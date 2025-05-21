Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также их тренер Елена Соколова поделились своими впечатлениями.

«Ошибку в финале проработали и учли на будущее». Подвели итоги сезона с яркими танцорами

Танцы на льду в Питере поднимаются и крепнут с каждым новым сезоном. Екатерина Миронова и Евгений Устенко на данный момент – самая опытная пара в сборной России, если вынести за скобки лидеров Александру Степанову и Ивана Букина.

Прошлым летом они упорно работали на сборах в США у Игоря Шпильбанда, оттачивали подачу и многие технические моменты – и это в итоге окупилось прогрессом по ходу сезона. Ребята даже могли брать медаль финала Гран-при, но из-за обидной ошибки на вращении остались четвёртыми.

«Чемпионат» пообщался с Екатериной и Евгением, а также с их тренером Еленой Соколовой, чтобы подвести итоги сезона. Что получилось, а что нет? Какие события и постановки на международной арене запомнились? Какие цели ставят перед собой на олимпийский сезон?

«Лучший прокат был на финале Гран-при в Красноярске, даже несмотря на ошибку»

– Как охарактеризуете завершившийся сезон? Справились ли ребята с поставленными задачами?

Елена: Сезон прошёл в целом с положительными эмоциями. Ребята справились с большей частью своих задач на сезон: научились быть в моменте, смогли почувствовать положительный соревновательный вайб, технично прошли свои задачи по программам, показали, что наработали в межсезонье. За исключением одной неожиданной ошибки в финале Гран-при, но её мы уже проработали и учли на будущее. В целом с задачами справились и, конечно, наметили новое направление на следующий сезон.

– Каким, по вашему мнению, был лучший прокат и где он состоялся?

Елена: Как бы удивительно ни звучало – лучший прокат был на финале в Красноярске, даже несмотря на ошибку. Это был полноценный технический и эмоциональный старт, который дал нам много необходимых моментов и ценный опыт.

Из-за ошибки в самом конце произвольного танца Екатерина и Женя лишились возможной медали финала Гран-при Фото: РИА Новости

– Как оцениваете состояние спортсменов сейчас?

Елена: Ребята сейчас в отпуске, отдыхают. Вернутся, и будем наращивать силы.

– Есть ли уже какие-то планы на новый сезон?

Елена: Совершенствоваться в межсезонье: технически, ментально и танцевально.

– Можете сказать пару слов о завершившемся международном сезоне: наблюдаете ли за парами, кто понравился, какой прокат, сильная ли борьба?

Елена: За международным сезоном пристально наблюдаем! Смотрели все старты, в том числе юниорские, хочется отметить прогресс юниорской пары из Италии Ноэми-Мария Тали/Ноа Лафорнара. Из взрослых спортсменов, не буду оригинальна, понравились Оливия Смарт/Тим Дик, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Причем последние – всегда мой №1, а в этом сезоне у них вышло ещё и 100-процентное попадание и в ритм-танце, и в произвольном.

Ещё хочется выделить ритм-танец чешской пары Мразкова/Мразек – очень сильно и интересно. Очень рада за пару из Германии Дженнифер ван Ренсбург/Беньямин Штеффан. Мы были с ними вместе на сборе в Америке, видели, как упорно они тренировались и мечтали отобраться на Олимпиаду.

Отмечу ещё пару из сборной США Каролин Грин/Майкл Парсонс – ребята целенаправленно развивают себя и свои умения, а также вторую пару сборной Финляндии Юка Орихара/Юхо Пиринен: нестандартный подход к программам дал им хороший шанс показать себя и влюбить в себя зрителей. Из монреальской команды очень жду выхода Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье Бодри, 100% нас ожидает очень интересная коллаборация.

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«Прошедший сезон – один большой шаг вперёд во всех отношениях»

– Как оцениваете завершившийся сезон?

Екатерина: Я довольна завершившимся сезоном. Считаю, что в этом году начала по-настоящему получать удовольствие от всех его этапов.

Евгений: Сезон оцениваю хорошо, положительно. Он выдался ярким, свежим и качественным, со своими взлётами и падениями.

– Чем он в целом запомнился? Какое событие в сезоне стало самым ярким?

Екатерина: Выделять определённые моменты не могу, так как рассматриваю прошедший сезон как один большой шаг вперёд во всех отношениях. Безусловно, было приятно сблизиться со всеми спортсменами страны благодаря проектам федерации.

Евгений: Сезон запомнился прокатами, этапом в родном Петербурге и, естественно, чемпионатом России. Шикарный зал, добрая атмосфера и тепло публики.

– В чём получилось продвинуться и стать лучше за прошедший сезон?

Евгений: В этом сезоне мы выросли во второй оценке. Это безумно радует и показывает, что мы не зря сделали свою работу.

Екатерина: За прошедший сезон я стала более уверенной, что сказывается на всех аспектах катания, и я ценю этот опыт.

– Какие цели ставите перед собой на сезон грядущий?

Евгений: Самосовершенствоваться, готовиться к каждому турниру ещё усерднее и ещё больше вдохновлять зрителей своим катанием и работой на льду.

Екатерина: Цели на будущее – кататься с удовольствием и идти только вперёд (улыбается).