Тутберидзе всё ещё лучший тренер, а Дикиджи покорил всех. Итоги сезона-2024/2025 в фигурке

«Чемпионат» подводит итоги серии рейтингов по итогам сезона-2024/2025. Пользователи нашего сайта выбрали лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовали за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года. Рассказываем, кто из мира нашего любимого фигурного катания покорил поклонников в этом сезоне.

Лучшая спортивная пара сезона-2024/2025: Полина Шешелева и Егор Карнаухов

Егор Карнаухов и Полина Шешелева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Достижения: золото первенства России среди юниоров — 2025, золото финала Гран-при России среди юниоров — 2025, золото двух этапов Гран-при России среди юниоров в Москве.

Первая категория — и сразу же первая сенсация. Вы ожидали, что публика назовёт Анастасию Мишину и Александра Галлямова лучшей спортивной парой сезона? Сюрприз – читатели «Чемпионата» выбрали молодую пару, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. И едва ли этот выбор можно назвать неоправданным! Ведь к победам Насти и Саши уже все привыкли. А Шешелева и Карнаухов, похоже, готовы вписать свои имена в историю.

Полина и Егор выиграли абсолютно все турниры, в которых участвовали, весь сезон ставили рекорды. Они прыгают лутц и флип в своих программах, а также не боятся рисковать и заходить на ультра-си: четверной подкрут на первенстве России и в финале Гран-при тому доказательство. Шешелева и Карнаухов — будущее нашего парного катания. И хочется лишь пожелать удачи ребятам на их пути!

Лучший танцевальный дуэт сезона-2024/2025: Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Достижения: серебро этапов Гран-при России в Красноярске и Санкт-Петербурге, победа в финале Гран-при России — 2025

Ещё один сюрприз, на этот раз в танцах на льду. Василиса Кагановская и Максим Некрасов провели первый совместный сезон, но уже сумели влюбить в себя публику и заручиться поддержкой судей. А также сохранить и приумножить собственную фан-базу: будем честны — поклонников у этой пары предостаточно. А ведь их путь был не самым простым.

Василиса и Максим признались, что у них была совершенно разная техника катания. Однако партнёрам довольно быстро удалось подстроиться друг под друга. К тому же ни Кагановская, ни Некрасов не хотели уходить от своих тренеров. И тут паре удалось достичь компромисса! В итоге у них получился красивый дуэт, на который как минимум приятно смотреть. А технические огрехи уже не так важны: едва ли от только сформированной пары можно (и нужно) требовать идеала.

Лучшая одиночница сезона-2024/2025: Аделия Петросян

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Достижения: золото чемпионата России — 2025 в Омске, золото финала Гран-при России в Красноярске, золото этапов Гран-при в Казани и в Москве, золото личного турнира на ЧР по прыжкам, бронза турнира на открытом льду «Открытие Байкала»

В женском одиночном катании обошлось без сюрпризов — выбор читателей «Чемпионата» вполне логичен и неоспорим. Вряд ли кто-то в мире сейчас может хоть немного приблизиться к нашей королеве фигурного катания. Аделия Петросян второй сезон подряд держится в статусе лучшей одиночницы России (и мира, давайте будем честны).

Ученица Этери Тутберидзе делает самый сильный контент в мире: по ходу этого сезона Аделия уверенно исполняла и тройной аксель, и четверной тулуп. А во время одного из шоу «Чемпионы на льду» Петросян показала ещё и четверной флип! Так что в новый сезон фигуристка, похоже, войдёт с ещё более сильным прыжковым набором. Но и без этого она — лучшая в мире.

Лучший одиночник сезона-2024/2025: Владислав Дикиджи

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Достижения: победа на чемпионате России – 2025, серебро на чемпионате России по прыжкам, золото этапов Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге

Сделать выбор в мужском одиночном катании — задача не из простых. Текущее поколение фигуристов как в России, так и за её пределами достаточно сильное. Хотя в мире действительно есть один лидер, который держит свой статус второй сезон подряд, — это Илья Малинин. Но читатели «Чемпионата» предпочли другого талантливого одиночника.

Владислав Дикиджи стал настоящим прорывом сезона. Его золотые медали на этапах Гран-при и чемпионате России стали просто безоговорочными. Ученик Олега Татаурова заслуженно считается одним из самых ярких фигуристов сезона во многом благодаря тому, что вторым в мире после Ильи Малинина прыгнул четверной аксель! Пока – на тренировках и разминках. Но кто знает, может быть, скоро Влад исполнит его и в программах?

Лучший тренер сезона-2024/2025: Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

В рейтинг попало аж 15 специалистов со всего мира. Однако больше всего голосов досталось Этери Тутберидзе, которая продолжает тренировать чемпионов во всевозможных видах. Теперь её ученики блистают ещё и в парном катании — успехи Шешелевой/Карнаухова тому доказательство. Но и классные программы, поставленные Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, стали украшением сезона. Пусть пара и переживает сейчас не лучшие времена. Кризисы бывают у всех!

Лучшая одиночница страны – по-прежнему из группы Тутберидзе. Да и мужчины из группы Этери Георгиевны показывали, скажем так, интересные результаты: грузинский фигурист Эгадзе остановился в шаге от пьедестала на чемпионате Европы, да и на мировом первенстве выступил достойно. Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов больших успехов не достигли, но продолжают кататься на приемлемом уровне. И планируют усложнять контент. В конце концов, спортсмены группы Тутберидзе сразу из трёх (!) дисциплин показывали разного рода результаты. Ну кто из тренеров в мире ещё может похвастаться такими успехами?

Лучшее событие сезона-2024/2025: Дикиджи прыгнул четверной аксель

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Бо́льшая часть событий, которые особенно запомнятся болельщикам по итогам текущего сезона, связана с победами отдельных спортсменов. Но то, что больше всего отмечали читатели «Чемпионата», связано с огромной личной мотивацией одного конкретного фигуриста. И, конечно же, это четверной аксель Владислава Дикиджи. В миллионный раз уточняем, что нашим ребятам сейчас приходится непросто без возможности показать себя на весь мир. И этот факт делает ещё уникальнее достижение нашего фигуриста.

За три внутренних сезона ребята изучили друг друга вдоль и поперёк. Многие из них честно признавались: соревноваться с одними и теми же скучно. Но только не Владу Дикиджи. Ученик Олега Татаурова всего лишь второй в мире фигурист, кому покорился четверной аксель. Хоть известно, что многие пробовали (и пробуют сейчас) разучить этот элемент. Влад показал прыжок на публике, сорвал овации и окончательно подтвердил свой статус уникального фигуриста.