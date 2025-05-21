Что такое тулуп и как его выполнять

Не путать с русской зимней одеждой! Тулуп, по признанию многих спортсменов, это самый простой прыжок в фигурном катании, его исполняют не только одиночники, но и парники. В конце концов, эра четверных началась именно с тулупа! Разбираемся в тонкостях исполнения этого прыжка.

Что такое тулуп в фигурном катании

Тулуп – один из шести основных видов прыжков в фигурном катании, он относится к группе зубцовых прыжков. Его название произошло от английского toe loop – «петля на носке».

Первый тулуп был выполнен в 1920 году, это сделал фигурист из США Брюс Мэйпс. Спустя 44 года впервые на соревнованиях исполнили тройной тулуп: это был американец Томас Литц, прыжок он сделал на ЧМ-1964.

Четверной тулуп начали исполнять в 1980-х: первая попытка случилась у Александра Фадеева на ЧМ-1983, на выезде фигурист допустил ошибку. В 1988 году четверной тулуп с выездом в тройку исполнил Курт Браунинг, Международный союз конькобежцев засчитал эту попытку. В 1991 году россиянин Алексей Урманов впервые сделал четверной тулуп с полностью чистым выездом.

Среди девушек первый чистый четверной тулуп исполнила российская фигуристка Александра Трусова в 2018 году. До этого ещё в 1991 году попытку предпринимала француженка Сурия Бонали, но судьи отметили недокрут, и прыжок не был засчитан.

Какие бывают тулупы в фигурном катании: виды

Фигуристы исполняют тулуп в один, два, три и четыре оборота. Базовая стоимость его разновидностей:

одинарный тулуп – 0,4 балла;

двойной тулуп – 1,4 балла;

тройной тулуп – 4,2 балла;

четверной тулуп – 9,5 балла.

Как прыгать тулуп в фигурном катании

Тулуп выполняется со сменой ноги, поэтому его принято считать одним из простейших прыжков – толкается фигурист одной ногой, а приземляется на другую. Разберём технику выполнения тулупа.

Заход

На тулуп можно заходить несколькими способами, самый простой – через тройку вперёд-внутрь на правой ноге. Также иногда спортсмены заходят через тройку вперёд-наружу на левой ноге.

Толчок

Отталкивание выполняется зубцом конька левой ноги, после чего спортсмен группируется и начинает вращаться в воздухе. Если фигурист – левша и выполняет обороты по часовой стрелке, а не против, то толчок делает правой ногой.

Выезд

После того как фигурист делает необходимое количество оборотов, он приземляется на правую ногу с выездом на ход назад.

Чего делать нельзя

Иногда вместо тулупа у фигуриста получается «ту-аксель», так ещё называют перекидной, который выполняют с зубца. Ошибка происходит в момент, когда спортсмен ставит ногу для толчка и уже разворачивает корпус, совершая мах – так теряется половина оборота в прыжке.

Также тренеры советуют следить не только за порядком действий, но и за положением плеч – они должны быть развернуты в центр круга до момента отталкивания. Лучше не наклоняться назад или вперёд при выполнении прыжка, держать спину максимально ровно, чтобы не потерять равновесие.

Елизавета Туктамышева после прыжка Фото: РИА Новости

Примеры выполнения тулупа на соревнованиях

При нынешних судейской системе и стоимости элементов самый дорогой четверной тулуп на международных соревнованиях исполнил японец Као Миура. Это произошло на чемпионате четырёх континентов 2023 года в произвольной программе, Миура получил за элемент 14,11 балла: 10,45 – база с бонусом за вторую половину программы, 3,66 – надбавка.

Самую высокую оценку за четверной тулуп у женщин получила россиянка Александра Трусова на мемориале Ондрея Непелы в 2019 году. Прыжок оценили в 12,73 балла: 9,50 – база, 3,23 – надбавка.

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Какие комбинации с тулупом бывают?

Тулуп очень часто исполняют в качестве второго прыжка в каскаде – чаще всего к первому прыжку цепляют двойной или тройной тулуп.

В 2024 году Михаил Шайдоров стал первым в мире фигуристом, которому удалось приземлить четверной тулуп в каскаде вторым прыжком. Это случилось на этапе Гран-при во Франции, в Анже.

Максимальный тулуп в фигурном катании?

На соревнованиях фигуристы исполняют только четверной тулуп, даже попыток пятерного на стартах пока зафиксировано не было. В 2024 году ISU ввёл базовую стоимость пятерных прыжков, для всех она одинаковая – 15 баллов.