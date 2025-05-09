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Фигурное катание в годы Великой Отечественной войны: проводился ли чемпионат страны, кто выступал, какие были турниры

Каким было фигурное катание в годы Великой Отечественной войны
Анастасия Рацкевич
Фигурное катание в годы ВОВ
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Что происходило с видом спорта в военное время?

В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это было тяжёлое время для всей страны: людям пришлось забыть о привычной жизни. Трагедия навсегда изменила судьбы граждан — лишь немногие из них вернулись домой. За годы войны более 12 тысяч человек получили звание Героя Советского Союза. Многие из них – посмертно.

Пока шли военные действия, значительная часть населения билась на фронте, и среди них было немало спортсменов. Фигурное катание в СССР на тот момент ещё только зарождалось, поэтому его дальнейшее развитие было приостановлено. Это, в свою очередь, наложило свой отпечаток на будущее: американцы и канадцы некоторое время имели преимущество над европейцами, так как в США национальный чемпионат не прекращался вовсе.

В Европе людям было, мягко говоря, не до фигурного катания. Многие катки находились в разрушенном состоянии, а тренировочных условий местами не было от слова «совсем». Да и многие фигуристы бросили всю свою энергию на защиту своего Отечества, а не на персональные спортивные успехи. И среди них был легендарный Николай Панин-Коломенкин, родоначальник фигурного катания, который хоть и не пошёл на фронт в силу возраста, но проявил себя в роли инструктора для молодых солдат Красной Армии. И всё же нельзя сказать, что фигурная жизнь вымерла. Как обстояли дела в одном из самых эстетичных видов спорта — рассказываем в материале «Чемпионата».

А как переживали военное время мэтры фигурного катания, рассказала Анастасия Матросова:
«Спас нас замшевый кисет». Как легенды фигурного катания жили в Великую Отечественную
«Спас нас замшевый кисет». Как легенды фигурного катания жили в Великую Отечественную

Приостановка крупных турниров в войну

Сразу хочется сделать акцент на том, что война повлияла не только на страны-участники. В период всей Второй мировой войны с 1940 по 1946 год не проводились чемпионаты мира и Европы. А вот национальные первенства имели место быть: так, в США они и вовсе не прекращались, в Канаде соревнования отменялись лишь в 1943 году. Германия проводила чемпионаты страны вплоть до своей капитуляции.

Что касается СССР, то турнир успели провести до нападения нацистов в 1941 году и организовали уже после освобождения страны в феврале 1945-го. Чемпионаты страны тогда проходили в трёх дисциплинах: мужском и женском одиночном, а также в парном катании. В 1941 году в турнире, который принимал Ленинград, участвовали 18 фигуристов из Москвы, Ленинграда, Таллина и Каунаса. На чемпионате СССР спортсмены-одиночники исполняли обязательные фигуры и произвольные программы, пары — только произвольные. И последний соревновательный день посетило на тот момент рекордное количество зрителей — 2000 человек!

Пётр Чернышов

Пётр Чернышов

Фото: Из личного архива Чернышова

В мужском одиночном катании победу одержал Пётр Чернышов. Вообще, он был инженером, но, помимо работы в области турбостроения, успел четыре раза выиграть чемпионат СССР, а впоследствии – поставить на коньки своего внука, которого также назвали в его честь. Сам Чернышов мечтал об олимпийской медали, однако поехать на Игры ему не удалось. Зато Пётр Чернышов-младший на Олимпиаде побывал и даже привёз оттуда серебро в танцах на льду.

В женском одиночном катании победила Евгения Алексеева. Её тренером был легендарный Николай Панин-Коломенкин. Второе место досталось эстонке Вайке Кальюве, которая впечатлила публику прыжком шпагатом, корабликом прогнувшись, штант-пируэтами и другими элементами. А тройку замкнула Татьяна Гранаткина. Легендарная фигуристка умудрялась соревноваться сразу в двух (!) дисциплинах: в том году она также завоевала золото в парном катании вместе с супругом Александром Толмачёвым.

В общей сложности Татьяна с мужем выиграла аж восемь золотых медалей чемпионата СССР. А после завершения спортивной карьеры Гранаткина (после замужества — Толмачёва) стала тренером: её называли бабушкой советского фигурного катания и основоположницей нашей школы. Её воспитанники уже после войны получили признание на международной арене.

Татьяна Гранаткина

Татьяна Гранаткина

Фото: Из личного архива Гранаткиной

Вскоре после чемпионата СССР 1941 года в фигурном катании началась пауза. Следующее первенство страны состоялось только в 1945 году в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Примечательно, что в программу соревнований официально был включён учебно-тренировочный сбор. В мужском одиночном катании победил Сергей Васильев, который продемонстрировал уверенное катание и в обязательным фигурах, и в произвольной программе с чисто исполненными элементами. И всё это с учётом того, что фигурист приехал с юга, где тупо нет льда!

Второе место занял всё тот же Пётр Чернышов, который показал хорошую форму, но совершенно неожиданно неудачно выступил в обязательных фигурах и в произвольной программе упал на комбинированном вращении «на носке конька стоя-сидя-стоя». Тройку замкнул Борис Подкопаев, который исполнил техничные и сложные пируэты и прыжки.

