«Вопрос — как так?» Выбор Кагановской/Некрасова запасными на ОИ ошарашил мир фигурки!

На прошлой неделе Международный союз конькобежцев (ISU) наконец-то огласил имена российских фигуристов, которые получили нейтральный статус и оказались допущенными до квалификации на Олимпийские игры. Для кого-то эта новость стала радостной, кто-то оказался сильно огорчён, особенно в связи с недопуском парников и танцоров. А была и третья группа – те, для кого не совсем однозначными показались имена спортсменов, попавших в запас. По сообщению «РИА Новости Спорт», вторыми номерами Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в танцах на льду подала Василису Кагановскую/Максима Некрасова, а в парах – Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Честно ли это? Давайте разбираться.

Кагановская/Некрасов заняли четвёртое место на ЧР, но стали запасными

Новоиспечённая пара Василиса Кагановская/Максим Некрасов ярко ворвалась в прошедший сезон-2024/2025. Несмотря на то что это был лишь первый год, когда фигуристы катались вместе, им уже покорилось многое. Они стабильно пробивали отметку в 80 баллов в ритм-танце и 120 – в произвольном. На одном из этапов им удалось обойти по баллам в первый соревновательный день одних из лидеров олимпийского цикла внутри России – Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина. А вишенкой на торте стала уверенная победа с разницей в пять баллов (что для танцев много) над такими же новичками, одногруппниками Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано в финале Гран-при России. Казалось бы, круто! Но говорят ли все эти успехи о том, что такая пара буквально с ходу может претендовать на заявку на ОИ-2026?

Пьедестал чемпионата России — 2025 в танцах на льду Фото: РИА Новости

Ведь, с другой стороны, на главном старте сезона – чемпионате России в Омске – Василиса с Максимом выступили не так удачно и заняли лишь четвёртое место (и это мы закрываем глаза на плохо выполненную партнёром секцию твиззлов в ритм-танце, за что спортсмены практически не потеряли баллов). То есть впереди Кагановской/Некрасова, не считая лидеров и первого номера Степановой/Букина, ещё две более искусные пары – Елизавета Худайбердиева/ Егор Базин, Ирина Хавронина/ Дэвид Нарижный. Почему тогда запасные – Василиса и Максим?

Этим же вопросом задался сам Егор Базин. В интервью OKKO он лаконично заявил: «Да, из-за этого есть вопросы – как так?». Напомним, недавно их с Лизой пара завершила спортивную карьеру. Одной из причин стал невыбор фигуристов даже запасными на Олимпиаду, о чём спортсмены смогли догадаться по действиям федерации. Сам Егор не очень понимает, почему приняли именно такое решение. Если дело в возрасте, на который намекают некоторые фанаты (Базину – 29, Худайбердиевой – 22), то можно посмотреть, что сейчас на международной арене продолжают спокойно кататься ещё более возрастные фигуристы: Чок/Бэйтс, Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри. Им всем далеко за 30… И, как сказал сам Егор, если бы они с Лизой были запасными на отборочный турнир в Китае, они бы продолжали тренироваться, несмотря на такие «возрастные» проблемы.

Предположим, что возраст – важный критерий. Тогда возникает вопрос – почему запасными заявлены не Хавронина/Нарижный, которые являются двукратными бронзовыми призёрами ЧР. Возможно, всё дело в том, что Дэвид был вынужден закончить сезон раньше и пропустить финал Гран-при, который и выиграли Кагановская/Некрасов, из-за операции на колене. С учётом такого резкого ухода и отказа от соревнований казалось, что все эти шаги были сделаны с разрешения федерации, как раз чтобы вернуть пару в обойму к квалификационному турниру на Олимпиаду. Тем более что, когда ISU огласил список допущенных спортсменов на прошлой неделе, Дэвид уже восстановился и тренировался на льду. Но, видимо, федерация не рассматривала такой вариант и решила перестраховаться, отправив менее техничную, но зато точно здоровую пару.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный Фото: РИА Новости

Так неожиданно, из-за множества обстоятельств и пересечений, именно Кагановская и Некрасов стали вторыми в списках на ОИ. Если бы они поехали, то это стало бы для многих болельщиков и специалистов спорным решением. При этом у него также были бы свои плюсы. Как минимум Василиса и Максим – однозначно самая медийная пара сборной. Такой выбор особенно тепло был бы принят на международной арене всеми иностранными фанатами. В свою очередь, Василиса и Максим своим выступлением составили бы приятное впечатление у западных коллег о том, что сейчас представляют из себя российские танцы на льду.

Бойкова/Козловский — всё ещё вторые, несмотря на провальный сезон

Чемпионы Европы и, как они сами себя назвали, фигуристы со сложной судьбой, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский всё-таки оказались вторыми в списке для подачи в ISU. Из-за прошедшего провального сезона многие пользователи Сети практически настаивали на том, чтобы они дали дорогу молодым. Тем более в нынешнем году действительно обозначилась подобная пара. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук буквально дышали в спину Саше и Диме на чемпионате России и даже обыграли их в финале Гран-при. Кроме того, Наташа с Ильёй обладают более сложным техническим контентом – например, прыгают тройные лутцы и риттбергеры. Однако достаточно ли этого?

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Как кажется на первый взгляд, у Саши с Димой не срослось очень многое в сезоне-2024/2025. Несмотря на первоначальный «эффект вау» от их программ, по сезону им так и не удалось откатать их чисто. Казалось, что эффектность всегда превышает сам прокат и будто довлеет над ними. Также Бойкова/Козловский явно могли испытывать проблемы с взаимоотношениями в паре, звучали обвинения друг друга за сорванные программы в прямом эфире. Перед финалом Гран-при появились даже слухи о распаде пары. Возможно, на них давило вечное соперничество с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, которые опять не изменили себе – сделали, быть может, менее модные и эстетичные постановки, но зато этим оставили себе силы на выполнение элементов. Возможно, Сашу с Димой напрягала неопределённость по поводу наступающего олимпийского сезона. В начале сезона в подкасте Максима Транькова Саша рассуждала, как представляет себе следующий день после выигранного в Милане золота Олимпиады…

Несмотря на это и на невероятный прогресс Хабибуллиной/Княжука, Саша с Димой всё-таки не зря рассуждали не о потенциальном участии, а именно о золоте ОИ. Они действительно одни из тех, кто реально мог за него бороться. И дело тут не в технике, а в международном опыте и признании у судей. Всё-таки в этом случае участие в прошлой Олимпиаде, чемпионатах мира, победа на Европе, как кажется, поместили бы Бойкову/Козловского выше, чем Хабибуллину/Княжука с идеальными прокатами. Так что в этом случае выбор запасных кажется ещё более логичным, чем в танцах.

Жалко только, что все эти рассуждения о том, честным или нечестным был выбор федерации, в глобальном смысле сейчас довольно далеки от реальности. Если первые номера, поданные от России в танцах и парах, – Александра Степанова/Иван Букин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов – не прошли проверку на нейтральность, то вторых комиссия ISU даже не рассматривала. Всё, что нам остаётся – наблюдать, что станет с Кагановской/Некрасовым и Бойковой/Козловским в следующем олимпийском цикле. Может быть, они станут ещё сильнее и будут претендовать не на запас, а на лидерство.