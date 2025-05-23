Загитова хочет выжить на рынке ледовых шоу. Поможет ли хайп на соперничестве с Медведевой?

Алина активно продвигает проект «Ассоль», и сюжетный поворот с Женей привлёк внимание. Но хватит ли этого, чтобы победить Навку и Авербуха?

Рынок ледовых шоу в России невероятно развит, и, чтобы подняться, нужно очень постараться. Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила покорить и эту вершину, поэтому шаг за шагом близится к статусу крутого продюсера в фигурном катании. Её проект «Ассоль» будет особенным. Так говорит сама спортсменка, но удастся ли ей обойти таких мэтров, как Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко?

Загитова с командой придумала шикарный пиар-ход — запустить новую волну обсуждения её соперничества с Медведевой. Да, это случилось: Женя выступит в шоу Алины!

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: РИА Новости

Медведева ворвалась в шоу Загитовой в качестве антагониста

День встречи Алины Загитовой и Евгении Медведевой на шоу последней «БеС Комментариев», казалось, не мог принести более шокирующих новостей, чем дружеское воссоединение двух звёзд Олимпиады 2018 года. Однако оказалось, что экс-ученицы Этери Тутберидзе, которые были известны своим жёстким соперничеством, не только наладили связи, но и решили образовать профессиональный тандем.

Медведева ворвалась в шоу Загитовой! Женя не просто стала очередной участницей проекта «Ассоль», а примерила на себя роль Хины Меннерс — антагонистки главной героини, которую сыграет сама Алина. Обе фигуристки оказались взбудоражены предстоящим перформансом.

«Для меня как для продюсера очень круто иметь в команде такого человека, как Женя. Тем более что персонажи Ассоль и Хины схожи. На пути к своей мечте обе героини проходят трансформацию — всё как со мной и Женей в реальной жизни», — сказала Загитова.

«Было очень неожиданно получить приглашение участвовать в шоу Алины. Моя героиня Хина будет стоять перед выбором на пути к своей мечте и поможет Ассоль в её исполнении. Хина обязательно удивит вас, зрители», — заметила Медведева.

Команда Загитовой проводит масштабную пиар-кампанию

Конечно, приятно будет увидеть Алину и Женю в одном проекте, однако не стоит забывать, что прежде всего это бизнес, который выгоден обеим. Команда Загитовой проводит масштабную пиар-кампанию, чтобы продвигать «Ассоль» на самом высоком уровне. Бесконечные промо, интервью идейной вдохновительницы, шок-контент в виде спорной афиши и вот — приглашение Медведевой. На то, что это контрактная работа, указывает и ответный визит Алины на шоу Жени, посвящённое дискотеке 2000-х. Оно состоится 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве. Но прежде мы увидим «Ассоль» в Санкт-Петербурге примерно во второй половине июня.

Так что же известно об этом шоу? В первую очередь то, что классическое прочтение произведения Александра Грина можно сразу отмести, — Загитова пообещала драйвовую историю бунтарки Ассоль в рамках рок-мюзикла на льду. Алина вообще настроена воинственно: её детище будет особенным — такого никто, никогда и нигде не делал:

«Сейчас я полностью погружена в создание рок-мюзикла на льду «Ассоль», где выступаю не только артистом, но и продюсером. Такой формат в России ещё никто не делал. Мы соединим на ледовой арене несколько видов искусств: фигурное катание, воздушную гимнастику, поэзию и, безусловно, рок-музыку — у нас будет петь живая рок-группа», — говорила она в интервью журналу «Москвичка».

Станет ли «Ассоль» массовым продуктом, как у конкурентов?

Причём впоследствии Загитова стала настаивать, что выбранный ею формат нов и для мировых ледовых шоу. И, естественно, отбор участников «Ассоль» проходил очень строго: более 200 заявок от фигуристов, среди которых не нашлось тех, кто пропустил бы этап строгой оценки. Видеовизитку пришлось записывать даже олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину!

Ну а как иначе, когда продюсером шоу выступает сама Алина… По её словам, она отвечает за всё — от административных до творческих вопросов. Кажется, она серьёзно настроена произвести фурор, однако получится ли у неё создать массовый продукт, как у конкурентов?

«Может, ей что-то придумают, что будет отличаться от шоу Авербуха и Навки. Каким должно быть ледовое шоу, чтобы выжить сегодня на рынке? Оно должно быть новаторским и мастерским, безусловно, потому что мастерство ещё никто не отменял», — впрочем, по тону заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в разговоре с «Советским спортом», увы, большой веры в успех не слышно.

Вероятно, потому, что Татьяна Анатольевна как никто знает, что, чтобы ледовое шоу стало популярным, мало яркой афиши, многочисленных промо, амбициозной идеи и громкого имени в строке «продюсер»; мало истории, как Ягудин пробивался в кастинге; мало сюжетного поворота вокруг соперничества Загитовой и Медведевой. Важны содержание и форма, которые должны отличаться чем-то от того, что предлагают на рынке Татьяна Навка, Илья Авербух и Евгений Плющенко. Это опытные специалисты с большими бюджетами, которые доводят реализацию до идеала. Чего не скажешь об олимпийской чемпионке Пхёнчхана.

На данном этапе сложно предсказать, сможет ли обойтись шоу Алины без ошибок и срывов, какие у неё бывают, когда контроль нанятых профессионалов над ней ослабевает. С грантом на 74,79 млн рублей Загитова уже промахнулась, но благо нашла инвесторов. А вот хватит ли ей терпения и удачи довести шоу до ума — покажут премьера «Ассоль» и реакция зрителей.