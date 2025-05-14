«Специально ударили в самое больное». Реакция нашей фигурки на частичный допуск к ОИ-2026

Спокойный вечер вторника в российском фигурном катании прервала оглушительная новость – россиян допустили до олимпийской квалификации, есть ответы по статусам! Теперь официально и окончательно, в отборе к Играм-2026 будет два человека. Но у любой медали есть обратная сторона. И здесь реверс – отсутствие в списках представителей парного катания и танцев на льду.

Из-за недопуска первых номеров в этих видах мы в принципе лишаемся представительства в данных дисциплинах. Что, разумеется, сильно омрачает этот в других обстоятельствах радостный день. «Чемпионат» поговорил с тремя экспертами из мира фигурного катания – вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой, призёром чемпионатов Европы Верой Базаровой и тренером Катариной Гербольдт. Общий посыл у всех один – неспроста удар был именно по парному катанию и танцам.

Эксперты также высказались о перспективах Аделии Петросян и Петра Гуменника в Милане (спойлер, если в победе Петросян никто даже не сомневается, но даже бронзовую медаль от Гуменника считают чудом), поделились мнением о возможности выступления Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым и Александры Степановой с Иваном Букиным на Олимпиаде-2030, а также ответили всем тем кто призывает в ответ на недопуск парников и танцоров в принципе бойкотировать Игры-2026.

Какими были первые эмоции после объявления составов на олимпийскую квалификацию от ISU?

Вера Базарова: «Первая реакция – радость. Здорово, что в принципе хоть кого-то допустили, пусть в таком небольшом совсем составе, но всё-таки мы поедем на Олимпиаду, наши фигуристы будут в Милане. Это здорово. А вот то, что никого вообще не допустили в танцах на льду и в парном катании… Это обратная сторона всей этой истории».

Катарина Гербольдт: «Сначала с грустью прочитала все эти новости. Я считаю, что несправедливо было не допустить опытных ребят, которые могли и должны были бороться за титулы. К сожалению, когда не объясняется даже причина – это грустно».

Алёна Леонова: «Эмоции были смешанные. Тут как в поговорке, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начинать? Поэтому сложно в полную силу порадоваться за ребят, но в целом, конечно, это большой шаг вперёд что нас вообще куда-то допускают, есть какая-то надежда что представители России будут на Олимпиаде. Хоть и не все, но кто-то. Радости, наверное, больше».

Какой была реакция на недопуск представителей России в танцах на льду и парном катании?

Вера Базарова: «Очень странное решение ISU для меня, не до конца вообще понятное. Всем было очевидно, что в парном катании мы претендовали на золото – от того недопуск ещё обиднее воспринимается. И главное – никак не комментируется, не объясняется. Не знаю, как на это реагировать, радостно за тех, кого допустили, но грустно за тех, кого не допускают.

Причём самое обидное, опять же, что нет никаких объяснений. И возможностей на это всё повлиять. Я не представляю себе Олимпиаду без российских пар. Уровень сразу будет совсем другой, можно сказать, не до конца полноценный».

Материалы по теме Российские фигуристы на Олимпиаде-2026: кого допустили, список

Катарина Гербольдт: «Очень обидно за парное катание, это был явный заход на золото. Ударили по больному месту, при всём уважении к нашим парням, к Гуменнику, главные шансы у нас были именно в парном катании и женском одиночном. И вот как будто бы специально забирают у нас этот шанс, ощущение, что всё намеренно так провернули. Специально ударили в самое больное место, по-другому сказать не могу.

Обидно и за Степанову с Букиным, как-то у них не складывается с Олимпиадой, к сожалению. Я знаю точно, что ребята долго готовились, ждали, надеялись, верили. И вот такой итог. Заранее никто ничего не знал, как я понимаю, могу отвечать только за себя, но похоже, что все узнали только сейчас».

Алёна Леонова: «Я не знаю, конечно, причин недопуска, но вижу для себя одну – боятся, что наши спортсмены заберут все медали. Вот что я могу сказать на этот счёт. Очень тщательно подбирали виды, здесь же конкуренция. Не могу гарантировать, что это всё связано и имеет прямую взаимосвязь, какое-то значение, но смотрите сами. Олимпиада пройдёт в Италии. Итальянцы очень ждут медалей в парном катании и танцах на льду, их спортсмены метят в тройку. А как им претендовать на пьедестал, если там будут русские? Вот и выходит так, что убирают именно те виды, которые могут помешать Италии взять медали. Я иначе это объяснить не могу.

