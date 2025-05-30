Загитова в Японии, Тутберидзе — с дочкой в Грузии, Семененко — на Кубе с Леонтьевой

Уже совсем скоро у наших фигуристов начнутся подготовка к новому соревновательному сезону и многочисленные тренировочные сборы. Так что спортсмены ловят момент и используют свое свободное от тренировок время для того, чтобы погреться на солнышке или увидеть неизведанные ранее места и экзотические страны.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко сначала отдохнул в Калининграде, но одной остановкой не ограничился — и выбрал необычное направление для продолжения отпуска. Вторую часть каникул он решил провести на острове Куба.

Евгений Семененко Фото: Из личного архива Евгения Семененко

Неожиданно выяснилось, что компанию ему составили танцоры из группы Жук/Свинина Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Это стало понятно по невероятно атмосферным одинаковым фото, сделанным фигуристами прямо на закате посреди океана.

Евгений Семененко/Даниил Горелкин Фото: Из личного архива фигуристов

Отметим, что Леонтьева пошла ещё дальше и буквально поразила своих поклонников фото в полный рост в купальнике с пляжа. Фанаты сказали девушке множество комплиментов за её спортивную форму, намекнув, что она не только прирождённая красавица-фигуристка, но и настоящая модель. Кстати, сама девушка никогда не скрывала, что давно подрабатывает в модельном бизнесе.

Софья Леонтьева Фото: Из личного архива Софьи Леонтьевой

Чемпионка мира и Европы, а также фанатка путешествий Анастасия Мишина, видимо, ожидая, пока её партнёр Александр Галлямов окончательно восстановится после травмы ноги, решила посетить ещё одну новую страну. На этот раз спортсменка провела время в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Девушка выложила яркие фотографии из поездки, в том числе со знаменитыми башнями-близнецами.

Анастасия Мишина Фото: Из личного архива Анастасии Мишиной

Как и Мишина, возвращения своей партнёрши Елизаветы Шичиной после травмы ждёт танцор Павел Дрозд. Чтобы развеяться, он решил попутешествовать по Китаю и посетить жемчужину столицы Пекина — Запретный город.

Павел Дрозд Фото: Из личного архива Павла Дрозда

Красивые фотографии с отдыха опубликовала вице-чемпионка России Софья Муравьёва. Перед первым сезоном в штабе Алексея Мишина спортсменка решила отдохнуть основательно, поэтому провела время в далёком Таиланде. Оттуда на закате, в романтичном образе и с вплетёнными в волосы цветами, девушка выложила новые снимки.

Софья Муравьёва Фото: Из личного архива Софьи Муравьёвой

Далеко улетели и нынешние юниорки из группы Этери Тутберидзе Алёна Принёва и Елизавета Андреева. Фигуристки выложили совместные фотографии с одного из зарубежных аквапарков.

Алёна Принёва и Елизавета Андреева Фото: Из личного архива фигуристок

Своим неожиданным выбором направления для отдыха удивила одна из самых ярких экс-фигуристок Елизавета Нугуманова. Она полетела в США, где уже успела посетить парк «Юниверсал Студиос Голливуд», покататься на роликах и, как сообщила сама фигуристка, купить себе долгожданные кроссовки, о которых очень давно мечтала.

Елизавета Нугуманова Фото: Из личного архива

Ксения Сицинына, для которой прошедший сезон-2024/2025 выдался не самым удачным, также довольно весело проводит свой отпуск. Она опубликовала милое фото с пляжа.

Ксения Синицына Фото: Из личного архива

Одна из самых успешных российских фигуристок прошлого сезона Алина Горбачёва в это межсезонье решила совместить тренировки с отдыхом. Сначала она провела время в Италии, где в перерывах между льдом смогла посмотреть новые города, потом посетила сбор в Абу-Даби и в конце, как написала сама девушка, «заскочила на один день в Дубай». Напомним, Горбачёва была подана Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) запасной на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане. Так что ответственный сезон требует более загруженного лета! Так держать!

Алина Горбачёва Фото: Из личного архива

Олимпийские чемпионки 2018 года Алина Загитова и 2022 года Анна Щербакова не перестают работать даже в межсезонье. Они отправились выступать на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходит в Японии с 31 мая по 1 июня. И хоть данный факт вызвал негодование у некоторых украинских спортсменов, отметим, что в любом случае выступление девушек состоится и будет означать первое появление российских фигуристов на крупных международных шоу с 2022 года.

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В перерывах между тренировками нашим чемпионкам даже удалось немного посмотреть Японию! Щербакова поделилась яркими фото в окружении цветов.

Анна Щербакова Фото: Из личного архива

А Алина выложила видео с одной из центральных улиц Токио со своей сестрой Сабиной, которая сопровождает её в этой поездке. Кстати, на шоу олимпийская чемпионка уже встретилась и пообщалась с бывшими российскими фигуристами Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро, которые несколько лет назад завершили спортивную карьеру.

Одними из немногих спортсменов, кто решил не выезжать с территории России во время отпуска, стали нынешние юниоры — братья Вадим и Добромир Вороновы. Фигуристы опубликовали фотографии в куртках национальной команды из Магадана.

Вадим и Добромир Вороновы Фото: Из личного архива

А что же тренеры? А тренеры тоже хотят отдыхать! Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уже в который раз проводит время со своей женой Яной Рудковской и сыном Александром (Гном Гномычем) на Мальдивах. Главный тренер академии «Ангелы Плющенко» выкладывает множество контента — показывает, как играет в падел, снимает челленджи для TikTok, а также купается в океане.

Евгений Плющенко Фото: Из личного архива

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе проводит время на своей исторической Родине — в Грузии. Недавно в Сети появилась её фотография из Тбилиси с президентом местной федерации фигурного катания на коньках Маки-Мариам Гиоргобиани.

Этери Тутберидзе и Маки-Мариам Гиоргобиани Фото: Из личного архива

Сообщается, что в этот же период в Грузию приехали некоторые фигуристы сборной страны, среди которых были парник Лука Берулава, одиночник Ника Эгадзе и бывший российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они встречались с министром спорта страны. Ранее отмечалось, что команда Грузии очень надеется побороться за медали командного турнира будущих Олимпийских игр в Милане. Видимо, Тутберидзе активно пытается поддержать свою дочь в этом начинании!

Лука Берулава, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Ника Эгадзе Фото: Из личного архива

Хореограф из штаба Этери Георгиевны Даниил Глейхенгауз продолжает проводить отпуск со своей женой, журналисткой Ольгой Паутовой. Пара отдыхает на Бали и делится оттуда сказочными фотографиями с многочисленных фотосессий.

Даниил Глейхенгауз Фото: Из личного архива

Ещё одни влюблённые — вице-чемпион Олимпийских игр в парном катании Владимир Морозов и тренер-хореограф Мария Касумова – также решили отдохнуть на Бали. Они публиковали невероятные фото с острова, однако финал поездки омрачила травма девушки — она неожиданно сильно повредила ногу и попала в больницу. Желаем скорейшего восстановления!