ISU рассмотрел заявки россиян к олимпийскому отбору: Петросян и Гуменника допустили! Live

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Дождались: наконец-то пошла обратная связь по участию российских фигуристов в олимпийском отборочном турнире. В итоге ISU одобрил нейтральный статус четырём спортсменам, но не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.
О допуске российских фигуристов до участия в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статус стало известно в декабре 2024 года. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России должны были предоставить список кандидатов для выступления в нейтральном статусе в квалификационных олимпийских соревнованиях не позднее 28 февраля 2025 года.
Однако списки, поданные ФФККР, остались в секрете. Квалификационный турнир по фигурному катанию для участия в Олимпийских играх 2026 пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. «Чемпионат» внимательно следит за потоком новостей по самой важной теме в российском фигурном катании.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU.
«Почему не допустили танцевальные дуэты и спортивные пары до отбора на Олимпийские игры? Они вообще не допустят? Наверное, не допустили потому что и в одном, и в другом виде пары могут выигрывать, а танцы могут быть в призёрах. Мы надеемся, что они не рассматривали их. Я не представляю себе, чтобы наши танцевальные пары не участвовали!» — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты до участия в ОИ-2026
Теперь к грустным новостям. Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус спортивным парам и танцевальным дуэтам.
Напомним, что конкретные имена неизвестны. Но, согласно нескольким источникам, первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин.
Петросян и Гуменник получили нейтральный статус!
Перейдём к главным новостям: в списке допущенных всего четыре человека. Увы, заветный допуск получили только одиночники.
Нейтральный статус одобрили: Аделии Петросян, Алине Горбачёвой, Пётру Гуменнику и Владиславу Дикиджи.
Всем привет! Мы дождались: международный союз конькобежцев (ISU) объявил решение по российским фигуристам и их допуску к отборочному турниру на Олимпийские игры. Но нейтральный статус одобрен не всем. Следите за последними новостями вместе с нами!