Каким было фигурное катание в годы Великой Отечественной войны

В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это было тяжёлое время для всей страны: людям пришлось забыть о привычной жизни. Трагедия навсегда изменила судьбы граждан — лишь немногие из них вернулись домой. За годы войны более 12 тысяч человек получили звание Героя Советского Союза. Многие из них – посмертно.

Пока шли военные действия, значительная часть населения билась на фронте, и среди них было немало спортсменов. Фигурное катание в СССР на тот момент ещё только зарождалось, поэтому его дальнейшее развитие было приостановлено. Это, в свою очередь, наложило свой отпечаток на будущее: американцы и канадцы некоторое время имели преимущество над европейцами, так как в США национальный чемпионат не прекращался вовсе.

В Европе людям было, мягко говоря, не до фигурного катания. Многие катки находились в разрушенном состоянии, а тренировочных условий местами не было от слова «совсем». Да и многие фигуристы бросили всю свою энергию на защиту своего Отечества, а не на персональные спортивные успехи. И среди них был легендарный Николай Панин-Коломенкин, родоначальник фигурного катания, который хоть и не пошёл на фронт в силу возраста, но проявил себя в роли инструктора для молодых солдат Красной Армии. И всё же нельзя сказать, что фигурная жизнь вымерла. Как обстояли дела в одном из самых эстетичных видов спорта — рассказываем в материале «Чемпионата».

Приостановка крупных турниров в войну

Сразу хочется сделать акцент на том, что война повлияла не только на страны-участники. В период всей Второй мировой войны с 1940 по 1946 год не проводились чемпионаты мира и Европы. А вот национальные первенства имели место быть: так, в США они и вовсе не прекращались, в Канаде соревнования отменялись лишь в 1943 году. Германия проводила чемпионаты страны вплоть до своей капитуляции.

Что касается СССР, то турнир успели провести до нападения нацистов в 1941 году и организовали уже после освобождения страны в феврале 1945-го. Чемпионаты страны тогда проходили в трёх дисциплинах: мужском и женском одиночном, а также в парном катании. В 1941 году в турнире, который принимал Ленинград, участвовали 18 фигуристов из Москвы, Ленинграда, Таллина и Каунаса. На чемпионате СССР спортсмены-одиночники исполняли обязательные фигуры и произвольные программы, пары — только произвольные. И последний соревновательный день посетило на тот момент рекордное количество зрителей — 2000 человек!

Пётр Чернышов Фото: Из личного архива Чернышова

В мужском одиночном катании победу одержал Пётр Чернышов. Вообще, он был инженером, но, помимо работы в области турбостроения, успел четыре раза выиграть чемпионат СССР, а впоследствии – поставить на коньки своего внука, которого также назвали в его честь. Сам Чернышов мечтал об олимпийской медали, однако поехать на Игры ему не удалось. Зато Пётр Чернышов-младший на Олимпиаде побывал и даже привёз оттуда серебро в танцах на льду.

В женском одиночном катании победила Евгения Алексеева. Её тренером был легендарный Николай Панин-Коломенкин. Второе место досталось эстонке Вайке Кальюве, которая впечатлила публику прыжком шпагатом, корабликом прогнувшись, штант-пируэтами и другими элементами. А тройку замкнула Татьяна Гранаткина. Легендарная фигуристка умудрялась соревноваться сразу в двух (!) дисциплинах: в том году она также завоевала золото в парном катании вместе с супругом Александром Толмачёвым.

В общей сложности Татьяна с мужем выиграла аж восемь золотых медалей чемпионата СССР. А после завершения спортивной карьеры Гранаткина (после замужества — Толмачёва) стала тренером: её называли бабушкой советского фигурного катания и основоположницей нашей школы. Её воспитанники уже после войны получили признание на международной арене.

Татьяна Гранаткина Фото: Из личного архива Гранаткиной

Вскоре после чемпионата СССР 1941 года в фигурном катании началась пауза. Следующее первенство страны состоялось только в 1945 году в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Примечательно, что в программу соревнований официально был включён учебно-тренировочный сбор. В мужском одиночном катании победил Сергей Васильев, который продемонстрировал уверенное катание и в обязательным фигурах, и в произвольной программе с чисто исполненными элементами. И всё это с учётом того, что фигурист приехал с юга, где тупо нет льда!

Второе место занял всё тот же Пётр Чернышов, который показал хорошую форму, но совершенно неожиданно неудачно выступил в обязательных фигурах и в произвольной программе упал на комбинированном вращении «на носке конька стоя-сидя-стоя». Тройку замкнул Борис Подкопаев, который исполнил техничные и сложные пируэты и прыжки.

В женском одиночном катании пьедестал полностью поменялся: не было Евгении Алексеевой, а Татьяна Гранаткина снялась из-за болезни. В итоге чемпионкой СССР стала эстонка Айно-Вайке Падури, технику которой Панин-Коломенкин в материале для «Красного спорта» назвал своеобразной. Он также отметил её силу и гибкость, которые и позволили фигуристке выиграть соревнования. Второе и третье места достались представительницам школы «Динамо» Евгении Васильевой и Лидии Соколовой. Причём последняя, по словам Панина-Коломенкина, заметно прибавила после работы на учебно-тренировочном сборе.

