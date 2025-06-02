«Глаза светятся, хожу улыбаюсь». Муравьёва — о мастер-классах и переезде в Петербург

Переход Софьи Муравьёвой из «Ангелов Плющенко» в группу Алексея Мишина стал одним из самых громких событий фигурной весны. Спортсменка сменила Москву на Петербург и, можно сказать, начала новую спортивную жизнь.

Уже видно, что в вице-чемпионку России вкладываются и переход случился не просто так. Алексей Николаевич Мишин пригласил для фигуристки новых хореографов – Илью Авербуха и Бенуа Ришо. Над постановками короткой и произвольной работали в Москве, а дальше команду Мишина ждут сборы – по информации «Чемпионата», в этом сезоне они пройдут в Кисловодске и Минске.

Перед отпуском Софья успела провести в Санкт-Петербурге несколько мастер-классов для взрослых любителей и для профи. Эксклюзивные кадры – в фоторепортаже «Чемпионата».

Ещё перед отпуском мы немного побеседовали с Соней – глаза у спортсменки после продуктивного занятия и правда горели. Время она старалась уделить каждому, а после тренировки в зале и на льду каждой из участниц раздала индивидуальные рекомендации.

«По поводу тренерства — всё возможно, но пока у меня на первом месте своя спортивная карьера»

– Какие ощущения от первого опыта проведения мастер-классов? Как шла подготовка?

– Перед мастер-классом в голове составила план: надо сделать это, дать такие-то упражнения. Изначально хотела разделить участников по разным дням: в один день любители, в другой день – спорт. А потом как-то так сложилось, что всем было удобнее выбрать конкретный день, в который они могут. Поняла, что надо будет разделять их на льду.

– Как вообще пришла идея организовать эти мастер-классы? Может, давно как-то хотелось попробовать?

– Я уже давно хотела помогать детям, думала над индивидуальными занятиями, думаю до сих пор, возможно, можно будет куда-то подать объявление. Сейчас многие ребята проводят мастер-классы, и мне тоже захотелось попробовать. У нас было много выступлений, думала, возможно, на одном из шоу получится провести мастер-класс, но как-то не складывалось. Тут я решила сама, взяла всё в свои руки (улыбается).

Появилось свободное время, так как уже почти конец сезона. Хотела поделиться своим опытом с детьми и взрослыми, написала об этом в телеграм-канале, и многим эта идея понравилась. Решила, что лучше попробовать, а то потом всю жизнь буду жалеть.

– Это какая-то точечная история или же в будущем планируешь работать тренером?

– Я учусь в университете на тренера, это базовое образование, которое должно быть. На таких мастер-классах я могу передавать свой опыт, который накопился за время, пока я катаюсь сама. По поводу тренерства – всё возможно, но пока у меня на первом месте своя спортивная карьера. На втором месте – шоу, потом – помощь детям, мастер-классы, какие-то индивидуальные занятия в свободное от тренировок время.

– Если подводить итог первого месяца в Петербурге, какие впечатления от смены обстановки?

– Кажется, по лицу всё видно (улыбается). Глаза светятся, хожу улыбаюсь, помогаю людям. Тут немного другая атмосфера. В первый день, когда мы приехали в Питер, было солнышко. Удалось совсем немного погулять по городу. Ещё будет время, надеюсь, посмотреть всё. Мы достаточно часто в последние сезоны приезжали сюда на соревнования, но гулять особо времени нет, видишь город из окна автобуса. К сезону подготовка стартует в начале июня.