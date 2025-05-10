Валиева побывала на параде на Красной площади, Щербакова встретилась с китайским лидером

9 мая вся Россия праздновала день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне! Эта памятная дата не обошла стороной и фигуристов. Камила Валиева смотрела парад прямо на Красной площади. А Анна Щербакова оказалась на встрече президентов России и Китая. Рассказываем, как наши фигуристы встретили один из главных праздников в истории нашей страны.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева открыла череду новостей, посвящённых 9 Мая, своей фотографией с Красной площади. Спортсменка оказалась в числе приглашённых на традиционный парад Победы. Эмоциями от этого события Валиева поделилась на своей странице в социальной сети:

«В этом году мне посчастливилось вживую увидеть парад Победы — и это одно из самых зрелищных событий в моей жизни! Парад на Красной площади стал грандиозным триумфом памяти и славы — тысячи зрителей, затаив дыхание, наблюдали, как по брусчатке торжественным маршем прошли безупречные шеренги военных в парадном строю и легендарная техника. Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора — у меня перехватило дух!»

При этом накануне Камила также высказывалась в социальных сетях о предстоящем празднике:

«9 Мая — огромный праздник для всей нашей страны. В этот день мы традиционно вспоминаем подвиги героев ВОВ, ведь это настоящий пример мужества и любви к Родине. А сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о победителях становится главным ориентиром».

Олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. На ней спортсменка встретилась не только с китайским лидером, но и с президентом России Владимиром Путиным. Само торжественное событие прошло в главном здании города — Кремле. В честь посещения этого места Анна опубликовала обращение к фанатам на китайской платформе Weibo:

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию». Свою русскоязычную аудиторию Анна также поздравила с годовщиной Победы в социальных сетях.

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова сделала несколько публикаций в честь 80-летия Победы. Она показала фото своего прадеда и написала пост о празднике: «День Победы — один из самых значимых дней в нашей истории. Этот день напоминает нам о том, какой ценой была завоёвана свобода и мир для будущих поколений. Мы чтим память всех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу. Каждый из них — герой!!! Давайте бережно хранить память о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее». Также олимпийская чемпионка поделилась отрывками на тему ВОВ из своего шоу «Хранители времени», которое состоялось в Казани в прошлом году. Она заявила, что с её стороны это является «вкладом в сохранение памяти» о войне у аудитории.

Прадед Алины Загитовой Фото: Личный архив Загитовой

Чемпионка Европы Алёна Косторная также опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к аудитории: «В этот день мы от всего сердца говорим спасибо ветеранам, отдаём дань уважения погибшим. С благодарностью вспоминаем всех, кто внёс свой вклад в Победу, кто без остатка посвятил себя защите Родины. Их подвиги не канули в Лету, они стали частью нашего с вами счастливого будущего. Мы всегда будем их помнить!». А супруг Косторной, Георгий Куница, поделился историей о своём воевавшем прадедушке, день рождения которого случайно выпал на будущий День Победы.

Прадедушка Георгия Куницы Фото: Личный архив Куницы

В соцсетях высказалась и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева: «Великий день. Никогда не забудем. Всех с праздником! 9 мая».

Сториз Евгении Медведевой Фото: Страница Евгении Медведевой в социальной сети

Высказались и недавно завершившие карьеру Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Чемпионы России посвятили празднику «сториз» в социальных сетях.

Сториз Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина Фото: Страница Худайбердиевой в социальной сети

Помимо Валиевой, одними из тех, кто посетил парад Победы, стали чемпионы мира и Европы, танцоры Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Они опубликовали совместное фото с трибун. Его пара сопроводила трогательным текстом: «Сегодня, спустя ровно 80 лет с того самого Дня Победы, мы снова говорим искреннее спасибо тем, кто сохранил будущее для нас всех. Наш долг — сохранить вашу правду, передать её детям и внукам, чтобы светлая история Победы жила всегда».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Личный архив Никиты Кацалапова

На Красной площади в памятный день оказалась ещё одна пара влюблённых. Будущие супруги фигурист Дмитрий Соловьёв и гимнастка Дина Аверина также опубликовали видео с парада. «Поздравляем всех с праздником!» — лаконично подписали публикацию спортсмены, сопроводив её мелодией из знаменитой «Катюши».

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв Фото: Личный архив Авериных

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также не остался в стороне от поздравлений. Он опубликовал отрывок одного из своих выступлений под живое исполнение песни «Журавли!» Димой Биланом. Это видео фигурист сопроводил ярким текстом: «С праздником Великой Победы! Низкий поклон нашим ветеранам! Великий подвиг советского народа в борьбе с фашизмом! Великий подвиг нашей великой страны!»

В память о предках текст написала ещё одна двукратная олимпийская чемпионка, парница Татьяна Волосожар. Она рассказала историю своего прадедушки: «Мой прадедушка Салопенков Лазарь Петрович прошёл войну в составе артиллерийского полка. В феврале 1945 года в Польше получил ранение в ногу и был вынужден покинуть фронт. Каждый год в память о нём я делаю этот пост. Чтобы помнить, чтобы благодарить, чтобы гордиться. Спасибо и низкий поклон«.

Прадед Татьяны Волосожар Фото: Личный архив Волосожар

В нынешнем году от традиционных поздравлений отказались многие фигуристы. Как кажется, основная причина — потенциальное получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU). Помня о грустной истории гимнастки Виктории Листуновой, которой отклонили статус из-за простой открытки к 9 Мая, большинство фигуристов, похоже, решили не нарываться на критику от международных чиновников и воздержались от каких-либо постов, которые могут быть оценены неоднозначно. И их вполне можно понять — на кону стоит международная карьера.

В ближайшее время ISU наконец-то должен опубликовать списки россиян, допущенных до квалификационного турнира к Олимпийским играм. И всем станет чуть легче дышать после долгого ожидания. А пока мы, журналисты, которым точно нечего бояться, готовы поздравить вас с прошедшим 9 Мая за всех наших спортсменов, вместе взятых! Это великий день в истории нашей страны.