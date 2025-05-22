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Загитова дала Медведевой интервью: почему похудела, зачем так одевается, хейт, скандалы, деньги, звёздная болезнь

Примирение года! Медведева взяла откровенное интервью у Загитовой и вручила ей два серебра
Анастасия Матросова
Загитова дала Медведевой интервью
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Звёздная болезнь, экстремальное похудение, скандал на КПК — Алина ответила на множество колких комментариев.

Сны при температуре 40 это или нет, но в мире теперь существует выпуск шоу, в котором Евгения Медведева берёт интервью у Алины Загитовой. Казалось, что их примирение уже невозможно, каждая идёт своей дорогой и развивает собственные проекты. В прошлом году девушки никак не взаимодействовали: Алина в интервью отмечала, что они с Женей не здороваются, на юбилейном шоу Женя в ответ на вопрос о приглашении Алины резко отвечала: «Следующий вопрос».

Но в 2025-м всё по-другому! Загитова и Медведева съездили в тур «Чемпионы на льду», где были главными хедлайнерами, а теперь активно анонсируют участие в проектах друг друга и могут целый час спокойно прообщаться на камеру, обсуждая животрепещущие темы.

В ходе беседы выяснилось, что у Алина и Жени действительно много общего. Они обе понимают, что такое, когда тебя «распинают» в комментариях за внешний вид и приписывают диагнозы, считают, что зазвездилась и что все спортсмены – поголовно тупые.

Из-за чего у Алины и Жени сохранялись напряжённые отношения?
Что Загитова и Медведева не поделили в 2024-м? Кажется, одна повторяет за другой
Что Загитова и Медведева не поделили в 2024-м? Кажется, одна повторяет за другой

Экстремальная худоба Загитовой и её внешний вид

Тема, с которой Медведева начала интервью, хорошо знакома и ей, и её гостье – критика за резкое похудение. Сейчас и Алина, и Женя держат достаточно маленький вес, кажется, он даже меньше, чем во времена спортивной карьеры. И это не остаётся без комментариев. Вот как объяснила свою худобу Загитова:

«Говорят, что я слишком быстро похудела, но если отследить момент вот этого периода похудения, то два целых года я шла к тому, что у меня такая фигура.

Есть люди, которым нравится, есть те, которым не нравится. Это абсолютная вкусовщина, и к этому тоже, наверное, надо поменьше внимания какого-то уделять.

Я спортсмен, я фигурист. Я всё ещё продолжаю заниматься этой деятельностью, она мне очень сильно нравится. И эстетически, да, это смотрится красиво. На льду все мне говорят, что вообще очень красиво смотритесь, потрясающая лёгкость. И что самое важное – мне легче с таким весом. Тебе проще, когда ты в своём весе. Он может быть разный абсолютно, но я вот в таком весе себя ощущаю более чем комфортно. Порой вот, команда не даст соврать, очень много работы, и ты реально забываешь покушать. Я смотрю тоже интервью разных абсолютно людей, и они говорят, что забывают покушать. Я говорю: «Да как вы забываете покушать? Это же святое просто!». Теперь я их прекрасно понимаю».

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Достаточно часто Загитову критикуют за слишком откровенные образы и открытую одежду. Но фигуристка с такими комментариями не согласна. «Каждый мой образ в цензуре. В них нет какой-то пошлости и откровенности, я за этим очень тщательно слежу. Сегодня я в таком образе, завтра могу кардинально отличаться. Сейчас период ро́ковой Алины, поэтому я могу и волосы покрасить, и клипсу надеть на нос или губу», – заявила Загитова.

Скандал на Кубке Первого канала: как Загитова вышла из ситуации?

Невозможно было обойти стороной последний скандал с участием Загитовой, который случился на Кубке Первого канала в Челябинске. Поддерживая свою команду, Алина пожурила Ксению Гущину, назвав её ленивой после нескольких ошибок в прокате. В первый соревновательный день Загитову ругали и за чересчур активное боление: фигуристка громко кричала в микрофон-петличку, и этот звук шёл в трансляцию.

«Кричала я на абсолютно всех Кубках Первого канала, я думаю, что первый наш Кубок совместный (улыбается)… Хорошо, что не было на нас петличек. Они появились только с прошлого сезона. Микрофоны мы выключали, и никто ничего не слышал. А тут получилось так, что на нас повесили эти микрофоны, и мы не знали, в какой момент их включат и что они будут на протяжении всех соревнований включены. Подытоживая – я кричала на всех Кубках Первого канала, потом неделю восстанавливала свой голос. Что касается фразы моей в сторону Ксюши – я Ксюшу поддержала, потом уже она сказала, что не готовила произвольную программу. Когда это всё начало обсуждаться в таких масштабах в медиасфере, я написала Ксюше: «Ксюш, ты, надеюсь, не обиделась? Если что, извини, я не хотела, это было в шутку сказано». Она говорит: «Я все понимаю», она никаких претензий ко мне не имеет, она тоже не поняла, с чего весь сыр-бор», – рассказала Загитова.

