. Этой же правой ногой и выполняется толчок вверх. Из-за того, что нет какого-то дополнительного маха, этот прыжок многие считают одним из самых сложных. Также его сложнее прыгать в каскадах, чем тот же тулуп.

Четверной риттбергер среди мужчин первым исполнил японец Юдзуру Ханю, это случилось в 2016 году. Среди женщин первой исполнительницей считается россиянка Аделия Петросян (2021 год), однако из-за того, что этот прыжок она выполнила на внутреннем старте, этот факт не зарегистрирован Международным союзом конькобежцев (ISU).

Флип

Своё название этот прыжок получил от английского слова flip — переворот. Первым исполнителем флипа считается канадский спортсмен Бад Уилсон. Отличительная черта этого прыжка — разворот спиной вперёд при его выполнении.

Флип и лутц во многом похожи между собой, от тулупа они отличаются тем, что приземление приходится на ту же ногу, с которой выполняется отталкивание. Чаще всего при выполнении флипа фигурист скользит вперёд на опорной ноге (левой), затем разворачивается на 180 градусов и отталкивается зубцом правого конька, вкручиваясь в прыжок.

Флип можно исполнять как сольно, так и в каскаде — чаще всего после ойлера. Первый четверной флип в истории фигурного катания выполнил японец Сёма Уно в 2016 году. Среди девушек первой этот прыжок приземлила Александра Трусова в 2019 году.

Лутц

Этот прыжок тоже появился в начале XX века: впервые его исполнил австрийский фигурист Алоиз Лутц, по его фамилии прыжок и получил название. Визуально лутц похож на флип, но имеет две уникальные особенности: при отталкивании ребро конька опорной ноги должно быть внешним (а не внутренним, как у флипа!), а заход выполняется с дуги, а не с разворота.

Судьи внимательно следят за ребром, часто в протоколах можно увидеть восклицательный знак (!) — это означает, что ребро на лутце или флипе неясное. А вот если оно неверное, тогда ставится буква «е», а прыжок теряет в базовой стоимости 30%.

Четверной лутц в 2025 году — достаточно распространённый прыжок, его выполняли на соревнованиях и мужчины, и женщины. Первым исполнителем четверного лутца у мужчин стал Брэндон Мроз в 2011 году, первой исполнительницей у женщин стала Александра Трусова в 2018 году.

Популярные вопросы по теме

Какие прыжки запрещены в фигурном катании?

Сальто ушло из разряда запрещённых прыжков в 2024 году: ранее за выполнение его в соревновательных программах штрафовали на один балл.

В соревновательных программах запрещено исполнять каскады из четырёх и более прыжков. А в парном катании нельзя прыгать навстречу партнёру.

Какой прыжок самый лёгкий?

Если смотреть на шкалу оценивания, самый лёгкий прыжок — тулуп. Базовая стоимость одинарного и двойного тулупов равна стоимости сальхова (0,4 и 1,3 балла соответственно), а базовая стоимость тройного и четверного даже уступает сальхову — 4,2 балла можно получить за тулуп в три оборота, 9,5 балла — за четверной тулуп.

Какой прыжок самый сложный?

Четверной аксель — самый сложный из прыжков, которые когда-либо делали фигуристы. По шкале оценивания он имеет самую высокую стоимость — 12,5 балла, его выполняют всего два человека в мире, при этом на соревнованиях чисто четверной аксель делал только Илья Малинин. В 2024 году появилась шкала оценивания пятерных прыжков, но чистое исполнение пятерного пока не зафиксировано.

Как судьи оценивают выступления?

Прыжки — это неотъемлемая часть соревновательных программ:

в короткой программе — три прыжковых элемента, один из которых каскад;

в произвольной программе — семь, можно прыгнуть три каскада.

У каждого прыжка существует своя базовая стоимость, а за качество исполнения фигуристы получают отметки от -5 до +5, так формируется надбавка.