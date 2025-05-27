Что такое аксель и как его прыгать

Что такое аксель в фигурном катании

Аксель — уникальный прыжок в фигурном катании, который отличается от всех других элементов. Это самый старый из современных прыжков и единственный, который:

исполняется с движения вперёд;

имеет нецелое число оборотов (1,5 для одинарного, 3,5 – для тройного);

требует приземления на маховую ногу спиной вперёд;

обязательный элемент в программах взрослых разрядов.

Прыжок был назван в честь норвежского конькобежца и фигуриста Акселя Паульсена, который впервые продемонстрировал его в 1882 году. Интересно, что Паульсен исполнил этот элемент на беговых коньках во время своих выступлений в Европе, где он сочетал участие как в конькобежных, так и в фигурных соревнованиях.

Первоначальный вариант прыжка представлял собой одинарный аксель (1,5 оборота). Потребовалось более 60 лет, чтобы фигуристы смогли усложнить этот элемент. Первый двойной аксель был исполнен американцем Диком Баттоном только на зимних Олимпийских играх 1948 года.

Ещё через 33 года, в 1981 году на чемпионате Европы, советский фигурист Александр Фадеев впервые исполнил тройной аксель. Четверной аксель на соревнованиях был впервые чисто приземлён американцем Ильёй Малининым лишь в 2022 году.

Илья Малинин Фото: Tim Clayton/Getty Images

Среди женщин прорыв совершила норвежка Соня Хени, которая в 1920-х годах первой из женщин включила этот прыжок в свою программу. Однако двойной аксель женщинам покорился лишь в 1953 году (Кэрол Хейсс), а тройной — в 1988 году (Мидори Ито). На 2025 год лишь около 10 женщин в истории смогли успешно исполнить тройной аксель на международных соревнованиях.

Какие бывают аксели: виды

В современном фигурном катании различают четыре основных вида акселя.

Одинарный аксель (1,5 оборота)

Баллы: 1,1 за чистое исполнение.

Базовый элемент для начинающих фигуристов.

Двойной аксель (2,5 оборота)

Баллы: 3,3.

Обязательный элемент в коротких программах.

Тройной аксель (3,5 оборота)

Баллы: 8,0 (до 12 с бонусами).

Элемент ультра-си.

Среди женщин исполнен лишь шестью фигуристками.

Четверной аксель (4,5 оборота)

Баллы: 12,5.

Пока на соревнованиях чисто исполнен только Ильёй Малининым.

При недокруте более 180 градусов прыжок оценивается как более простой (тройной → двойной).

Как правильно прыгать аксель

Техника прыжка достаточно сложная. Предлагаем краткую пошаговую инструкцию исполнения акселя.

1. Подготовка

Начните скольжение на правой ноге назад-наружу.

Руки держите выше пояса.

Наберите достаточную скорость.

2. Заход на прыжок

Перенесите вес на левую ногу, слегка согнув колено.

Разверните корпус так, чтобы левое плечо было направлено вперёд.

Отведите руки назад.

Поднимите правую ногу (позиция «наезда»).

3. Толчок

Сделайте мах правой ногой вперёд.

Одновременно оттолкнитесь левым ребром конька.

Сгруппируйтесь: руки прижмите к туловищу ниже правого плеча.

4. Вращение

В воздухе держите правую ногу согнутой.

Следите за положением таза — он не должен выходить за пределы круга вращения.

Сделайте нужное количество оборотов.

5. Приземление

Приземлитесь на правую ногу спиной вперёд.

Левую ногу вытяните назад.

Сохраняйте равновесие, скользя минимум пять секунд.

Совет: отработайте элементы сначала на земле, затем – на льду. В случае с акселем вам очень поможет мышечная память.

Чего делать нельзя

Разберём основные ошибки при исполнении акселя.

Неправильный заход и толчок

Проблема: фигуристы часто недокручивают плечи перед прыжком или отталкиваются не с ребра, а с зубца.