Понятно, что нам никто ничего не скажет, правду мы никогда не узнаем. Есть сильный танцевальный дуэт, опытный. Много лет катаются, идут к своей медали. Но борьба будет не на жизнь, а на смерть, и если в неё ещё и русские добавятся, то вообще. В парах тоже стабильность есть сразу у нескольких дуэтов, ждут успеха. Это подковёрные игры, в которых трудно что-то понять? Кто-то понял хотя бы сейчас, почему не поехал на Олимпиаду в 2018 Иван Букин? Что такого он сделал? И снова такая же история, и опять его не пускают. Уже даже не смешно».

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Что вы ответите на призывы бойкота Олимпиады в ответ на недопуск половины нашей делегации?

Вера Базарова: «Конечно, тем, кому дали зелёный свет, надо ехать и показывать себя. В любом случае хоть как-то обозначать своё возвращение на международную арену, делать какие-то шаги в этом направлении. Большая радость за Аделию Петросян, насколько я слышала, по ней были сложности, непонятно было, допустят её или нет. К счастью, всё в порядке, и она едет».

Катарина Гербольдт: «Неправильно всех подводить под одно решение. Всё-таки у нас не командный вид спорта, а личная дисциплина. И решать так, что не поедет теперь никто, потому что не пустили этих… На мой взгляд, это неправильно. Кого допустили, уже хорошо, нужно ехать и показывать себя. Нужно бороться, нужно доказывать. Один за всех и все за одного – тут не совсем так работает. Это индивидуальные заявки, не мне и не кому-либо ещё решать, что правильно, а что – нет.

Среди представителей летних видов спорта были те, кто сам отказывался из общей солидарности с коллегами – это тоже их решение. Шанс даётся конкретному человеку, только самим спортсменам предстоит решать, как им поступить в той или иной ситуации. Это их карьера и их жизнь. Какое бы они ни приняли решение – оно будет верным. Неправильно будет за что-то осуждать. Но главное, это должно быть именно их решение, без давления и указки сверху.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Алёна Леонова: «Читала все эти призывы к бойкоту, и я решительно против. Надо ехать. Обязательно! Без вариантов, давайте ещё устраивать какие-то бойкоты, чтобы нас ещё отстраняли сразу на четыре года. Почитайте регламент МОК, зачем усиливать весь этот конфликт, теперь уже с нашей стороны? Такие выпады только вредны, нужно довольствоваться тем, что есть.

К тому же это будет несправедливо по отношению к Аделии и Петру. Они заслужили эту поездку, они достойны этого. Почему они должны от неё отказываться? Вот ради чего? Кому от этого будет лучше? Я вот этого не понимаю».

Вы согласны с выбором ФФККР претендентов на участие в олимпийском отборе?

Вера Базарова: «Что касается выбора кандидатов, как по мне, всё достаточно логично и справедливо».

Катарина Гербольдт: «В женском одиночном всё скорее справедливо, Петросян – первый номер, Горбачёва идёт следом за ней. Это объективная истина, но отмечу, что есть и другие сильные спортсменки. Федерация просчитывала все возможные варианты. Каждая из девушек заслужила это место, все молодцы, я бы не стала принижать достоинства остальных наших спортсменок. Но это решение правильное.

У парней я не совсем вправе что-то говорить, поскольку я заинтересованное лицо. Но опять же, федерация руководствовалась своим взглядом, они лучше осведомлены, в любом случае у них большой опыт, на них и ответственность. Оспаривать ничего не нужно, обсуждать долго это решение – тоже. Раз так решили – значит, это правильно.

Могли ли повлиять на перспективы Кондратюка неспортивные факторы? Сложно сказать. Мы же вообще не понимаем, как и почему принимаются эти решения, глядя на наших танцоров и парников, сказать, на что опиралась эта комиссия, трудно. Какие там критерии – непонятно, на что там обращают внимание… Нас не посчитали нужным даже проинформировать, почему не допустили Мишину и Галлямова, Степанову с Букиным. Не называют даже конкретных причин. Для меня это непонятная и несправедливая ситуация».

Алёна Леонова: «По женскому одиночному никаких вообще вопросов. Всё логично и понятно, очевидно, что Петросян первая, Гобрачёва, вероятнее всего, сразу идёт за ней. Всё в порядке. У парней я изначально не хотела кого-то выделять, я просто была бы рада за любого парня, кого допустят.

