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Российские фигуристы на Олимпиаде 2026: кого допустили, список, кому не одобрили нейтральный статус, Петросян

ISU рассмотрел заявки россиян к олимпийскому отбору: Петросян и Гуменника допустили! Live
Анастасия Матросова Анастасия Рацкевич
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Пётр Гуменник и Аделия Петросян.
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Международный союз конькобежцев принял решение по нейтральным статусам.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Дождались: наконец-то пошла обратная связь по участию российских фигуристов в олимпийском отборочном турнире. В итоге ISU одобрил нейтральный статус четырём спортсменам, но не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

О допуске российских фигуристов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статус стало известно в декабре 2024 года. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России должны были предоставить список кандидатов для выступления в нейтральном статусе в квалификационных олимпийских соревнованиях не позднее 28 февраля 2025 года.

Однако списки, поданные ФФККР, остались в секрете. Квалификационный турнир по фигурному катанию для участия в Олимпийских играх 2026 пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. «Чемпионат» внимательно следит за потоком новостей по самой важной теме в российском фигурном катании.

ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты до участия в ОИ-2026 Петросян и Гуменник получили нейтральный статус!
Live Анастасия Рацкевич

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU.

«Почему не допустили танцевальные дуэты и спортивные пары до отбора на Олимпийские игры? Они вообще не допустят? Наверное, не допустили потому что и в одном, и в другом виде пары могут выигрывать, а танцы могут быть в призёрах. Мы надеемся, что они не рассматривали их. Я не представляю себе, чтобы наши танцевальные пары не участвовали!» — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
18:26 Анастасия Рацкевич

ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты до участия в ОИ-2026

Теперь к грустным новостям. Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус спортивным парам и танцевальным дуэтам.

Напомним, что конкретные имена неизвестны. Но, согласно нескольким источникам, первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин.

18:21 Анастасия Рацкевич

Петросян и Гуменник получили нейтральный статус!

Перейдём к главным новостям: в списке допущенных всего четыре человека. Увы, заветный допуск получили только одиночники.

Нейтральный статус одобрили: Аделии Петросян, Алине Горбачёвой, Пётру Гуменнику и Владиславу Дикиджи.

18:18 Анастасия Рацкевич

Всем привет! Мы дождались: международный союз конькобежцев (ISU) объявил решение по российским фигуристам и их допуску к отборочному турниру на Олимпийские игры. Но нейтральный статус одобрен не всем. Следите за последними новостями вместе с нами!

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Новости. Фигурное катание
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