Алина Загитова на Кубке Первого канала в Челябинске

Алина Загитова на Кубке Первого канала в Челябинске

Фото: РИА Новости

Звёздная болезнь не обошла Загитову стороной

Алина призналась, что был в её жизни такой период, когда и ей пришлось работать над своим поведением.

«Моя семья всегда видела моменты, когда меня немного понесло не туда, и всегда одёргивали меня. Да, это правда. Но это было в период, наверное, 18-19 лет. И я быстро достаточно поняла, что так себя вести не надо. Поэтому сейчас я стараюсь и отношусь к людям с уважением. У меня всегда бабушка, огромное ей спасибо, она всегда — иногда меня это бесило и раздражало, потому что это уже как стишок — она все время разговаривала: нужно с уважением к людям относиться, всегда «здравствуйте», «спасибо». И очень много всего того, как правильно себя вести».

Стереотипы о тупых спортсменах и оговорки

Не обошлось и без комментариев об оговорках Алины – слово «безызбежно» ей припоминают до сих пор, но Загитовой удалось обернуть ситуацию в свою пользу: «Я монетизировала это всё. Это был моя личная идея, я решила посмеяться над собой, потому что самоирония важна в жизни каждого человека. Я думала над тем, чтобы сделать свой разговорник, на самом деле. Но пока у меня мало материала, мы работаем над этим».

В разговоре с Женей Алина призналась, что иногда хочет себя разозлить и специально читает плохие комментарии о себе, например, когда критикуют её шоу, это её мотивирует. Комментарии про ошибки в речи Загитову задевали, но она научилась не принимать их близко к сердцу. «Помню, что мне было неприятно, но потом я поняла, что это, в принципе, нормально, каждый человек делает ошибки. Главное – сделать из этого выводы и работать над собой, чем я сейчас и занимаюсь», – сказала фигуристка.

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На что Загитова тратит деньги и каким видит идеального мужчину

В концовке интервью Медведева попробовала зайти на территорию разговоров о личном. Не обошлось без вопроса про деньги и основные траты.

«Квартира, я снимаю. Машину я вожу – бензин. Извините, мы все девочки, и без косметологов и салонов красоты я не обхожусь, уходовые какие-то процедуры – это обязательно, учитывая, сколько мы летаем и сколько мы косметики накладываем на своё лицо», – отметила Алина.

Интересно Загитова рассказала о детской предпринимательской жилке: она делала своим подружкам в садике маникюр, макияж и таким образом копила деньги на сладости. Первые крупные деньги Алина начала зарабатывать, когда вышла в юниоры: призовые за выступления в серии Гран-при она отдавала родителям, которые закрывали кредит за квартиру в Москве. Также Загитова рассказала, что ездит на одной и той же машине с 2018 года: тогда она приобрела себе белый Porsche Macan и с тех пор не изменяет своему выбору.

Уходить в семью и детей Алина пока не спешит и полагается на судьбу: «Очень хочу деток, безусловно, очень хочу семью понимающую. Это сложная тема. У меня такой жизненный принцип – жить здесь и сейчас, ты не знаешь, когда найдёшь свою судьбу. Я её не ищу, она сама придёт в нужное время в нужном месте».

На одном из шоу Алина Загитова каталась в фате невесты — но сама пока замуж выходить не планирует

На одном из шоу Алина Загитова каталась в фате невесты — но сама пока замуж выходить не планирует

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Своего идеального партнёра Загитова пока не встретила, сейчас она сосредоточилась на работе: «Для того чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт. На данный момент я полностью занята своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее мне кажется, что меня мужчины боятся. Скажу банально – он должен походить на моего папу», – отметила Алина.

Какой комментарий написала Медведева о Загитовой?

На шоу «Бес комментариев» гость угадывает, какой из пассажей про него написала сама Женя. Пришлось гадать и Алине, и она попала в точку, правда, с небольшой подсказки ведущей. Вот, что написала Медведева: «Алина всё же молодец, столько новых слов добавила в толковый словарь русского языка, не каждый филолог так сможет».

Почему за угадывание Алине вручили именно два серебра? Эти правила в шоу установились давным-давно. Если гость угадывает комментарий Жени, то получает серебряную медаль, а если угадывает – сразу два серебра. Их получила и Загитова.

Несмотря на затронутые темы, интервью получилось не слишком острым – в каких-то моментах Женя сглаживала углы, зачитывала не только жгучие высказывания, но и комплементарные. Но таков формат шоу «Бес комментариев», и беседа с Алиной в него уложилась. Да и целью, очевидно, было продвижение будущих совместных шоу.

Вероятно, интервью произвело бы больший фурор, если бы девушки обсудили все то, из-за чего так долго конфликтовали. Но кто бы мог подумать ещё полгода назад о том, что Женя и Алина будут активно сотрудничать и помогать друг другу в продвижении проектов? А это случилось на наших с вами глазах.

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