Ребята, боритесь! Наши чемпионы могут и должны отстоять свои олимпийские права в CAS

Списки россиян, допущенных к отбору на Игры-2026 в Пекине, стали настоящим громом среди ясного неба. С одной стороны, радость — наконец-то Аделия Петросян сможет показать на международной арене, кто настоящая королева женской одиночки. Да и за Петю Гуменника можно только порадоваться — он один из наиболее укомплектованных российских фигуристов, в арсенале которого есть и техника, и компоненты.

Но вот недопуск пар и танцоров, видов, в которых россияне всегда были особенно хороши — это просто плевок в душу. И приговор со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) в виде строчки в коммюнике о том, что решение «окончательное», а апелляции невозможны — стал нокаутом. Но только если вы невнимательно читатели последние документы от ISU. Рассказываем, почему столь грозное заявление — ещё не конец олимпийским надеждам таких выдающихся спортсменов, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанова/Иван Букин.

Декабрьская оговорка

Начнём с того, что со стороны ISU сразу же заявили о невозможности подачи апелляции на решение о невыдаче нейтрального статуса.

«Специальный путь, позволяющий ограниченному числу индивидуальных нейтральных спортсменов участвовать в олимпийских квалификационных соревнованиях, является исключением, предоставленным Советом ISU. Без этого исключения эти спортсмены оставались бы не допущенными к участию в соревнованиях ISU и Олимпийских играх. В результате эти решения не являются дополнительными исключениями и поэтому не подлежат обжалованию», — приводит ТАСС текст заявления ISU.

То же самое утверждала и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сообщении, которое появилось после информации от ISU:

«Мы долго и упорно пытались выяснить причину, но причины непонятны. И в ISU не обязаны нам это объяснять, как следует из релиза, опубликованного перед Новым годом. Помимо всего прочего, сегодня было сказано, что апелляция невозможна».

Но! Если вы внимательно читали коммюнике, которое было опубликовано 20 декабря 2024 года, о том, что у российских фигуристов вообще появилась возможность поехать на олимпийский отбор, то там был очень важный пункт. Приводим его перевод:

«Совет ISU принимает решение о предоставлении статуса AIN (Индивидуальные нейтральные спортсмены) имеющему право на участие спортсмену. Выдвинутое спортсменами и подлежащее обжалованию в CAS в соответствии со статьёй 26 Устава ISU».

Так что, получается, все забыли о возможности апелляции? Или ISU забыл свои же тезисы?

Реальная практика

Посмотрим на данный вопрос с правовой точки зрения. Юрист Анна Анцелиович высказалась о недопуске некоторых российских фигуристов к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Мы полагаем, что российские фигуристы могут обратиться в CAS по поводу недопуска до квалификации на Олимпиаду. Коммуникация от декабря 2024 года предусматривает возможность апелляции в CAS. Сейчас почему-то ISU пошёл на попятную и говорит о том, что апелляция невозможна. Мы предполагаем, что не совсем корректно менять правила игры на лету, поэтому можно попытаться отстоять в CAS такую возможность.

Если доказать, что пары соответствовали критериям и должны были получить нейтральный статус, потенциально такое может быть. У нас в практике был случай, когда не CAS, а Международная федерация отменила предварительное решение об отказе в федеральном статусе, и спортсмен был допущен в нейтральном статусе до Олимпийских игр в Париже», — сказала Анцелиович «Чемпионату».

Однако даже если бы не было той самой декабрьской оговорки в коммюнике — никто не может отнять у фигуристов права бороться за свои интересы. Напомним, решение о выдаче (или отказе) нейтрального статуса принял Международный союз конькобежцев. Но есть ещё и другие организации. Например, фигуристы могут обратиться напрямую в Международный олимпийский комитет (МОК) и хотя бы попробовать добиться приглашения.

Ну и, разумеется, никто не мешает Мишиной/Галлямову и Степановой Букину пойти в Спортивный арбитражный суд (CAS). Саше с Ваней совершенно точно нечего терять – их карьера уже близится к концу. Титулы у них уже есть, а олимпийская мечта ещё осталась. 2018 год у ребят отняли. 2022-й получился скомканным из-за ковидных приколов. А олимпийское счастье Игр-2026 было так близко! И за него совершенно точно нужно бороться.

Настя с Сашей также уже добились титулов, однако их карьера в самом разгаре. И как же обидно смотреть на международные старты, где ребята с лёгкостью брали бы первые места даже при не самых хороших прокатах. Они выглядели бы главными фаворитами в борьбе за олимпийское золото. И неужели они готовы ждать ещё пять лет?!

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Невозможное возможно?

Кажется, нет! По информации «Спорт-экспресса» со ссылкой на источник, наши чемпионы всё-таки не готовы мириться с несправедливым отказом в нейтральном статусе. Такая возможность на данный момент прорабатывается — и уже началась подготовка документов! И за них можно только порадоваться и держать кулачки!

В юридической практике уже были такие счастливые случаи, когда спортсменам удавалось добиться участия в Олимпийских играх даже после вердикта международной организации. Так, каноистка Олеся Ромасенко добилась приглашения на Олимпийские игры, напрямую связавшись с МОК. Сама лично занялась своим вопросом и решила свой вопрос.

Не должны ребят смущать и финансовые вопросы. Поддержка наших спортсменов настолько серьёзна, что поклонники определённо будут готовы оказать и материальную помощь в случае необходимости. Вы когда-нибудь видели, с каким рвением болельщики собирают средства для покупки цветов и игрушек? А если на кону будет путёвка на Олимпиаду?

В общем, самое главное в данной ситуации – не сдаваться. Это призыв ко всем неравнодушным, которые имеют хоть какую-то возможность повлиять на положение наших фигуристов. Собирайте бумаги, ресурсы, средства, что угодно – всё, что может хоть как-то повлиять на итоговый результат.

В фигурном катании будто привыкли склонять головы и молча принимать удары судьбы — будь то изменение регламента финала Гран-при или молчаливое отстранение от Олимпиады без объяснения причин. Неужели сейчас не настал тот момент, когда нужно прервать эту мрачную тенденцию и уже начать бороться за свои права?