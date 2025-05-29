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Статистика четверных прыжков Алины Горбачёвой: что прыгает, четверной сальхов, лучшие попытки ультра-си

Рискует каждый раз, несмотря ни на что! Статистика ультра-си Алины Горбачёвой
Анастасия Матросова
Алина Горбачёва
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Проанализировали все старты фигуристки в этом олимпийском цикле и всё подсчитали.

Помните нашу рубрику «Холодный расчёт»? В 2022 году «Чемпионат» подсчитывал статистику прыжков лучших российских фигуристов. За этот олимпийский цикл многое поменялось – выросли и окрепли новые герои четверных прыжков, а те, кто блистал ещё в предыдущем цикле, расширили свой технический потенциал.

В этой серии материалов мы подсчитаем все элементы ультра-си нейтральных атлетов за последние три года – с самого начала текущего цикла. Какие элементы самые стабильные, а от каких, скорее всего, откажутся? В чём можно добавить и какие слабые места подтянуть?

Начнём олимпийский «Холодный расчёт» с девушек – с запасной на турнир в Пекине Алины Горбачёвой.

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Свой первый четверной прыжок Алина Горбачёва чисто исполнила на стартах ещё в предыдущем олимпийском цикле. Четверной сальхов она начала пробовать ещё в сезоне-2021/2022, и на первенстве России старшего возраста квад удался на хорошие плюсы. Тогда Горбачёва заняла третье место – выше подняться не получилось из-за ошибок во второй части произвольной программы, но благодаря четверному прыжку Алина удержалась в тройке.

В нынешнем олимпийском цикле Алина заходила на четверной сальхов абсолютно на всех стартах, в какой бы форме она ни находилась. Начало сезона, главные старты, развязка – от риска Горбачёва не отказывалась никогда. Даже на финале Гран-при, куда Алина приехала после недавней травмы, она зашла сразу на два ультра-си, приземлила, к сожалению, только один.

Алина Горбачёва

Алина Горбачёва

Фото: РИА Новости

Часто в произвольной происходила такая ситуация, когда Горбачёва заходила на два квада, однако на положительные оценки от арбитров приземляла только один. Стремление усложняться не всегда оборачивается стабильностью. Но при этом в нужный момент тренерский штаб не раз отказывался от лишнего риска ради чистого проката – это случилось на первенстве России среди юниоров в Перми, которое Алина выиграла. Также Горбачёва с одним сальховом выиграла этап Гран-при в Санкт-Петербурге в этом сезоне. Эти сольные квады удались фигуристке особенно хорошо – больше трёх баллов за каждый элемент она получила в качестве надбавки (3,60 и 3,10).

Также на стартах Алины никогда не возникало такой ситуации, чтобы ошибки вели к понижению базовой стоимости из-за повтора. На чемпионате России – 2023 фигуристка не справилась с первым квадом, но рискнула и пошла на второй – и сделала его чисто.

Отметим, что судьи достаточно внимательно оценивают ультра-си Алины: визуально прыжок может выглядеть чистым, но в протоколе стоит отметка «q» – и положительные GOE тут же превращаются в отрицательные. Например, так получилось с квадом на чемпионате России – Алина даже прицепила к сальхову тулуп, но судьи отметили недокрут в четверть на первом прыжке, и надбавки снизились.

Можно выделить и разнообразие комбинаций – с квадом Алина делала и «ойлерник», и «секвенцию», а в последнем сезоне пришла к каскаду с двойным тулупом. Каждая из них хотя бы по одному разу вышла чисто.

Почему общий процент успешных квадов не такой высокий? За три года он составляет всего 23,8%. Сильно статистику испортил сезон-2023/2024: раз за разом Алина заходила на квад, однако либо делала «бабочку», либо падала. Единственный успешный четверной случился на Спартакиаде в Магнитогорске: Горбачёва приземлила прыжок, но на минусы.

В недавнем интервью Sport24 Горбачева призналась, что год назад она не хотела кататься и думала над тем, чтобы закончить. Однако в итоге фигуристка решила бороться дальше, и за спадом последовал подъём.

Какие ультра-си могут добавиться в арсенал Горбачёвой?

На тренировках в 2025 году Алина исполняла и четверной тулуп. Больше года фигуристка его не тренировала, но этой весной решила вновь попробовать и с третьей попытки сделала прыжок на выезд.

«Думаю, вполне реально вставить его в перспективе в программу. Естественно, больше четверных в программе — больше усилий, сложностей. Но если всё грамотно сделать, то это реально, потому что тулуп в целом схож с четверным сальховом», – отметила Горбачёва.

Уже не первый сезон ведётся работа над тройным акселем. Алина отмечала, что это самый сложный ультра-си для неё. «С тройным акселем мы уже друзья, но ещё пока не лучшие. Он в работе. Много занимались им в Италии с Сергеем Александровичем [Розановым]», – отмечала Горбачёва в интервью Sport24.

В женском одиночном именно техническая сложность может стать основным козырем наших фигуристок при возвращении на международную арену. Однако при этом после вихря квадовой революции у девушек и подъёма возрастного ценза в России осталось не так много спортсменок, кто на взрослом уровне чисто исполняет четверные прыжки. И Горбачёва – как раз одна из тех, кто удерживает элемент ультра-си в 17-летнем возрасте, а также учит что-то новое.

В декабре «Чемпионат» беседовал с Алиной после завоевания бронзы на ЧР в Омске:
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