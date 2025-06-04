Нашим фигуристам ещё повезло с нейтральным статусом? В других видах ситуация плачевнее

На летней Олимпиаде 2024 года в Париже выступали 15 российских спортсменов. Меньше полугода остаётся до Олимпиады зимней: казалось, что уж к 2026 году ситуация с допуском наладится и гораздо больше спортсменов смогут попасть на главный старт в карьере, но пока пессимизма больше, чем оптимизма. На какие-то серьёзные меры решились, по сути, только в ISU. «Чемпионат» разбирается в фигурном нейтральном статусе – кажется, ситуация совсем не так плоха, как во многих других зимних видах спорта.

Почему Олимпиада-2026 не будет похожа на Игры 2018 и 2022 годов

Последний раз российский гимн играл в честь победы наших фигуристов 11 лет назад – в родном Сочи. Алина Загитова и Анна Щербакова уже выигрывали Олимпиаду без флага и гимна. В 2018 году Алина сделала это как представительница «Олимпийских атлетов из России» (OAR), а в 2022-м Анна забрала золото, представляя Российский олимпийский комитет (ROC). По сравнению с текущей ситуацией кажется, что это были и вовсе не ограничения. Критерии для получения нейтрального статуса следующие:

спортсмены должны иметь российский паспорт до даты принятия экстренного решения Совета от 1 марта 2022 года;

фигуристы и персонал не должны быть связаны с любыми лицами, отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил;

спортсмены должны согласиться полностью выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны;

фигуристы должны подписать самодекларацию, которая будет включать личную информацию, учётные записи в соцсетях, а также признание или непризнание опредёленных ISU условий нейтрального статуса;

атлеты должны получить допуск от антидопинговой лаборатории, причём от той, что находится за пределами страны. Сданные пробы будут анализироваться организациями, выбранными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

Анна Щербакова с тренерами на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нынешний нейтральный статус – самый «нейтральный»: каждый спортсмен представляет самого себя, нет ни намёка на страну происхождения в наименовании команды, в экипировке. Наиболее странным выглядит запрет на общение с прессой на период старта: сейчас такое есть и в других видах спорта, но при этом на Олимпиаде-2024 в Париже российские нейтральные атлеты выходили после своих стартов в микст-зону и спокойно давали комментарии.

Невозможно и участие нейтральных атлетов в командном турнире, и речь не только о том, что из россиян статус получили только одиночники. Для отбора в командник необходимо было набрать определённый рейтинг и попасть в топ-10 сборных, а у россиян из международных стартов впереди пока только отборочный Пекин и сама Олимпиада, если отбор сложится успешно. В 2018 году российские атлеты в командном турнире участвовали, пусть и не под российским флагом, ведь спокойно могли пройти отбор: по другим международным стартам ограничений не было.

Половину наших заявок отклонили – и даже статус, уже одобренный ISU, очень легко потерять. В публичных высказываниях нужно быть внимательными, соцсетей это тоже касается. Так что ещё слишком рано говорить, что российские фигуристы со 100-процентной вероятностью будут в Милане.

Нейтральный статус будут получать и тренеры, которые повезут россиян в Пекин. В ISU должны были предоставить информацию и о сопровождающем персонале, но пока никакой информации о нейтральных тренерах нет, вопрос завис. Тему поднимал только Александр Жулин ещё до отказа Александре Степановой и Ивану Букину, ему сказали, что в Пекин он со своей парой поехать не сможет, но впоследствии вопрос отпал сам собой. Должно случиться чудо, чтобы Александра и Иван всё-таки попали на Олимпиаду.

Жёсткий допуск в фигурном катании — это ещё не самое худшее

К середине мая одобрение от ISU получили фигуристы только двух видов, причем без права оспаривания, и в Международном союзе конькобежцев неоднократно подчёркивали – решение окончательное, идти в суд бесполезно. Никаких подтверждений того, что наши танцоры и парники подали заявление в CAS, пока не поступало. К турниру в Пекине готовятся Аделия Петросян и Пётр Гуменник в качестве основных кандидатов, Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи – в качестве запасных.

Но даже, несмотря на все эти ограничения, ситуация в фигурном катании пока выглядит лучше, чем во многих других зимних видах. Ничего не могут предполагать о своём будущем лыжники и биатлонисты – FIS и IBU пока непреклонны, и вероятность того, что что-то поменяется, очень невелика. Спортсмены продолжают верить и готовиться, однако ответы чиновников совсем не внушают оптимизма.

«Статус не менялся с конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Беларуси по соображениям безопасности. В этой связи по состоянию на текущий момент участие россиян и белорусов в Кубке мира и Олимпийских играх исключено», – такова актуальная позиция мирового биатлона, например.

Более-менее лояльная ситуация в ски-альпинизме: на днях стало известно, что отбор в Милан уже прошёл наш нейтральный атлет Никита Филиппов. К международным стартам в нейтральном статусе ски-альпинистов допустили в конце прошлого года.

Теперь главная задача фигуристов – всё-таки доехать до Олимпиады в Милане. У наших спортивных экспертов преобладает положительная риторика, за бойкот публично никто не выступает.

«Хочется, чтобы всё сложилось так, как это сейчас выглядит, чтобы наших спортсменов выпустили. Мы все этого желаем. Пусть так оно и будет, а не станет очередной ложной надеждой. Критерии жестковаты, поэтому я так и говорю: пусть это не будет очередной ложной надеждой, и пусть всё получится», – подчеркнула Евгения Медведева в беседе со Sport24.

Однозначно смотрит на ситуацию и Тиффани Загорски – они с Джонатаном Гурейро прекратили выступать после отстранения. «Так как я считаю, что на Олимпиаде должны выступать люди со всего мира, то это хорошая новость. Конечно, для спортсменов, которые получат возможность выступать на международных стартах, это очень приятно, и я рада за них», – сказала фигуристка.

Обычно категоричная Ирина Роднина тоже достаточно спокойно высказалась о том, стоит ли бойкотировать Олимпиаду, если допуск настолько жёсткий: «Думаю, каждый должен сам решать, как ему ехать. Сейчас страна даёт такую возможность, у нашего поколения такой возможности не было. Мы были члены одной команды, а сегодня несколько иная ситуация, потому что правила и определения команд в спорте поменялись».