Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы

Нашему мужскому одиночному повезло – в этом виде фигурного катания заявка на олимпийский отборочный турнир одобрена в полной мере. Нейтральный статус получили и основной кандидат Пётр Гуменник, и запасной – Владислав Дикиджи. Выбор федерации пытались разгадать три месяца: возможные участники списка лишь отшучивались и очень осторожно комментировали происходящее.

Самый ожидаемый вариант после финала Гран-при в итоге оказался в заявке. Но споры не утихают – почему же всё-таки первым номером поставлен именно Пётр Гуменник, а не Владислав Дикиджи, выигравший чемпионат России?

После публикации списков выбор федерации прокомментировал Илья Авербух: «Думаю, что с точки зрения стабильности чуть лучше был Гуменник, нежели Дикиджи. Но я уверен, что мне в ответ оппоненты могут привести миллион доводов, почему так или иначе».

Тут, к сожалению, есть о чём поспорить с Ильей Изяславичем – Петра Гуменника есть за что выбирать, но не за стабильность. С одной стороны, он не один раз выходил за отметку в 300 баллов и имеет максимум среди наших одиночников – однако регулярно из-за экспериментов со сложным контентом случались и провалы.

Если бы кандидата выбирали за стабильность, то выбор пал бы на Владислава Дикиджи или Евгения Семененко – у них по циклу были более ровные результаты. Дикиджи на фоне остальных наиболее ровно провёл последний сезон – бил в одну и ту же точку, накатывал один и тот же контент и допускал минимальное количество срывов. Можно, конечно, рассуждать о том, что Влад не стал бы чемпионом России, не случись провалы лидеров Гуменника и Кондратюка в произвольной программе… Но и история сослагательного наклонения не знает. Делай что должно, и будь что будет. И титул чемпиона России у Дикиджи теперь никто не отнимет.

Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России в Омске, а Пётр Гуменник — финал Гран-при в Красноярске Фото: РИА Новости

Однако есть важный момент: стабильность Дикиджи наладилась на внутренних стартах. Как себя фигурист повёл бы на международном уровне, никто предположить не может. В целом в последние годы федерация не боялась делать ставку на молодых и «необстрелянных», и эта ставка работала: Артур Даниелян стал вице-чемпионом Европы в 2020 году, Евгений Семененко вместе с Михаилом Колядой на ЧМ-2021 завоевал три квоты на Олимпиаду в Пекине, Марк Кондратюк эти квоты подтвердил, а в 2022-м стал чемпионом Европы и добился максимума в команднике, сделав вклад в медаль сборной. В эту же логику в целом вписывается и Владислав Дикиджи, и его оставили бы первым номером, не случись этой яркой победы Гуменника на финале Гран-при.

Так за счёт чего Пётр опередил Владислава?

Если сравнить технический набор – в короткой он примерно идентичен, в произвольной у Гуменника база даже чуть выше из-за второго тройного акселя, Дикиджи из тройных повторяет лутц. Если сравнивать по победам на главных стартах в сезоне, получается паритет (ЧР против ФГП). При этом по сумме мест тоже всё идентично, ведь Гуменник выпал с пьедестала в Омске, а Дикиджи – в Красноярске, оба стали четвёртыми. Грубых ошибок у Дикиджи на обоих стартах было меньше, но места при этом у спортсменов одинаковые.

И при прочих равных выбор пал на Гуменника – за максимум на конкретном старте, который играл роль при отборе, за какой-то международный опыт, который всё-таки до отстранения был. В большей степени юниорский – там были медали и победы, однако и в некоторых взрослых стартах Пётр поучаствовал. За вероятность получить более высокую оценку за компоненты, если судейство в Пекине и Милане окажется не кощунственным по отношению к нашим спортсменам. Мы не знаем доподлинно, как консультировались представители ФФККР с чиновниками ISU по возможности получения нейтрального статуса – возможно, был какой-то приоритет и в этом случае, Гуменник мог выглядеть более надёжным вариантом по этой части.

Классический спортивный принцип, при которым первым номером на международные старты едет чемпион России, в этом случае не срабатывает. Кандидаты выбираются для участия в единственном важном международном старте за четыре года, а о возможном отборе на Олимпиаду (если таковым считать последний ЧР) спортсмены узнали посреди этого самого отбора. Президент ФФККР Антон Сихарулидзе подчёркивал, что результат ФГП сыграет роль при выборе кандидатов – так и произошло.

Может ли ещё измениться кандидат от России?

Может, но только по медицинским причинам и до турнира в Пекине. После публикации списков у болельщиков появилась теория, что выбор между двумя кандидатами ещё не сделан и всё решат контрольные прокаты непосредственно перед Пекином – если запасной готов лучше, то отправят его. Однако эта теория, если честно, не совсем выдерживает проверку на правдивость: даже если действительно у федерации есть подобный план, в таком случае основному кандидату нужно будет имитировать травму? А как к этому отнесутся в ISU? Не отберут ли статус у обоих, если подобная рокировка вызовет подозрения?

Всем сейчас надо понимать, что список может только сократиться (если вдруг не случится какое-то чудо из чудес). Если по какой-то причине возникнут проблемы у основного кандидата, то «сгорит» вся заявка вида. У нас так уже случилось и с парами, и с танцами. Тот, кто в итоге едет, сам себя в этот список не вписывал первым номером, всё, что делают фигуристы – выходят на лёд и катаются.

Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи после выступления в финале Гран-при Фото: РИА Новости

В статусе «вселенского зла» у болельщиков несколько месяцев проходили Евгений Семененко и Алексей Николаевич Мишин – и списки участников не раскрывают только из-за нахождения в нём этого кандидата, и инсайды о составе публикуются, но ничем не подкрепляются, при этом рождая тысячи гневных комментариев. В итоге этот фигурист вообще в списке не оказался: он тихо работает, ставит программы на сезон. А зачем был весь этот хейт? Точно так же хейта не заслуживает и Гуменник, который в список попал.

Важно ещё и не требовать медалей от наших нейтральных спортсменов в обязательном порядке. Мы не можем предположить, как к ним отнесутся судьи, ведь наших спортсменов не было на международных стартах больше трёх лет. Из-за того, что не получили допуск до отбора пары и танцы, давление на двух одиночников серьёзно увеличивается.