Вот взять топ-5 последнего чемпионата России – каждый был бы достоин, у всех есть свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки. Поэтому тут не стоит делать какой-то выбор, жалеть сейчас, что кто-то один, а не другой. Все достойны, и Петя в том числе, хороший вариант. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны, его заметят на международной арене».

Что, на ваш взгляд, теперь делать тем, кого не допустила комиссия ISU? Вы верите, что они смогут выступить на Олимпиаде-2030?

Вера Базарова: «Может, всё-таки получится что-то отыграть, надежда всегда есть. Дожить до 2030 года? Даже Мишиной и Галлямову будет тяжело, и Бойковой с Козловским. Степановой с Букиным – тем более. Не только физически, но и морально в первую очередь. Наибольшая мотивация, наверное, будет у Бойковой с Козловским, всё-таки у них совсем нет олимпийских наград, у Мишиной и Галлямова есть две бронзы, с личного и командного турнира Игр-2022. У Александры и Дмитрия олимпийских наград нет, гештальт не закрыт. Но будут ли силы столько ещё кататься и держать себя на высоком уровне?

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Очень обидно за Степанову с Букиным, они так ждали эту Олимпиаду, так готовились. Вернулись, хотя мало кто в это верил и держали планку, не спускались вниз. Каждый раз что-то происходит с ними, сначала – допинговая история, что опять же было тогда, никто до сих пор не понял. Потом – коронавирус. А теперь вообще непонятно что».

Катарина Гербольдт: «Сомнительно, что у ребят будет мотивация держаться за ещё один олимпийский цикл. Когда тебя не допускают, и так тяжело найти в себе силы, а тут ещё и дистанция на четыре года вперёд – это непросто как минимум. Да и ребятам уже не по 15 и по 18 лет, каждый год важен. Упираться, терпеть, верить и ждать…

Спорт – история мимолётная, а если говорить про Степанову с Букиным, то они уже возрастные спортсмены. Не знаю, как найти в себе мотивацию продолжать тренироваться и ждать ещё один олимпийский цикл. Но если такие найдутся, то просто слова восхищения. Преклоняюсь перед такими людьми. Они настоящие спортсмены».

Алёна Леонова: «Продержаться до следующей Олимпиады будет сложно. Если говорить про Мишину и Галлямова, то они, в принципе, ещё достаточно молодые спортсмены. Наверное, это возможно. Я не считаю их ветеранами фигурного катания, всё возможно. Но всё зависит от их желания и мотивации. Если ещё четыре года ездить только по российским стартам…

Я вот не пойму, после такого решения уже после Олимпиады их куда-то где-то как-нибудь допустят? Они смогут ездить и выступать? Будут принимать участие в Гран-при, если нас допустят? Непонятно. Но кататься нужно, бороться нужно. Пока это только вопрос Олимпиады, а дальше, надеюсь, мы выйдем на международные старты полноценно, и надо быть готовыми, держать свой уровень. Точно не надо опускать руки.

Со Степановой и Букиным сложнее, тут уже и возраст будет сказываться, так или иначе. Но, опять же, никто не отменял допуск на другие соревнования, возможно, удастся ещё себя проявить на международной арене, пусть даже это будет и не Олимпиада. Хотя понятно, что для любого спортсмена в нашем виде спорта Олимпиада – главная цель в жизни.

Это будет их решение, представить их через четыре года на Играх в 2030 году… Сложно, хотя итальянская пара достаточно возрастная. В парном катании выступает канадская фигуристка, ей уже за 40 лет, и ничего. Сразу скажу, это шутка, но в каждой шутке… Прыгать в танцах на льду не надо, так что можно и кататься спокойно».

Какие будут медальные перспективы у тех, кто поедет от России в Милан?

Вера Базарова: «Если говорить про Петросян, то рассчитываем на золото. Держим за неё кулачки, главное, чтобы всё сложилось, всё было в порядке со здоровьем. Нужно хорошо подготовиться и показать свой высокий уровень.

Что касается Гуменника, наверное, не стоит делать завышенных ожиданий, важно достойно выступить, шанс побороться за бронзу, вероятно, будет. Но опять же сам факт присутствия в числе участников олимпийского турнира представителя России дорогого стоит. После трёхлетнего, к тому моменту уже четырёхлетнего перерыва – большой, гигантский шаг вперёд».

