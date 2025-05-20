Мишина и Галлямов — мимо Олимпиады, которую должны были выиграть! Что будет с их карьерой?

Международный союз конькобежцев (ISU) буквально ошарашил недавним заявлением: Россия на Олимпийских играх в Милане останется без своих представителей в исторически сильнейшем виде фигурного катания — в спортивных парах. Поданные первым номером чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина/Александр Галлямов не прошли проверку на нейтральный статус. Точные причины этого неизвестны, так как ISU вправе не разглашать данную информацию. Но итог один — «мишки», как их ласково называют фанаты, остались без главной Олимпиады в своей карьере.

В текущем олимпийском цикле Настя с Сашей не выступали на международных стартах. Однако их технический уровень, признание у судей, статус чемпионов мира и стабильные сильные прокаты позволяют с уверенностью говорить: «Да, это самая сильная пара в мире».

В последние годы о себе громко заявили японцы Рику Миура/Рюити Кихара, немцы Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин стремительно набрали обороты — все они вполне могли бы потрепать нервы россиянам. Но вот составить реальную конкуренцию в борьбе за золото ОИ-2026 — вряд ли. Не зря среди действующих спортсменов именно Мишиной и Галлямову принадлежат рекорды по короткой, произвольной и по суммам двух программ. Никому из нынешних конкурентов не удалось добраться до этих цифр даже близко!

Однако всё это лирика, ведь Настю с Сашей не допустили… При этом сам партнёр философски отреагировал на решение ISU, буквально через несколько минут после его оглашения написав, что «работы на пять лет достаточно». То есть спортсмены действительно настроены на Олимпийские игры — 2030. Но реально ли это?

Желанный нейтральный статус

Неполучение нейтрального статуса Мишиной/Галлямовым очень путает все карты. Ладно если для Олимпийских игр как главного соревнования четырёхлетия требовалась была отдельная проверка на этот статус. Но ведь это не так. Подобные комиссии в наши дни собираются для каждых соревнований, где спортсмены из России хотят принять участие как нейтральные атлеты. После Олимпийских игр в Париже, на которые поехали всего 15 человек из нашей страны, Международный олимпийский комитет (МОК) точно дал «зелёный свет» всем летним видам спорта. Практически сразу же начались массовые выдачи нейтральных статусов — вернулись пловцы, дзюдоисты, фехтовальщики и так далее.

Получается, что, если в фигурном катании также начнётся потепление после Игр в Милане, Мишина/Галлямов снова не получат нейтральный статус? Ведь действия, которые по какой-то причине осудил ISU, спортсмены уже совершили, а проверки остались всё те же. В этом случае у фигуристов есть два выхода. Первый — ждать, пока все политические распри закончатся, наступит мир, а россиян массово вернут на соревнования. Однако кто знает, сколько ещё продлится отстранение — так можно и до конца карьеры не дождаться. Второй — идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжаловать решение ISU.

Кажется, что попытаться побороться за свои слова — это лучшее, что могут сделать спортсмены сегодня. Несмотря на отсутствие данных о возможной апелляции в документе ISU (в декабрьском коммюнике они были, но в майском исчезли), им стоит попробовать. И борьба здесь будет уже не только за Олимпиаду-2026, до которой суд банально может не успеть вынести новое решение, а за всю свою будущую карьеру.

Известно, что на подачу апелляции у спортсменов есть 21 календарный день. Если учесть, что новое коммюнике ISU по российским фигуристам было обнародовано 13 мая, то крайний срок на заявление в CAS — до 3 июня включительно. Даже если обжаловать отказ в нейтральном статусе не получится, вероятно, у ребят появится хоть какая-то конкретика по причинам отказа.

И это может помочь им подготовиться к выходу на международные старты при первой появившейся возможности. А без понимания, почему конкретно тебе отказали и можно ли это как-то исправить, все рассуждения об Играх 2030 года кажутся нереальными.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Мотивация без Олимпиады

«Подвешенное» состояние, когда ты и мимо нынешней Олимпиады, и пока мимо всех будущих международных соревнований, может сильно сказаться на состоянии Мишиной и Галлямова. В уходящем четырёхлетии они не сдавались, так как держали в голове, что окончание изоляции уже близко, а они первая пара страны, которую точно везде подадут. Теперь же у них достаточно туманные перспективы — нет нейтрального статуса и каких-либо объяснений. Кроме того, при таких жёстких критериях, из-за чего Россия лишилась всех квот в парном катании на ОИ (при отказе первым номерами вторые даже не рассматривались), вряд ли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) захочет снова подавать спорные фигуры Мишиной/Галлямова. Для избежания новых проблем она лучше напишет имена тех, кто пусть и не выиграет старты, но хотя бы съездит на них.

Так что в парном фигурном катании складывается очень грустная ситуация, когда непонятно, зачем конкретно сейчас кататься «мишкам». Можно продолжать лелеять надежду на 2030 год, однако нужно понимать, что на данный момент (и, возможно, ещё на долгие годы) единственная возможность выступать — получение нейтрального статуса. С этим смирились уже многие: и глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, и отказывающиеся ранее выступать без флага и гимна спортсмены Евгения Чикунова и Климент Колесников.

Если ты хочешь участвовать, то ты играешь по этим правилам (судя по сообщению Галлямова про 2030 год, он как раз таки стремится на международку). Но тогда нужно разбираться с нынешними проблемами, которые мешают тебе это сделать. Жаль только, что сами Саша и Настя на данный момент ничего для этого не сделали. Во всяком случае, об этом ничего не известно.

Их тренер Тамара Москвина лишь сообщила: «Наши эмоции — спокойствие. Мы продолжаем выполнять другой сценарий, не тратя время нашей жизни на бесплодные рассуждения, а планируем реальные дальнейшие действия». Что именно она имеет в виду под этими словами — загадка. И пока Александра Степанова и Иван Букин, которых также не допустили на турнир к ОИ-2026, записали обращение к Международному союзу конькобежцев (ISU) и лично к президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри с просьбой решить проблему, Мишина и Галлямов, видимо, просто продолжают тренироваться.

Тут только надо понимать, что рядом с ними в сборной находятся те, у кого есть точная реалистичная мотивация. У молодых пар типа Натальи Хабибуллиной/Ильи Княжука или Анастасии Мухортовой/Дмитрия Евгеньева присутствует желание выйти на международные старты. У главных конкурентов Мишиной/Галлямова, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, точно есть силы пойти в новый цикл, чтобы побороться за столь желанное золото чемпионата мира и Олимпийских игр. И всем им мечтать легче, ведь официально никому из них отказ в нейтральном статусе не пришёл, а значит, их цели реально могут исполниться. А что же у «мишек»?..