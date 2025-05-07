«Знала, что мне нельзя падать». Как наши фигуристки выходили на лёд беременными?

Каково выходить на лёд, когда понимаешь, что несёшь ответственность не только за себя, но и за ещё одну маленькую жизнь? Наши знаменитые фигуристки знают об этом не понаслышке.

В фигурном катании – новый виток бэби-бума, но при этом это не всегда мешает выступлениям. Некоторые спортсменки продолжают кататься и на поздних сроках! Мы собрали их истории в этом материале.

Александра Игнатова последний раз выходила на лёд в марте 2022 года: на «Русском вызове» они с мужем Макаром откатали номер, в котором объявили о пополнении в семье. Саша была максимально осторожна – никаких сложных элементов, высоких поддержек, многооборотных прыжков.

После того как фигуристка узнала о беременности, она почти сразу же перестала выполнять прыжки в шоу. Многие болельщики сразу обратили на это внимание во время выступлений в Минске. Однако на шоу в Казахстане фигуристка ещё делала тройные – на тот момент она только-только узнала о своём положении. Недавно Игнатова выложила видео, которое сняла перед выходом на шоу в Казахстане: конец ноября, она только-только узнала, что скоро станет мамой.

«Вспомнила, что записала видео перед выходом на лёд. Честно, мне было очень страшно! Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало! Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна! Что теперь в её теле развивается новая жизнь!» – подписала ролик Саша.

Алёна Косторная провела последнее шоу перед декретом буквально на днях – уже после гендер-пати фигуристка откатала и сольный номер феи Драже с двойным сальховом, и парный с Георгием Куницей – c поддержками и другими сложными элементами.

Косторная и Куница также показывали тодес с тренировки уже после объявления о том, что они станут родителями:

Выступление в Нижнем Новгороде 6 мая стало для Алёны заключительным: в социальных сетях она попрощалась с шоу до ноября.

Аделине Сотниковой тоже удавалось до последнего скрывать беременность, хотя фигуристка продолжала выступления в шоу и делала прыжки.

Примерно на пятом месяце беременности Сотникова ещё каталась в шоу Евгения Плющенко, а на шестом месяце выступала на спортивном фестивале в Луганске и проводила мастер-классы для юных спортсменов.

Аделина Сотникова на шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Татьяна Волосожар прошла через «Ледниковый период», ожидая ребёнка. О своём положении двукратная олимпийская чемпионка узнала в разгар тренировок и решила не говорить своему партнёру, актёру Евгению Пронину – ведь тогда ему бы пришлось кататься с осознанием, что в каждом элементе он отвечает сразу за двоих.

«В первую очередь я поехала к своему врачу. Я доверяю ей на 1000%. Рассказала всё как есть, и она дала добро. Конечно, я стала осторожнее. Тщательнее следила за своим здоровьем. Сократила немного время тренировок. Была максимально аккуратна во время элементов. Я понимала, что Женя не Макс, не профессиональный фигурист. И шанс получить травму в таком дуэте гораздо выше. Однако нам везло: мы твёрдо стояли на коньках, всё шло чётко на репетициях и выступлениях. Я даже совсем расслабилась в какой-то момент. Но на одном из шоу мы упали. Испугалась ли я? И да, и нет. Мой спортивный опыт позволяет мне примерно просчитывать риски. Поэтому в целом я понимала, что ничего ужасного произойти не может. Тем более мы с доктором 24/7 на связи», – отмечала Татьяна. О беременности она планировала рассказать в финале проекта, но пара Волосожар/Пронин покинула проект раньше.

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин выступают в «Ледниковом периоде» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На достаточно большом сроке беременности на лёд выходила 52-летняя Маргарита Дробязко. В положении она, по собственному заявлению, откаталась 49 раз! Известия о беременности Маргариты появились только незадолго до родов, в начале декабря Дробязко родила девочку. Не прошло и месяца, как фигуристка вновь оказалась на льду – вместе с мужем Повиласом Ванагасом она приняла участие в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».