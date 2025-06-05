32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?

Двукратной чемпионке России Аделии Петросян исполнилось 18 лет! Когда-то она тянулась за старшими по группе и только мечтала выполнять элементы ультра-си, в 13 лет пережила кризис, потому что все вокруг активно прыгали четверные, а у неё не получалось.

Сегодня Аделия – главная специалистка по сложным прыжкам среди взрослых российских одиночниц. В этом олимпийском цикле именно у Петросян самый разнообразный набор квадов и при этом ещё и важный козырь – тройной аксель в короткой программе. К отборочному олимпийскому турниру в Пекине, а затем, если всё сложится успешно, и на Олимпиаде в Милане нужно будет собрать максимально сложный и при этом стабильный контент, к которому не смогут придраться судьи.

Олимпийский «Холодный расчёт» Аделии Петросян – перед вами. Мы собрали статистику и выяснили, какой прыжок у Петросян самый надёжный в этом цикле, на что стоит сделать ставку в олимпийский сезон и благодаря чему наша одиночница может войти в историю фигурного катания.

Статистика Аделии Петросян Фото: «Чемпионат»

На тренировках Петросян начала исполнять четверные прыжки ещё в 2020 году. Первым чистым элементом Аделии на соревнованиях стал ни много ни мало каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года. Тогда в прокате произвольной программы фигуристке удались сразу два риттбергера в четыре оборота! До этого Аделия приземляла на соревнованиях и четверной тулуп в течение юниорской серии Гран-при, но на минусы.

Какой элемент у Петросян самый стабильный за последние три года?

Это определённо тройной аксель – Аделия выполняла его на положительные надбавки в 76% случаев. Причем в короткой программе 9 из 11 попыток — успешные, всего одна завершилась падением.

Лишь единожды за три года Аделия отказалась от тройного акселя в короткой программе – это случилось на чемпионате России — 2024 в Челябинске. Тогда Петросян даже просила прощения в микст-зоне: «Я его потеряла за две недели до чемпионата России, и это моя вина и ошибка, что его не вернула. Очень сильно извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке тройной аксель, а в итоге я сделала двойной. Надеюсь, больше такой оплошности не допущу». К следующему же старту этот прыжок Аделия вернула – и судьи оценили его с GOE на 2,40.

Стабильность четверного тулупа – несколько ниже, но тоже достаточно высокая. В 66% случаев элемент с четверным тулупом (сольно, в каскаде или в секвенции) получался успешно. Ни одна произвольная программа Аделии за последние три года без него не обошлась.

На старшие квады – флип и риттбергер – Петросян заходила реже. Четверной риттбергер Аделия в последний раз пыталась исполнить на чемпионате России в декабре 2022 года – недокрут, падение. По мнению фигуристки, именно риттбергер – самый энергозатратный из всех элементов ультра-си, флип тоже забирает много сил, но он всё-таки удавался чаще: три удачных выезда из семи попыток.

Статистика Аделии Петросян Фото: «Чемпионат»

Ниже ещё ряд интересных фактов о сложном контенте Петросян.

– Всего один раз за три года случился такой прокат произвольной программы, в котором на всех ультра-си у Аделии случились ошибки. Это произошло на этапе Гран-при России в Уфе в октябре 2023 года – два падения с квадов, четверной тулуп в каскаде с двойным на маленький минус. В остальных прокатах хотя бы один квад Петросян выполняла на плюс.

– Самые высокие баллы в карьере (262,92) Аделия получила, собрав следующий набор ультра-си: тройной аксель в короткой программе, тройной аксель, четверной тулуп и каскад из четверного и двойного тулупов в произвольной программе. Это случилось на чемпионате России в Омске в декабре 2024 года. Техническая оценка в короткой программе составила 48,17 балла (из которых 37,65 – базовая стоимость), технику в произвольной оценили на 100,47 балла (база – 78,93).

– В каждом прокате произвольной программы этого цикла Аделия заходила минимум на два элемента ультра-си.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Есть ли у Петросян шансы на попадание в Книгу рекордов Гиннесса?

Четверной риттбергер – пока единственный прыжок (за исключением, конечно, акселя), который ещё никто из девушек успешно на международных стартах не приземлял. А вот на внутренних такое было, и Аделия Петросян на данный момент является единственной девушкой, которой покорился четверной риттбергер в соревновательном формате.

На тренировках элемент делали Александра Трусова, Софья Самоделкина, Виктория Морозова и Елена Костылева, на стартах пробовали Анна Ляшенко и Виктория Сафонова, но попытки завершались неудачей. А вот у Аделии уже есть успешный опыт, и при выходе на международную арену она может вернуться к нему. «На риттбергер я недавно заходила, он мне до сих пор удобен, дальнейшее будет зависеть от моей формы и необходимости исполнения прыжка», – отмечала Аделия в интервью «Миру фигурного катания» в мае 2025 года.

Но пока абсолютно точно первостепенное – это результат в Пекине и Милане, который обеспечат чистые и стабильные прокаты. Прыжковые рекорды пока подождут. Впрочем, в историю Аделия может себя вписать уже в начале следующего сезона: пока ни одна российская фигуристка не исполняла на соревнованиях чистый четверной прыжок после 18 лет.