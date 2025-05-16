ISU сделал щедрый подарок Тутберидзе. Этери восстановит репутацию благодаря Петросян?

Поездка Аделии на олимпийский отбор — победа не только для России, но и для её тренера. После скандала с Валиевой это просто необходимо.

В истории со списками нейтральных спортсменов от ISU должен быть хоть какой-то позитив. Конечно, радостной новостью стал допуск наших одиночников, в том числе главной фигуристки России Аделии Петросян. Её поездка на олимпийский отбор сулит победу в Милане.

Однако Аделии придётся нелегко: если физически задавить её трудно, то психологически – очень даже несложно. На ней не только ответственность перед страной, но и перед собственным тренером. Ведь для Этери Тутберидзе кейс с Петросян полезен не только тем, что даст возможность взять медаль главного старта четырёхлетия, но и тем, что позволит отмыть запятнанную после скандала с Валиевой репутацию.

Допуск Петросян — реальный шанс на золото Олимпиады

Петросян — лучшая не только в России, но и во всём мире. Фигуристка заочно обходит всех своих соперниц, поскольку владеет сумасшедшим по зарубежным меркам контентом, имеет отличную вторую оценку (и пусть, что иностранные судьи наверняка её занизят) и не оступается. В этом сезоне Аделия не проиграла ни разу: она взяла золото чемпионата России, финала Гран-при России и личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Самое яркое выступление ученица Этери Тутберидзе показала именно на главном старте сезона — его она провела со своим максимальным набором ультра-си и без единой ошибки! По ходу этого сезона Петросян уверенно исполняла и тройной аксель, и четверной тулуп, а на прыжковом шоу «Чемпионы на льду» вспомнила и четверной флип.

Если Аделия сохранит форму, то на отборочном турнире никто не сможет остановить её — вряд ли это под силу разобранным Анастасии Губановой и Луне Хендрикс. Да и более серьёзные соперницы сильно уступают фигуристке.

«С прыжковым набором Петросян как ни занижай оценки — она всё равно на голову всех сильнее. Её не задвинешь, рука не поднимется. Алису Лью я и рядом не ставлю, если и искать соперниц, то скорее Каори Сакамото, Эмбер Гленн. Вероятно, они и распределят между собой серебро и бронзу. Хотя, возможно, в тройку попадёт в итоге и Лью. Это ещё и вопрос нервов, если кто-то вывалится — Лью может попасть в призовые места», — комментировала ситуацию в женском одиночном катании Алёна Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Двукратная чемпионка России и правда может принести России золото Олимпиады, однако есть нюансы.

Давление на Петросян начнётся с допинг-контроля и доносов?

«Петросян поедет за первым местом, тут без вопросов. Наши девушки по-прежнему остаются лучшими в мире. Если и с психологическими, и с другими нюансами, которых множество, они справятся — конечно, она основной претендент на победу», — так оценила шансы спортсменки Екатерина Гербольдт.

Дело в том, что единственное, что может помешать Аделии, — это масштабный прессинг, причём как со стороны иностранцев, так и соотечественников.

Всё начнётся с допинг-контроля. ISU чётко обозначил, что один из важнейших критериев отбора — кристальная чистота, и, сдаётся, сдавать пробы Петросян будет довольно часто, ведь историю с Камилой Валиевой всё ещё помнят и обсуждают.

Проверять фигуристку будет и Российское антидопинговое агентство. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организация намерена усилить тестирование российских фигуристов и конькобежцев, которые будут участвовать в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Сейчас мы помогаем представителям как летних, так и зимних видов спорта, если возникает необходимость в дополнительном допинг-тестировании. Особенно много работы будет в период подготовки к Играм, это же можно сказать, когда спортсмены будут готовиться к чемпионатам мира. Мы ведём эту работу, не прекращая, а сейчас будем её усиливать», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Лишняя осторожность не повредит, даже приветствуется, однако повышенное внимание к Аделии может помешать ей сохранить спокойствие. Не только из-за допинга могут отобрать долгожданный нейтральный статус, но и из-за доносов. ISU недвусмысленно намекнул на это:

«Если появятся новые доказательства нарушения критериев соответствия в отношении конкретного спортсмена, список допущенных нейтральных атлетов, который опубликован сегодня, может быть изменён».

Тутберидзе оправдается перед ISU за скандал с Валиевой?

Как ни странно, ответственность Петросян будет нести не только перед страной и собой, но и перед собственным тренером. Аделии придётся выступать на благо Этери Тутберидзе, которая, как и ученица, хочет заполучить медаль главного старта четырёхлетия.

«Нам надо выходить, потому что хватит уже сидеть. Но, конечно, выпускать Россию маленьким странам не очень-то и хочется, потому что они наконец получили возможность. Была сильная страна, а что с ней станет, если отстранить её полностью, да ещё и подольше, чтобы она разучилась соревновательному драйву? И какие мы — без рейтинга, без ничего?» — обычно молчащая Тутберидзе наконец дала себе волю высказаться в выпуске новостей Hodo Station на японском телевидении.

Её реакцию можно понять: помимо того, чтобы выступать на международной арене, сохраняя мотивацию, нужно решить проблему подмоченной репутации после скандала с Камилой Валиевой. За рубежом кредит доверия к Этери Георгиевне неумолимо упал — наставница пыталась повернуть всё вспять, однако с Никой Эгадзе и Даниэлем Грасслем не выгорело. Осталось уповать на мощь Петросян, и в этом смысле, стоит признать, ISU сделал Тутберидзе невероятно щедрый подарок, допустив Аделию.