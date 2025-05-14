ISU «задушил» Россию из страха. Лишить пары и танцоров Олимпиады — полный беспредел!

Наши лидеры Мишина/Галлямов и Степанова/Букин не поедут в Милан. А федерация что-то сделала для защиты фигуристов от нападок Запада?

ISU беспощадно вычеркнул российских лидеров из списка кандидатов на поездку на Олимпиаду. Причём причины не озвучиваются, поэтому можно надумать многое — от страха перед сильными конкурентами до личной неприязни к смелым высказываниям Александра Галлямова.

Однако в критериях нет правила «молчать о несправедливости в мире спорта». Так за что же наказали Мишину и Галлямова, Степанову и Букина? Может, ФФККР стоит защитить своих фигуристов от беспредела зарубежных чиновников?

Мнимая справедливость: как ISU «задушил» Россию перед Олимпиадой

Допуск российских фигуристов до олимпийского отбора стал самой обсуждаемой новостью года. Однако робкий оптимизм лопнул, словно мыльный пузырь, когда ISU вынес «смертельный» приговор нашим атлетам. Одобрение нейтрального статуса одиночникам Аделии Петросян и Петра Гуменника как основным кандидатам и Алине Горбачёвой и Владиславу Дикиджи как запасным не спасло ситуацию, ведь Россия осталась аж без двух дисциплин — спортивного парного катания и танцев на льду.

При этом лишили возможности принять участие в главном старте четырёхлетия не только лидеров — Анастасию Мишину/Александра Галлямова и Александру Степанову/Ивана Букина, но и тех, кто негласно шёл под вторым номером, а именно Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Василису Кагановскую/Максима Некрасова. И ведь самое обидное, что их заявки даже не рассматривали, поскольку нейтральный статус не получили основные.

Бойкова и Козловский Фото: РИА Новости

«Хотя заявки были поданы для всех дисциплин и дистанций, открытых для участия нейтральных спортсменов, не все прошли строгую проверку. Соответственно, их назначенные замены также были признаны несоответствующими, поскольку замена разрешена только в случае травмы, а не по причине несоответствия. Следовательно, есть некоторые дисциплины или дистанции, в которых не будет участвовать ни один фигурист в нейтральном статусе», — приводит слова пресс-службы ISU ТАСС.

После таких заявлений остаётся только констатировать: Международный союз конькобежцев в очередной раз сыграл в мнимую справедливость и заодно «задушил» Россию перед Олимпиадой.

Материалы по теме Российские фигуристы на Олимпиаде-2026: кого допустили, список

Международное парное катание в кризисе — россияне помешали бы?

Возмутительным такое решение делает то, что, по немногочисленным, но очень ёмким заявлениям представителей ISU, становится понятно – россияне бесправны и не могут как-либо участвовать в процессе оценки, задавать вопросы и, конечно же, опротестовывать вердикты (об этом позже).

Работа специальной комиссии вызывает кучу вопросов хотя бы потому, что чётких ответов о причинах отказа нет и, вероятно, не будет. Тогда как сами критерии соответствия мало того, что размытые, так ещё и довольно спорные.

Приходится предполагать. Что касается парного катания, то первая мысль (интуиция никогда не подводит) связана с общим уровнем международных стартов, где уже давно был замечен спад в данной дисциплине. Оценки иностранных чемпионов неоднократно обсуждались в довольно ироничном ключе, а уж навыки спортсменов-лидеров и вовсе подвергались критике из-за сравнения с прогрессивными российскими парами.

Смело делать такие заявления, но очевидно, что дело в конкуренции. Многие иностранные фигуристы завуалированно, а иногда и прямо выражали мнение, что с возвращением россиян «делить» медали будет сложнее. Особенно с такими, как Мишина и Галлямов. Даже Рику Миуре и Рюити Кихаре было бы трудно тягаться с ними.

Галлямова наказали за дерзость, а Букину припомнили 2018 год?

Только вот, увы, говорить, что отстранение Насти и Саши произошло из-за… страха — довольно унизительно. А если были какие-то другие причины? Ну, например, дерзкие выпады Галлямова. Пока эмоции бушуют, болельщики не перестают думать, а не повлияло ли чрезмерная многословность Саши на отсутствие благосклонности со стороны ISU.

Не стоит нагнетать и давать ещё один повод уколоть россиян, но напомним, что спортсмен охотно комментировал события в мире спорта, причём делал это с тонкой насмешкой. Вот только письма Томасу Баху и подтрунивание над Луной Хендрикс были лишь следствием желания защитить себя и коллег по цеху, восстановить справедливость, которая пала после заявления ISU. Можно ли наказывать за такое?

Или можно ли припоминать случай с дисквалификацией Ивана Букина в 2018 году без объяснения причин? По идее, нет, поскольку критерии отбора нейтральных спортсменов никак не затрагивают прошлое фигуристов (не в таком плане) и уж точно не содержат запрет на замысловатые пассажи о смысле олимпийского девиза. В полученном зимой документе речь шла о наличии российского паспорта, отсутствии связей с допингом и политической нейтральности.

ФФККР не добилась ответов от ISU — можно ли что-то изменить?

Выяснять детали оценки ISU необходимо, однако в ФФККР заявили, что там «долго и упорно пытались выяснить причины, но они непонятны». Так ещё и апелляцию нельзя подать — в этом российские и зарубежные чиновники оказались едины. Хотя если проблема не в политике или в допинге, а в личной неприязни к высказываниям Галлямова, то подача протеста не кажется глупой.

Тем более что это должно быть разрешено, ведь последние слова Международного союза конькобежцев противоречат тому, что было опубликовано ранее. Юрист Анна Анцелиович и другие эксперты обратили на это внимание.

«В письме ISU действительно говорится о том, что данное решение не подлежит апелляции, однако их изначальное коммуникационное сообщение, которое они рассылали для установления нейтрального статуса, предусматривает возможность апелляции в CAS из статьи 26 конституции Международного союза конькобежцев. Поэтому я бы сказала, что решение о недопуске пар и танцевальных дуэтов подлежит апелляции в CAS», — цитирует Анцелиович ТАСС.

Хочется верить, что наша федерация не остановится и продолжит бороться за своих атлетов.