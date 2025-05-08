«Спас нас замшевый кисет». Как легенды фигурного катания жили в Великую Отечественную

В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Страшные события тех лет коснулись всех – будь ты военный человек, учёный, спортсмен или маленький ребёнок. Несколько лет назад «Чемпионат» рассказывал историю первого в истории нашей страны олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина. Сегодня вспоминаем истории других мэтров отечественного фигурного катания, многих из них война коснулась напрямую.

Елене Анатольевне Чайковской на момент начала Великой Отечественной войны было всего два года. Из-за немецких корней девочку вместе с мамой отправили в Южный Казахстан – по сути, в ссылку, а не в эвакуацию.

«В 1941-м нас с мамой как фольксдойче выслали в Чимкент. Место ужасное, ничего страшнее не может быть — минус 40 зимой, плюс 40 – летом. Спас нас кисет. Замшевый, набитый царскими десятирублёвками. Золотыми монетами. Когда мама уезжала, кисет дала родня. В ссылке выменивали эти монеты то на молоко, то на буханку хлеба. Благодаря чему и выжили», – рассказывала Чайковская в интервью «СЭ».

Тамара Николаевна Москвина родилась на четвёртый день войны в Ленинграде – и почти тут же её вместе с семьёй увезли на Урал, там жили родственники её матери. В интервью знаменитый тренер признавалась, что о войне помнит мало, в основном с рассказов родственников: «Жили мы в Лысьве в огромном коммунальном доме, в котором когда-то родилась мама. В доме вместе с нами жило много татарских семей, и мама научилась у них превосходно готовить блюда татарской кухни – беляши, пельмени…». Отец Москвиной прошёл войну и вернулся живым, после чего его отправили служить в Хабаровск.

Супруг Тамары Николаевны Игорь Борисович Москвин был намного старше – ему уже было 12 лет в 1941 году. Отец Игоря Борисовича работал в Государственном оптическом институте, с началом войны всю организацию эвакуировали в Йошкар-Олу. В 1942 году Борис Москвин был откомандирован на фронт и умер от сыпного тифа.

Легендарный тренер одиночников Алексей Мишин родился буквально за три месяца до начала войны в Севастополе. Младенцем Алексея Николаевича увезли в Ульяновск вместе с матерью и сестрой, а его отец ушёл на фронт. Первые несколько лет Мишин не разговаривал – заговорил только в три года, в 1944-м.

«Я не помню своего военного детства, но мне о нём рассказывали и сестра, и папа, и мама. Поэтому я очень хорошо понимаю и чувствую ту ноту, ту струну, которая существовала в людях того поколения. Я этих людей уважаю, я их ценю», — отмечал тренер в интервью.

В Ульяновске всю войну ребёнком провёл легендарный тренер Станислав Жук, сразу после её окончания его семья перебралась в Ленинград. А вот его супруга и партнёрша Нина встретила войну в Ленинграде и какое-то время провела там, пока был жив её отец. После его смерти в 1942 году Нину вместе с братом эвакуировали в Ярославскую область, где они жили у бабушки до окончания войны.

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов всю войну жил в родном Ленинграде и прошёл блокаду. Юный Олег помогал матери ухаживать за ранеными в госпитале, гасил зажигательные бомбы. Когда мальчик с матерью уже находились на грани гибели, из осаждённого города их вытащил отчим, поэт Дмитрий Цензор. Протопопов не раз вспоминал его в интервью и отмечал, что обязан отчиму жизнью.