Раннее раскрытие плеч (фигурист боится не успеть завершить оборот).

Слабый мах свободной ногой.

Недостаточная группировка в воздухе.

Слабая группировка в воздухе

Проблема: недостаточное прижатие рук или запоздалое скрещивание ног.

Типичные последствия:

потеря скорости вращения;

приземление на две ноги;

недокрут >90°.

Ошибки при приземлении

Выкат на зубцы.

Перекос корпуса (особенно характерен для ранних попыток Трусовой).

Глубокий присед (ведёт к потере баллов за «грязный» выезд).

Психологические ошибки

Фигуристы часто:

слишком рано открывают плечи (страх недокрута);

заваливаются на внутреннее ребро перед толчком;

делают «доворот» на льду вместо прыжка.

Юдзуру Ханю на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ошибки Юдзуру при исполнении этого акселя:

слишком сильный наклон вперёд;

раннее раскрытие;

результат: падение и оценка прыжка как за тройной (понижение).

Примеры выполнения акселя на соревнованиях

Так как аксель принято считать одним из самых сложных прыжков, некоторые спортсмены по ходу карьеры сталкивались с проблемами при его исполнении. К примеру, Евгения Медведева никогда не любила двойной аксель, а Александра Трусова и Стефан Ламбьель испытывали трудности при выполнении тройного.

Александра Трусова прыгает аксель Фото: Xavier Laine/Getty Images

При этом есть и такие спортсмены, для которых аксель — всегда один из излюбленных прыжков. Например, Елизавета Туктамышева начала исполнять этот элемент уже во взрослом возрасте — в 18 лет, но сумела одолеть все трудности и даже сделать его одним из самых стабильных в своём арсенале. Именно с этим элементом она выиграла главные старты в карьере, а также последнюю большую для себя медаль — серебро чемпионата мира — 2021.

Можно сказать, что после ухода из спорта Лизы «эстафету» успешного выполнения акселя подхватили сразу несколько фигуристок. Здесь вспоминается Софья Муравьёва, которая благодаря трикселю стала вице-чемпионкой России по прыжкам — 2023. Её обошла Камила Валиева, исполнявшая более дорогие четверные тулупы, которая, правда, позднее была дисквалифицирована и лишена этого звания.

Сейчас на международной арене тройной аксель исполняет 25-летняя американка Эмбер Гленн. В нескольких интервью она признавалась, что вдохновлялась Туктамышевой, которая также во взрослом возрасте успешно прыгала этот элемент ультра-си.

Алёна Косторная Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Как и Туктамышева, все свои главные победы с тройным акселем в арсенале одержала чемпионка Европы Алёна Косторная. В сезонах-2018/2019 фигуристка смогла противопоставить тройной аксель в короткой программе и два трикселя в произвольной своим основным соперницам — Александре Трусовой и Анне Щербаковой, которые к тому моменту уже прыгали четверные прыжки.

Американец Илья Малинин — король акселя. Правда, уже не тройного, а четверного. Он исполнил мечту Юдзуру Ханю и первым в мире чисто прыгнул четверной аксель на маленьком турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде. Впоследствии он прыгал его и в коротких (хотя элемент сначала не засчитали), и в произвольных программах, и на чемпионатах США, и на этапах Гран-при ISU, и на чемпионатах мира. Теперь осталось только сделать с ним каскад, что Илье тоже вполне по силам.

Владислав Дикиджи на чемпионате России по прыжкам — 2025 Фото: РИА Новости

Второй человек в мире, который прыгнул четверной аксель, — российский фигурист Владислав Дикиджи. Правда, на официальных соревнованиях этот элемент от Влада мы ещё не видели. Впервые он прыгнул его на тренировке, потом показал на разминке чемпионата России по прыжкам (дважды), а впоследствии даже исполнил на льду Байкала. В следующем сезоне фигурист заявил, что подумает о включении элемента в соревновательные программы.