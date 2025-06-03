«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза

«Дон Кихот» Алины Загитовой

Известно, что у Загитовой и Глейхенгауза были достаточно тёплые взаимоотношения во время спортивной карьеры Алины. Специалист поставил много ярких программ фигуристке и называл её своей «музой». Одной из самых успешных постановок Загитовой стал «Дон Кихот» на музыку композитора Людвига Минкуса. Идея программы принадлежала Этери Тутберидзе, в паре с которой Глейхенгауз работал над постановкой. Хореограф прибегнул к необычному решению — поместил все прыжковые элементы во вторую часть, чтобы Алина получала за каждый из них технические надбавки. Эту программу фигуристка катала два сезона и выиграла с ней всё золото на юниорском уровне, а также чемпионаты России, Европы и Олимпийские игры.