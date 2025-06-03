«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза

3 июня свой 34-й день рождения празднует заслуженный тренер России, известный хореограф Даниил Глейхенгауз. В сотрудничестве с Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковом специалист вырастил не одну плеяду фигуристок, выигравших главные награды — золото Олимпиады, чемпионатов мира и Европы. Однако восхищённые зрители запомнили этих спортсменок не только за медали, но и за необычные постановки, которые они демонстрировали на льду. И создатель большинства из них — как раз Даниил Маркович. «Чемпионат» предлагает своим читателям выбрать лучшую постановку в карьере хореографа. В нашем рейтинге вы найдёте не только олимпийские программы, ставшие культовыми в мире фигурного катания, но и постановки последних лет, показанные на внутрироссийских стартах.
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«Мастер и Маргарита» Анны Щербаковой
Когда Глейхенгауз только анонсировал эту постановку, то столкнулся с яркой критикой. Зрителем было непонятно, как для такого каноничного образа хореограф соединяет три, на первый взгляд, абсолютно несвязанных мелодии в качестве музыкального сопровождения. Однако впоследствии именно эти акценты в музыке стали фишкой программы. Фанаты с восторгом встречали знаменитый жест перевоплощения Щербаковой из смиренной Маргариты в роковую ведьму. А чисто исполненная программа позволила фигуристке выиграть Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Круэлла» Александры Трусовой
Идею этой программы Глейхенгауз предложил Трусовой сразу, как фильм о главной злодейке из истории об «101 далматинце» появился в доступе. Фигуристке задумка понравилась, ведь, как она признавалась позже, она отражала характер девушки. Именно в этой программе Александре удалось сделать невероятное — впервые в женском одиночном катании приземлить пять четверных прыжков да ещё и на главном старте жизни, Олимпийских играх.
«Ангел» Алёны Косторной
Программу-будущую визитную карточку Косторной поставили к сезону-2018/2019. Впоследствии её оставили ещё на сезон, который в итоге стал самым успешным в карьере одиночницы-Алёны. «Ангел» раскрывал девушку с лучших сторон: характерная стартовая поза, лирическое начало, нежный костюм с бело-синими вставками, плавное катание с линиями и глубокими дугами, а также техническая сложность — стартовый тройной аксель. Это позволило Косторной установить мировые рекорды в короткой программе, а также выигрывать на соревнованиях, в том числе — в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
«Девочка на шаре» Камилы Валиевой
Свои главные награды на данный момент — золото чемпионата мира и финала Гран-при среди юниоров — Камила завоевала именно с этой короткой программой. Идея постановки принадлежала Этери Тутберидзе. Как рассказал Даниил Маркович, Валиевой показали картину Пикассо и объяснили сюжет будущей программы: девочка на шаре оживала в начале программы и покидала картину, чтобы взглянуть на реальный мир, но, несмотря на то что ей нравилось быть среди людей, в конце она возвращалась обратно в свою вселенную. В итоге постановка зацепила не только зрителей, но и Этери Георгиевну. Тутберидзе назвала её любимой программой сезона-2019/2020.
«Дюна» Петра Гуменника
В последние годы Глейхенгауз работает не только со спортсменами своего штаба, но и с фигуристами других групп. Один из самых крепких тандемов сложился у Даниила с одним из лидеров последнего цикла в мужской одиночке Петром Гуменником. Хореограф в том числе поставил фигуристу короткую программу прошедшего сезона, где Петя предстал в образе из фильма «Дюна». Стабильное выступление с этой постановкой по сезону позволило спортсмену выиграть финал Гран-при России с лучшими баллами в истории российского фигурного катания и стать первым номером для олимпийского квалификационного турнира на ОИ-2026. Интересно, что для предстоящего сезона-2025/2026 Глейхенгауз и Гуменник также работали вместе. Возможно, основой для будущей программы станет главная тема фильма «Парфюмер».
«Дон Кихот» Алины Загитовой
Известно, что у Загитовой и Глейхенгауза были достаточно тёплые взаимоотношения во время спортивной карьеры Алины. Специалист поставил много ярких программ фигуристке и называл её своей «музой». Одной из самых успешных постановок Загитовой стал «Дон Кихот» на музыку композитора Людвига Минкуса. Идея программы принадлежала Этери Тутберидзе, в паре с которой Глейхенгауз работал над постановкой. Хореограф прибегнул к необычному решению — поместил все прыжковые элементы во вторую часть, чтобы Алина получала за каждый из них технические надбавки. Эту программу фигуристка катала два сезона и выиграла с ней всё золото на юниорском уровне, а также чемпионаты России, Европы и Олимпийские игры.
«Маяк» Евгении Тарасовой и Владимира Морозова
Произвольная под композицию Патрика Уотсона была поставлена для олимпийского сезона-2021/2022, первого для пары в группе Тутберидзе. Несмотря на проблемы с техническими элементами практически на протяжении всего сезона, дуэту удалось сделать главное — занять второе место на чемпионате Европы, обойти конкурентов по сборной и перенести эту появившуюся уверенность на олимпийский лёд. Неожиданно для всех именно Тарасова/Морозов боролись с Суй/Хань за золото Игр. Отставание всего лишь в 0,16 балла в короткой и в 0,68 балла в произвольной позволило Жене и Вове уверенно занять второе место и получить заветную медаль Олимпиады.
«Voila» Аделии Петросян
Короткая программа под французскую песню для конкурса Евровидение-2021 была поставлена Глейхенгаузом для первого полностью внутрироссийского сезона-2022/2023. Тогда Аделии было всего 15 лет, и она не претендовала на выход во взрослые в случае появления международной арены, но уже могла кататься со старшими на российских стартах. Несмотря на не очень удачное начало сезона, фигуристка завершила его на высокой ноте — выиграла финал Гран-при России, обогнав многих взрослых фигуристов. С того момента началась серия Аделии без поражений на всех крупных турнирах внутри страны.
«Сейлор Мун» Евгении Медведевой
Показательный номер, воплощающий историю героини одноимённого популярного аниме, известен чуть ли не больше, чем соревновательные программы Медведевой. Глейхенгауз признался, что весь свой отпуск пересматривал этот мультик перед работой над этой постановкой. Женя впервые исполнила номер на шоу Dreams on ice в Японии летом 2016 года и настолько покорила японскую публику, что потом ещё долго показывала эту программу на разных мероприятиях. В 2020 году под россиянку в главной роли даже придумали отдельное шоу «Сейлор Мун», однако его отменили из-за угрозы ковида.
«Убить Билла» Александры Бойковой и Дмитрия Козловского
Для прошедшего сезона-2024/2025 Бойкова и Козловский выбрали экстравагантную тему из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла». Глейхенгауз, который ставил программу, с одной стороны, старался уместить в неё все необходимые парные элементы, с другой — пытался передать отдельные детали кинокартины. К примеру, в рамках программы Бойкова повторила на Козловском тайную технику «пятипалого удара», которым героиня Умы Турман убила Билла в конце второй части фильма. Несмотря на проблемное исполнение по ходу сезона, программа полюбилась зрителям. А на последнем старте сезона, Кубке Первого канала, Саше и Диме всё же удалось собраться и исполнить её просто идеально.