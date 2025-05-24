Трусова на премии, Косторная — в Хогвартсе, Бойкова и Константинова — в бикини на пляже

В разгаре самый нелюбимый период у болельщиков фигурного катания — межсезонье. Соревнования и шоу уже закончились, а сборы ещё не начались, а значит, для фигуристов наступает время заслуженного отдыха. И если некоторые, несмотря ни на что, продолжают работу, то другие пользуются моментом и исследуют новые места – как внутри России, так и на других континентах. Посмотрим, куда на этот раз отправились наши любимые спортсмены.

Будущая мама Александра Трусова (Игнатова) в компании мужа Макара Игнатова пользуется своим положением и жизнью без соревнований. Совсем недавно, когда все катались в шоу, пара улетела на отдых в Дубай. Сейчас же, когда для большинства наступило свободное время, влюблённые усердно работают. Недавно они провели лагерь для фигуристов, а также посетили музыкальную премию RU.TV. Спортсмены выбрали элегантные чёрно-белые образы, чтобы соответствовать дресс-коду мероприятия «креативный office core».

Будущая участница Олимпийских игр Аделия Петросян явно решила набраться сил перед, возможно, самым важным сезоном в своей карьере. Чтобы отдохнуть от мирской суеты, она выбрала один из островов на берегу океана. Оттуда Аделия опубликовала яркие фотографии в нежном луке и с распущенными волосами.

Аделия Петросян Фото: Личный архив Аделии Петросян

Череду отдыха на далёких островах продолжают две красотки российского фигурного катания — Александра Бойкова и Станислава Константинова. Спортсменки хоть и не отдыхают вместе, но практически одновременно продемонстрировали свои шикарные фигуры, поделившись фотографиями в бикини одного и того же бренда. Кажется, что обе девушки находятся в звенящей форме и буквально сейчас готовы вернуться на лёд для выступлений!

Александра Бойкова/Станислава Константинова Фото: Личный архив Александры Бойковой/Личный архив Станиславы Константиновой

Однако у Бойковой океан — лишь второе место отдыха за это межсезонье. Ранее Саша уже успела посетить столицу США. В Нью-Йорке она провела несколько дней, за время которых прогулялась по известному Бруклинскому мосту и посетила музей Метрополитен.

Александра Бойкова Фото: Личный архив Александры Бойковой

Пляжный отдых в это межсезонье выбрали и несколько спортивных пар. К примеру, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев улетели в Египет. На какое-то время к ним присоединился вице-чемпион мира нынешнего года Никита Володин, выступающий за Германию, с которым дружат многие наши спортсмены.

Дмитрий Евгеньев и Никита Володин/Анастасия Мухортова Фото: Личный архив Анастасии Мухортовой

Понежиться на солнышке у океана решили и чемпионы России среди юниоров Полина Шешелева и Егор Карнаухов. И могут себе позволить: в завершившемся сезоне пара не проиграла ни одного старта!

Полина Шешелева и Егор Карнаухов Фото: Личный архив Полины Шешелевой

Также вместе в Дубае отдыхают и две подруги из пермской тренерской группы — Елизавета Осокина и Таисия Щербинина. В следующем сезоне Тася выходит во взрослые и сможет соревноваться с Лизой на равных.

Елизавета Осокина Фото: Личный архив Елизаветы Осокиной

Там же в ОАЭ можно встретить лучшую питерскую фигуристку Ксению Гущину, для которой прошедший сезон-2024/2025 был одним из самых удачных в карьере.

Ксения Гущина Фото: Личный архив Ксении Гущиной

Были и фигуристы, которые предпочли Арабским Эмиратам другую жаркую страну — Египет. Там вместе со своей возлюбленной отдыхает серебряный призёр чемпионата России — 2025 Глеб Лутфуллин. Они опубликовали забавные фото, как вместе дурачатся в отеле.

Глеб Лутфуллин и его девушка Анастасия Фото: Личный архив Глеба Лутфуллина

Вице-чемпионка страны Дарья Садкова тоже полетела в Египет, но решила не купаться в море, а посмотреть главную достопримечательность страны — знаменитые египетские пирамиды. Именно на фоне этих величественных сооружений фигуристка сделала несколько новых фотографий.

Дарья Садкова Фото: Личный архив Дарьи Садковой

При этом Даша уже успела вернуться домой в Россию и неожиданно для себя получить, пожалуй, самый приятный сюрприз в жизни. В огромной розовой коробке ей подарили собачку — прекрасного маленького корги.

Дарья Садкова Фото: Личный архив Дарьи Садковой

Среди фигуристов были и те, кто решил отказаться от традиционного отдыха на пляже и посетить более удалённые места нашей планеты. В частности, несмотря на скорое ожидание ребёнка, чемпионка Европы Алёна Косторная и её муж Георгий Куница решили отправиться в Японию. Спортсмены посетили несколько городов, насладились уникальной архитектурой страны, а также сходили в известный парк развлечений Universal. Именно там находится воссозданный замок Хогвартс из фильмов о Гарри Поттере. Супруги приобрели себе настоящую волшебную палочку и сделали тематические фото.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Личный архив Алёны Косторной

В стране восходящего солнца также оказался чемпион Европы и России Марк Кондратюк. В свойственной ему манере фигурист насладился архитектурой города, а также не забыл посетить главные музеи. Кроме того, Марк сделал памятное фото на фоне известного памятника, посвящённого ожидающему своего хозяина псу Хатико, который стал особенно известен после выхода одноимённого фильма.

Марк Кондратюк Фото: Личный архив Марка Кондратюка

Достаточно экзотичные места для своих поездок выбрали и наши фигуристки. Перешедшая недавно из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской 13-летняя Валерия Лукашова устроила большое путешествие по Китаю. Там она искупалась в море, увидела известную на весь мир Великую Китайскую стену, а также сфотографировалась с символом Олимпиады 2022 года в Пекине Бинь Дунь Дунем.

Валерия Лукашова Фото: Личный архив Валерии Лукашовой

Танцорша Екатерина Миронова была одной из немногих, кто решил отправиться в путешествие по Европе. Фигуристка выбрала для этого одну из самых солнечных стран, Испанию, и посетила её столицу — Барселону.

Екатерина Миронова Фото: Личный архив Екатерины Мироновой

Недавно из соседней Италии вернулась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она посетила Пизу, где сделала фото, как будто держит на ладони известную падающую Пизанскую башню.

Евгения Медведева Фото: Личный архив Евгении Медведевой

Однако некоторые фигуристы не захотели покидать пределы Родины. Двукратный чемпион России Евгений Семененко отправился в путешествие в Калининград.

Евгений Семененко Фото: Личный архив Евгения Семененко

Чемпионка России среди юниоров Камила Валиева также осталась в России и решила посетить северную столицу — Санкт-Петербург. Несмотря на прохладную погоду, фигуристка успела погулять по городу, покататься на кораблике, а также потренировать многооборотные прыжки прямо напротив Петропавловской крепости.

Камила Валиева Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Но дальше всех в плане путешествий по России пошла одна из сильнейших юниорок страны Маргарита Базылюк. Она решила посетить сразу несколько городов. На данный момент Марго побывала в Тамбове, Волгограде и Элисте. Из каждого города спортсменка опубликовала множество ярких фотографий.