В женском одиночном катании пьедестал полностью поменялся: не было Евгении Алексеевой, а Татьяна Гранаткина снялась из-за болезни. В итоге чемпионкой СССР стала эстонка Айно-Вайке Падури, технику которой Панин-Коломенкин в материале для «Красного спорта» назвал своеобразной. Он также отметил её силу и гибкость, которые и позволили фигуристке выиграть соревнования. Второе и третье места достались представительницам школы «Динамо» Евгении Васильевой и Лидии Соколовой. Причём последняя, по словам Панина-Коломенкина, заметно прибавила после работы на учебно-тренировочном сборе.

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за 6 марта 1945 года

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за 6 марта 1945 года

Фото: Национальная электронная библиотека

В парном катании золото вновь досталось Гранаткиной и Толмачёву, второе место заняли Раиса Гандельсман/Александр Гандельсман, тройку замкнули Ольга Дедова/Александр Климов. Панин-Коломенкин в заметке для «Красного спорта» критически высказался о результатах чемпионата СССР. Приводим цитату:

«Первенство СССР по фигурному катанию показало, что в этом виде спорта отсутствуют новые силы, которые должны прийти на смену мастерам спорта. Это обстоятельство — прямой упрёк детским школам фигурного катания, которые за последние 10 лет не воспитали ни одного классного фигуриста».

Можете себе представить подобные комментарии в современном фигурном катании от главы федерации? Кажется, очень смутно. Но здесь подчёркивается вся серьёзность отношения к этому виду спорта со стороны, если можно так выразиться, спортивного чиновника того времени. И это война официально ещё не была закончена — до великой победы оставалось два месяца.

Каким был Панин-Коломенкин в военное время:
Военный инструктор и создатель отряда на коньках. Как великий фигурист помогал на войне
Военный инструктор и создатель отряда на коньках. Как великий фигурист помогал на войне

Фигурнокатательная жизнь во время войны

И хоть большой спорт был поставлен на паузу, о фигурном катании совершенно не забыли, в том числе и на любительском уровне. Конечно, речь больше о катании для себя. Катки открывались больше для массовых прокатов, но в 1944 году каток ЦПКиО возобновил свою работу. Туда на выходные приезжал лейтенант Красной армии Самсон Глязер и проводил там уроки.

А свою первую школу Глязер открыл в 1927 году, когда ему было всего 19 лет. До войны он выступал в парном катании и брал медали чемпионатов СССР вместе с Ларисой Новожиловой. После войны они продолжили выступать, а сам Самсон работал на льду на протяжении практически всей своей дальнейшей жизни. Причём секции фигурного катания были абсолютно бесплатными. Главное — желание кататься и учиться.

Помимо заинтересованных, как сейчас говорят, фанатов своего дела, фигурное катание получало поддержку и со стороны СМИ. В годы войны периодические издания были главным средством информационного обслуживания населения. На страницах «Красного спорта» появлялись не только спортивные материалы, но и так называемые вести с полей.

Заметки о первых после паузы соревнованиях получали место на обложке старейшего спортивного издания страны. И речь не идёт о первом за долгое время чемпионате страны: так, на обложку газеты «Красный спорт» поместили снимок и короткий материал о первенстве Москвы. Можем ли мы сейчас представить, что «Советский спорт» или «Спорт-экспресс» будут так трепетно освещать чемпионат города? Едва ли.

Обложка газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за 6 марта 1945 года

Обложка газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за 6 марта 1945 года

Фото: Национальная электронная библиотека

Но и в сами военные годы фигурное катание находило место на страницах издания. Важно понимать, что спорт не стоял на месте: в годы войны продолжали организовываться массовые мероприятия как в тылу, так и на фронте. К тому же проводилась работа по сдаче норм ГТО.

Повторимся, больших фигурных турниров не было. Но были маленькие, например, на призы Московского центрального парка культуры и отдыха. Или на призы газеты «Красный спорт».

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за январь 1945 года

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за январь 1945 года

Фото: Национальная электронная библиотека

Однако не турнирами едиными. Происходили и находили своё освещение в газете и мелкие события, которые и в наше время смогли бы вызвать какой-то интерес в обществе. Например, открытие катка на заводе, который был оснащён электрическими лампами. На церемонии присутствовали лучшие фигуристы столицы, которые продемонстрировали свои навыки. А ещё порой публиковались простые, почти бытовые снимки — последние дни работы московского катка для массовых катаний. Причём сделан он был в разгар войны — в 1942 году.

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») об открытии катка

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») об открытии катка

Фото: Национальная электронная библиотека

А ещё общественность сильно волновало состояние льда, на которым соревновались спортсмены. Об этом свидетельствуют материалы, в которых были прописаны призывы к комитетам по делам физкультуры и спортивным сообществам, чтобы они позаботились о качестве льда. Ведь конькобежцам нужно совершенствовать своё мастерство!

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») о состоянии льда

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») о состоянии льда

Фото: Национальная электронная библиотека

Таким был наш народ. Даже в самое тяжёлое время, когда совершенно не до спорта, люди находили силы на тренировки и желание поднимать общественно-значимые темы. Может быть, фигурное катание и остановилось в прогрессе на время войны. Но благодаря отдельным личностям, горящим своим делом, была заложена база для появления новых чемпионов и дальнейшей популяризации этого вида спорта.

Чернышов привёл на лёд своего внука, а Гранаткина стала основоположницей советской школы фигурного катания. И это лишь малая часть имён! Остаётся лишь выразить восхищение людьми, которые в столь трудное время сохранили мужество и остались верными своему делу.

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Новости. Фигурное катание
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