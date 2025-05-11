Фильм про Роднину с треском провалился в прокате. С чем это связано?

6 марта в российских кинотеатрах состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». В центре сюжета оказалась история жизни трёхкратной олимпийской чемпионки, гуру парного катания Ирины Родниной. Как казалось, такое громкое имя и масштабная маркетинговая кампания фильма должны были продолжить успех главных российских кинокартин о спорте — «Легенда номер 17», Движение вверх». Но в итоге всё сложилось совершенно иначе…

Согласно данным портала ForPost, кинолента «Роднина» с бюджетом в 425 миллионов государственных рублей за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 миллионов рублей. Картину про чемпионку не оценили не только зрители, но и эксперты — большинство из них так и не видели фильма. Разбираемся в возможных причинах такого провала.

Жизнь в США

Не секрет, что некоторые зрители скептически относятся к Родниной в связи с её отъездом из СССР в 90-х годах. Напомним, один из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе предложил спортсменке рабочий контракт на пару лет. Сама Ирина Константиновна в одном из интервью призналась, что думала, что её просто не выпустят из страны. Тем более, её пример — одна из первых практик подобного отъезда. Однако фигуристку не только отпустили, но и позволили задержаться на Западе дольше запланированного. Роднина вернулась лишь спустя 12 лет, а также обзавелась для дочери американским гражданством.

Часть аудитории картины «Роднина» — взрослые люди, которые вживую видели не только успехи фигуристки на льду, но и её отъезд. Для них фигура спортсменки до сих пор является довольно неоднозначной. Об этом для того же ForPost довольно ярко высказался политолог Алексей Макаркин:

«Те, которые помнят Роднину на льду в 1970-е годы, — люди старшего поколения. Для них недопустимо, чтобы человек в трудное для страны время покинул Россию. Раскол целевой аудитории, на которую была ориентирована картина, не пошёл ей на пользу».

Отъезд из родной страны, хоть и на время, перекрыл в глазах общественности множество наград, которые фигуристка выиграла за свою карьеру. Это одна из причин, которая могла не позволить фильму выстрелить в прокате.

Ирина Роднина Фото: РИА Новости

Яркие высказывания и критика

Роднина является одним из самых ярких спикеров спортивной повестки дня. И порой её высказывания получаются довольно резкими. И будем честны — именно поэтому к Ирине Константиновне так часто обращаются за комментариями по различным вопросам. Цитаты всегда бурно обсуждаются и активно распространяются в сети. Во всяком случае, их всегда интересно читать. Но такое нравится далеко не каждому.

Также Роднина считается той личностью, которая довольно часто вступает в перепалки с другими. Всем известен давний конфликт олимпийской чемпионки со своим бывшим тренером, заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Тарасова и Роднина регулярно обмениваются резкими высказываниями в адрес друг друга.

Во время совместной работы их общение было в рамках тренер-ученик. Однако после окончания карьеры Родниной их с Тарасовой отношения окончательно испортились: это случилось после перехода хореографа Елены Черкасской. Ирина призналась, что хотела решить вопрос спокойно, но дело кончилось скандалом. С тех пор колкие фразы Родниной и Тарасовой в адрес друг друга — скорее обыденность.

Но от Ирины достается не только Татьяне Анатольевне. Олимпийская чемпионка часто критически высказывается и о действующих спортсменах: совсем недавно досталось чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой. Многие молодые пользователи отреагировали на это так: «Она хоть кого-то любит?», «Почему нельзя промолчать и не давать негативных комментариев?», «Как можно быть такой жестокой?». Всё это также могло повлиять на отсутствие сильного интереса к фильму о Родниной среди молодежи.

Снижение интереса к спортивным драмам

Однако нельзя отрицать и ещё одну возможную причину провала «Родниной» — банальное снижение интереса к фильмам таких жанров. С одной стороны, люди просто могли устать от подобных геройских картин про физическое и психологическое преодоление трудностей, из-за чего стремятся потреблять более лёгкий контент.

С другой стороны, героизм в спортивных драмах может быть недостаточно сильным для части аудитории. Кто-то уверен, что нынешнее время требует более значимых лишений от главных персонажей, чем адские тренировки и отданные карьере годы. Подобную точку зрения разделяет и известный журналист Дмитрий Губерниев.

В комментарии Sport24 он чётко заявил: «Просто сейчас людям, возможно, не до спорта. Если ситуация в стране и мире изменится, мы вернёмся к просмотру спортивного кино». Таким образом, вполне реалистичен вариант при котором ни прямой, ни косвенной вины Родниной в провале фильма нет. Зрителей отпугнула не сама личность фигуристки, а жанр кинокартины.

Как кажется, с этой причиной согласна и сама спортсменка. По словам Родниной, вся ответственность за провал фильма в кинотеатрах лежит на тех, кто занимался маркетингом. С её стороны — утверждение сценария, актёров на главные роли — всё было сделано замечательно. Так что сама Роднина довольно спокойно отреагировала на отсутствие интереса зрителей к фильму о ней. Правда, комментариев об этом многократная олимпийская чемпионка дала уже тысячу…