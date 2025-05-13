ISU рассмотрел заявки россиян к олимпийскому отбору: Петросян и Гуменника допустили! Live

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Дождались: наконец-то пошла обратная связь по участию российских фигуристов в олимпийском отборочном турнире. В итоге ISU одобрил нейтральный статус четырём спортсменам, но не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

О допуске российских фигуристов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статус стало известно в декабре 2024 года. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России должны были предоставить список кандидатов для выступления в нейтральном статусе в квалификационных олимпийских соревнованиях не позднее 28 февраля 2025 года.

Однако списки, поданные ФФККР, остались в секрете. Квалификационный турнир по фигурному катанию для участия в Олимпийских играх 2026 пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. «Чемпионат» внимательно следит за потоком новостей по самой важной теме в российском фигурном катании.