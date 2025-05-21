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Тулуп в фигурном катании: что это за прыжок, как прыгать, техника выполнения

Что такое тулуп и как его выполнять
Анастасия Матросова
Тулуп в фигурном катании
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Раскрываем секреты самого простого прыжка в фигурном катании.

Не путать с русской зимней одеждой! Тулуп, по признанию многих спортсменов, это самый простой прыжок в фигурном катании, его исполняют не только одиночники, но и парники. В конце концов, эра четверных началась именно с тулупа! Разбираемся в тонкостях исполнения этого прыжка.

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Что такое тулуп в фигурном катании

Тулуп – один из шести основных видов прыжков в фигурном катании, он относится к группе зубцовых прыжков. Его название произошло от английского toe loop – «петля на носке».

Первый тулуп был выполнен в 1920 году, это сделал фигурист из США Брюс Мэйпс. Спустя 44 года впервые на соревнованиях исполнили тройной тулуп: это был американец Томас Литц, прыжок он сделал на ЧМ-1964.

Четверной тулуп начали исполнять в 1980-х: первая попытка случилась у Александра Фадеева на ЧМ-1983, на выезде фигурист допустил ошибку. В 1988 году четверной тулуп с выездом в тройку исполнил Курт Браунинг, Международный союз конькобежцев засчитал эту попытку. В 1991 году россиянин Алексей Урманов впервые сделал четверной тулуп с полностью чистым выездом.

Среди девушек первый чистый четверной тулуп исполнила российская фигуристка Александра Трусова в 2018 году. До этого ещё в 1991 году попытку предпринимала француженка Сурия Бонали, но судьи отметили недокрут, и прыжок не был засчитан.

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Какие бывают тулупы в фигурном катании: виды

Фигуристы исполняют тулуп в один, два, три и четыре оборота. Базовая стоимость его разновидностей:

  • одинарный тулуп – 0,4 балла;
  • двойной тулуп – 1,4 балла;
  • тройной тулуп – 4,2 балла;
  • четверной тулуп – 9,5 балла.

Как прыгать тулуп в фигурном катании

Тулуп выполняется со сменой ноги, поэтому его принято считать одним из простейших прыжков – толкается фигурист одной ногой, а приземляется на другую. Разберём технику выполнения тулупа.

Заход

На тулуп можно заходить несколькими способами, самый простой – через тройку вперёд-внутрь на правой ноге. Также иногда спортсмены заходят через тройку вперёд-наружу на левой ноге.

Толчок

Отталкивание выполняется зубцом конька левой ноги, после чего спортсмен группируется и начинает вращаться в воздухе. Если фигурист – левша и выполняет обороты по часовой стрелке, а не против, то толчок делает правой ногой.

Выезд

После того как фигурист делает необходимое количество оборотов, он приземляется на правую ногу с выездом на ход назад.

Чего делать нельзя

Иногда вместо тулупа у фигуриста получается «ту-аксель», так ещё называют перекидной, который выполняют с зубца. Ошибка происходит в момент, когда спортсмен ставит ногу для толчка и уже разворачивает корпус, совершая мах – так теряется половина оборота в прыжке.

Также тренеры советуют следить не только за порядком действий, но и за положением плеч – они должны быть развернуты в центр круга до момента отталкивания. Лучше не наклоняться назад или вперёд при выполнении прыжка, держать спину максимально ровно, чтобы не потерять равновесие.

Елизавета Туктамышева после прыжка

Елизавета Туктамышева после прыжка

Фото: РИА Новости

Примеры выполнения тулупа на соревнованиях

При нынешних судейской системе и стоимости элементов самый дорогой четверной тулуп на международных соревнованиях исполнил японец Као Миура. Это произошло на чемпионате четырёх континентов 2023 года в произвольной программе, Миура получил за элемент 14,11 балла: 10,45 – база с бонусом за вторую половину программы, 3,66 – надбавка.

Самую высокую оценку за четверной тулуп у женщин получила россиянка Александра Трусова на мемориале Ондрея Непелы в 2019 году. Прыжок оценили в 12,73 балла: 9,50 – база, 3,23 – надбавка.

Популярные вопросы по теме

Какие комбинации с тулупом бывают?

Тулуп очень часто исполняют в качестве второго прыжка в каскаде – чаще всего к первому прыжку цепляют двойной или тройной тулуп.

В 2024 году Михаил Шайдоров стал первым в мире фигуристом, которому удалось приземлить четверной тулуп в каскаде вторым прыжком. Это случилось на этапе Гран-при во Франции, в Анже.

Максимальный тулуп в фигурном катании?

На соревнованиях фигуристы исполняют только четверной тулуп, даже попыток пятерного на стартах пока зафиксировано не было. В 2024 году ISU ввёл базовую стоимость пятерных прыжков, для всех она одинаковая – 15 баллов.

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