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за 6 марта 1945 года Фото: Национальная электронная библиотека

В парном катании золото вновь досталось Гранаткиной и Толмачёву, второе место заняли Раиса Гандельсман/Александр Гандельсман, тройку замкнули Ольга Дедова/Александр Климов. Панин-Коломенкин в заметке для «Красного спорта» критически высказался о результатах чемпионата СССР. Приводим цитату:

«Первенство СССР по фигурному катанию показало, что в этом виде спорта отсутствуют новые силы, которые должны прийти на смену мастерам спорта. Это обстоятельство — прямой упрёк детским школам фигурного катания, которые за последние 10 лет не воспитали ни одного классного фигуриста».

Можете себе представить подобные комментарии в современном фигурном катании от главы федерации? Кажется, очень смутно. Но здесь подчёркивается вся серьёзность отношения к этому виду спорта со стороны, если можно так выразиться, спортивного чиновника того времени. И это война официально ещё не была закончена — до великой победы оставалось два месяца.

Фигурнокатательная жизнь во время войны

И хоть большой спорт был поставлен на паузу, о фигурном катании совершенно не забыли, в том числе и на любительском уровне. Конечно, речь больше о катании для себя. Катки открывались больше для массовых прокатов, но в 1944 году каток ЦПКиО возобновил свою работу. Туда на выходные приезжал лейтенант Красной армии Самсон Глязер и проводил там уроки.

А свою первую школу Глязер открыл в 1927 году, когда ему было всего 19 лет. До войны он выступал в парном катании и брал медали чемпионатов СССР вместе с Ларисой Новожиловой. После войны они продолжили выступать, а сам Самсон работал на льду на протяжении практически всей своей дальнейшей жизни. Причём секции фигурного катания были абсолютно бесплатными. Главное — желание кататься и учиться.

Помимо заинтересованных, как сейчас говорят, фанатов своего дела, фигурное катание получало поддержку и со стороны СМИ. В годы войны периодические издания были главным средством информационного обслуживания населения. На страницах «Красного спорта» появлялись не только спортивные материалы, но и так называемые вести с полей.

Заметки о первых после паузы соревнованиях получали место на обложке старейшего спортивного издания страны. И речь не идёт о первом за долгое время чемпионате страны: так, на обложку газеты «Красный спорт» поместили снимок и короткий материал о первенстве Москвы. Можем ли мы сейчас представить, что «Советский спорт» или «Спорт-экспресс» будут так трепетно освещать чемпионат города? Едва ли.

Обложка газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за 6 марта 1945 года Фото: Национальная электронная библиотека

Но и в сами военные годы фигурное катание находило место на страницах издания. Важно понимать, что спорт не стоял на месте: в годы войны продолжали организовываться массовые мероприятия как в тылу, так и на фронте. К тому же проводилась работа по сдаче норм ГТО.

Повторимся, больших фигурных турниров не было. Но были маленькие, например, на призы Московского центрального парка культуры и отдыха. Или на призы газеты «Красный спорт».

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») за январь 1945 года Фото: Национальная электронная библиотека

Однако не турнирами едиными. Происходили и находили своё освещение в газете и мелкие события, которые и в наше время смогли бы вызвать какой-то интерес в обществе. Например, открытие катка на заводе, который был оснащён электрическими лампами. На церемонии присутствовали лучшие фигуристы столицы, которые продемонстрировали свои навыки. А ещё порой публиковались простые, почти бытовые снимки — последние дни работы московского катка для массовых катаний. Причём сделан он был в разгар войны — в 1942 году.

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») об открытии катка Фото: Национальная электронная библиотека

А ещё общественность сильно волновало состояние льда, на которым соревновались спортсмены. Об этом свидетельствуют материалы, в которых были прописаны призывы к комитетам по делам физкультуры и спортивным сообществам, чтобы они позаботились о качестве льда. Ведь конькобежцам нужно совершенствовать своё мастерство!

Заметка из газеты «Красный спорт» (ныне «Советский спорт») о состоянии льда Фото: Национальная электронная библиотека

Таким был наш народ. Даже в самое тяжёлое время, когда совершенно не до спорта, люди находили силы на тренировки и желание поднимать общественно-значимые темы. Может быть, фигурное катание и остановилось в прогрессе на время войны. Но благодаря отдельным личностям, горящим своим делом, была заложена база для появления новых чемпионов и дальнейшей популяризации этого вида спорта.

Чернышов привёл на лёд своего внука, а Гранаткина стала основоположницей советской школы фигурного катания. И это лишь малая часть имён! Остаётся лишь выразить восхищение людьми, которые в столь трудное время сохранили мужество и остались верными своему делу.