Катарина Гербольдт: «Петросян поедет за первым местом, тут без вопросов. Наши девушки по-прежнему остаются лучшими в мире. Если и с психологическими, и с другими нюансами, которых множество, они справится – конечно, она основной претендент на победу.

Горбачёва в случае чего тоже сможет себя показать с лучшей стороны. У нас есть много девушек, которые, если понадобится, смогли бы заменить первый номер, сохранив при этом результат. В женском одиночном мы остаёмся лучшими в мире, вне зависимости от того, как они распределяются между собой на российских соревнованиях.

Алина Горбачёва Фото: РИА Новости

Касательно парней сложно говорить о перспективах Гуменника. Я не раз говорила, что наше мужское одиночное катание серьёзно прибавило в сравнении с прошлой Олимпиадой, ребята подтянулись, намного повысили свою планку. При этом им будет сложно хотя бы потому, что нет никакого рейтинга, начинать придётся с первых разминок, не с тех, с которых должны были стартовать. Да и вряд ли нас обойдёт стороной определённая предвзятость со стороны судей. Всё-таки у нас субъективный вид спорта, а, к сожалению или к счастью, они из России, и прессинг что на Петра, что на Влада, если он выйдет на старт как запасной будет. И этот прессинг будет очень значительный, колоссальный. Хочется верить, что они с этим справятся и докажут прежде всего сами себе, что мы сильны не только уровнем катания, но и моральным духом.

Если говорить про именно спортивные перспективы, к сожалению, мы не можем сказать, что наши парни сильнее того же Ильи Малинина. Хотя Олимпиада – это особые соревнования. И, как правило, фавориты, к сожалению, их не выигрывают. Все помнят, какой фестиваль падений был у Юдзуру Ханю и Патрика Чана на Олимпиаде в Сочи. Они соревновались, кто меньше упадёт. Всё может быть, непредсказуемость полная. Нужно верить, надеяться на чудо. Конечно, любая медаль будет скорее чудом, не надо давить и ждать, но верить нужно».

Алёна Леонова: «Помешать Петросян победить могут только какие-то неспортивные факторы, наверное, тьфу-тьфу, чтобы всё было в порядке по здоровью. Конкуренток я не вижу. Если она выходит и катает так, как она умеет кататься, как выходила по ходу этого сезона – все сразу отваливаются, вариантов нет.

С Гуменником всё объективно куда сложнее. Большим счастьем будет хотя бы в топ-5 попасть, если честно, глядя на ту ситуацию, которая сейчас есть в мире. Я смотрела чемпионат мира, уровень очень высокий, понятно, что есть Малинин и Шайдоров, их мы не берём в расчёт, у всех бывают срывы, однако их я ставлю отдельно. Но и дальше вплоть до 10-го места – очень сильные ребята. С другой стороны, всё близко, сильный разброс, всё играет на нервах. Так что может случиться всякое, в теории, наверное, можно и о «бронзовой» медали аккуратно помечтать. Почему нет? Случиться может всё что угодно.

Не знаю, куда его поставят. Если будут два чистейших проката, идеальных, без единой помарочки – можно думать о третьем месте. Потому что сейчас не до конца понятно, кто там третий, 100-процентного кандидата нет. Но, опять же, как ещё будут судить… Нужно понизить уровень ожиданий, выступить достойно, а там уже – как что будет. Мы не знаем, как нас будут оценивать, я переживаю, что специально будут занижать оценки.

Пьедестал чемпионата мира — 2025 по фигурному катанию у женщин Фото: Maddie Meyer/Getty Images

С Петросян спокойнее, с её прыжковым набором как ни занижай оценки, она всё равно на голову всех сильнее. Её не задвинешь, рука не подвинется. Алису Лью я и рядом не ставлю, если и искать соперниц, то скорее Каори Сакамото, Эмбер Гленн. Вероятно, они и распределят между собой серебро и бронзу. Хотя, возможно, в тройку попадёт в итоге и Лью. Это ещё и вопрос нервов, если кто-то вывалится – Лью может попасть в призовые места.

Мы видели Гленн в стрессовой ситуации, которая вообще не смогла собраться, и Лью, которая выходила на произвольную домашнего чемпионата мира так, будто бы в магазин за хлебом пошла прогуляться. И выиграла. Если с таким же настроем выйдет на Олимпиаду, она сможет претендовать на высокие места. У Сакамото и опыт, и давление. Она очень много отдала фигурному катанию, у неё уже есть медаль Пекина. Её хорошо оценивают, знают. Но будут ли силы на новый триумф, мы не знаем».