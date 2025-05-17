Наши фигуристы обратились к президенту МОК. Их лишают уже второй Олимпиады в карьере

Наши фигуристы продолжают бороться до конца. На этой неделе ISU опубликовал решение комиссии по выдаче нейтральных статусов российским и белорусским спортсменам – и одним махом мы лишились парных видов на Олимпиаде.

Александра Степанова и Иван Букин были основными кандидатами на участие в олимпийском отборе. В статусе им отказали, но конкретные причины не объяснили. Равно как в 2018 году: тогда Иван Букин не получил приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, хотя пара туда отобралась, и до сих пор доподлинно никто не знает, почему так произошло.

Спустя несколько дней Александра и Иван записали большое видеообращение к ISU и к президенту МОК Кирсти Ковентри, требуя хотя бы объяснить, почему их лишили уже второй Олимпиады в карьере.

Ниже мы приводим полный текст обращения – полную речь Александры и Ивана смонтировали в один ролик.

«Мы российские фигуристы, представляющие нашу страну на международной арене более 10 лет. Мы являемся призёрами чемпионатов Европы, участниками чемпионатов мира, участниками Олимпийских игр — 2022 в Пекине и претендентами на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане.

С огромной болью и разочарованием мы узнали, что на днях Международный союз конькобежцев принял решение не допускать нас до отбора на участие в Олимпийских играх. К сожалению, мы не получили официальных объяснений причин этого решения. Это обращение – попытка получить объяснения, которых мы как профессиональные спортсмены заслуживаем.

Уважаемая комиссия ISU, мы хотим понять, за что вы исключили нас из списка претендентов. Какие конкретные действия или обстоятельства послужили основанием для такого решения? Почему наша пара не получила даже права побороться за участие в Олимпиаде? По каким критериям осуществлялся отбор и был ли он прозрачен и един для всех спортсменов?

Мы обращаемся не только к ISU, но и к госпоже Кирсти Ковентри как к президенту Международного олимпийского комитета. Мы понимаем, что решение принималось не лично вами, но искренне верим, что человек с вашим опытом и авторитетом способен повлиять на действия спортивных организаций. Госпожа Ковентри, мы обращаемся к вам в первую очередь как к человеку, который сам прошёл через годы тяжёлых тренировок, напряжённых отборов, волнение стартов и радость побед. Мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде.

Для нас это уже не первый случай. В 2018 году мы были лишены права участвовать в Олимпийских играх без объяснения причин. Тогда нас даже не уведомили заранее, мы не были ни в чём обвинены. Мы продолжили тренироваться. Сегодня история повторяется, и мы вновь остаёмся без ответов. Мы не политики, мы спортсмены. Мы – фигуристы, которые с детства работали ради права выйти на олимпийский лёд. Испокон веков олимпийские ценности формировались стремлением к совершенству, честной конкуренцией, взаимным уважением. И где же эти ценности сегодня?

Госпожа Ковентри, вы – гордость своей страны Зимбабве. Представьте, если бы по факту гражданства вас лишили права выступать на Олимпиаде. Без объяснения, без суда, без права на защиту. Сегодня именно так поступают с нами. Мы просим вас как представителя олимпийского движения вмешаться и потребовать от ISU официальных разъяснений причин нашего недопуска. Мы просим вернуть нам право на честную борьбу. Вернуть нам нашу мечту. Мы верим в олимпийский дух. Мы верим, что спорт должен быть вне политики. Мы надеемся, что вы тоже верите.

С уважением и надеждой, Александра Степанова и Иван Букин».

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В чем главная ошибка ISU?

И пусть то и дело возникают предположения, за что именно Степанова/Букин не получили нейтральный статус, это всё равно только предположения, но не чёткий ответ комиссии. Критерии, прописанные в коммюнике ISU, очень размытые, что конкретно под них могло попасть, до конца неясно, и объяснений от никаких нет.

Без официальных объяснений можно только тыкать пальцем в небо – причём это касается и каких-то дальнейших действий других наших фигуристов. Если уже после Олимпиады случится расширение допуска (как было, например, после ОИ-2024 в Париже) и нейтральные статусы смогут получить другие российские фигуристы, как понять, кто может на них рассчитывать, а кто – нет? На основании чего принималось решение и как комиссия интерпретировала те или иные действия, попавшие под сомнение?

Если бы это были договорённости ФФККР и ISU – пропустить хотя бы половину видов, чтобы допустить хоть кого-то, – мы вряд ли увидели бы с вами это обращение, не обсуждали бы инсайды о том, что наши фигуристы собираются подавать заявление в CAS. Если в ISU всё-таки дадут разъяснения по недопуску, это поможет юристам: хотя бы будет понятно, что именно оспаривать в суде.

Сработает ли обращение Степановой и Букина, покажет только время. За каждую Олимпиаду им пришлось сражаться не только на льду, но и за его пределами – в 2018 году они стали жертвами обстоятельств, а в 2022-м чудом смогли добраться до Пекина после перенесённого коронавируса. Дополнительно придётся бороться и за Милан.