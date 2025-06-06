«Тело в форме, а голова — враг». Как фигуристам сборной России помогает психолог

Почему ментальные «шоколадные» тренировки очень популярны среди фигуристов? Чем отличается работа с мастерами конька от работы с представителями других видов спорта? Почему психолог – это тренер твоего внутреннего мира и как работа с ним действительно может улучшать результаты?

Секретами подготовки поделились танцоры сборной России Екатерина Миронова и Евгений Устенко, их тренер Елена Соколова и психолог Татьяна Свидлова, которая уже более 20 лет работает со спортсменами национальной команды в разных видах спорта.

«Быть в порядке, даже если это финал Олимпиады: ты должен оставаться в своём очень стабильном состоянии»

– В чём основная задача спортивного психолога?

– Быть в себе. Честно. Остальное просто собирается методиками и приемами. Но работает именно состояние специалиста. И я могу сказать, что это самое сложное — проходить специалисту свой внутренний путь по-честному. На каждом старте быть в порядке, даже если весь стадион стоит на ушах, волнуется, ждёт победы, его качает. Быть в порядке, даже если это финал Олимпиады: ты должен оставаться в своём очень стабильном состоянии.

– В чём особенности работы с фигуристами? Есть ли какие-то различия в подготовке или, может быть, во всех видах спорта всё одинаково?

– Конечно, есть. Подготовка теннисиста и фигуриста, естественно, различается. Это в том числе зависит от особенностей спорта. У фигуристов, например, больше определённости в расписании на сезон, они чаще всего заранее знают дни выступлений, даты соревнований, время выхода на лёд, очерёдность, длительность своего выступления. Благодаря этому проще рассчитать свои силы, подготовить фигуристов к пиковым нагрузкам, вывести их на восстановление, спланировать работу. Не зря именно у фигуристов особой популярность пользуются «шоколадные» тренировки – специальный вид ментальных тренировок, которые помогают работать с соревновательным состоянием.

– Каковы главные триггеры, страхи, барьеры у спортсменов в спорте?

– Предлагаю посмотреть на подготовку спортсмена под другим ракурсом. Принято уделять много времени технической, хореографической, физической подготовке фигуристов. Но если не отдавать должного внимания специальной психологической подготовке, она будет проседать и влиять на всю карьеру в целом и на отдельные результаты в частности. В современном спорте при текущей высокой конкуренции на мировой арене фигурного катания выигрывает, как я вижу, именно тот, кто, помимо техники, пластики и хореографии, психологически подготовлен. Обычный бытовой уровень подготовки здесь не подходит. Нагрузка на психику слишком высокая. И речь не только про уровень стресса на крупных стартах у взрослых спортсменов. Нагрузка присутствует уже с первых стартов и у самого юного фигуриста. А также у родителей, тренера.

И лучше специальную психологическую подготовку начинать с этого же этапа. Когда Елена Соколова пригласила меня в штаб поработать с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко, мы как раз обсуждали это вместе и с каждым по отдельности – как спортсменам постепенно, без форсирования расти, поскольку задачи перед ребятами стоят очень высокие.

Татьяна Свидлова Фото: из личного архива Татьяны Свидловой

– Как долго вы работаете с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко? В чём добились ощутимого прогресса?

– Я познакомилась с Катей и Женей в 2018 году, когда тренер Елена Соколова пригласила меня на сборы к своей группе. Там мы обсудили, как можем плавно подключить подготовку спортсменов на их этапе взросления. Договорились, что не надо форсировать: начнём работу тогда, когда ребята будут готовы. Начали первые шаги в подготовке, эпизодически работали с ребятами. Я наблюдала за спортсменами на стартах.

Два года назад стали регулярно работать с Екатериной Мироновой, когда она решила, что хочет и готова. С сезона-2024/2025 уже подключился Евгений Устенко и стал полноценно заниматься своей подготовкой. Работаем мы как с каждым отдельно, так и вместе с парой. Это разные виды тренировок и работ. За это время виден рост в цифрах — это персональные данные тестирований, в ходе которых фиксируются скорость реакции, время концентрации, и субъективно результаты каждый из спортсменов сам на себе чувствует.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко на Кубке Первого канала Фото: РИА Новости

– Какие ключевые навыки и качества желательно наращивать спортсменам для продуктивной стабильной работы и выступлений?

– Знать, как размять нервную систему, как замять. Точно понимать, как переключиться на двигательный отдел мозга перед стартом. Как начать скидывать напряжение сразу после выступлений, а потом ещё раз для восстановления. Это очень специфические навыки. В обычной жизни человек с подобным может никогда не столкнуться.

– Что чаще всего мешает успехам в спорте и приводит к проблемам на льду, как с этим работать?

– Чаще всего на успех в спорте влияет то, как родители спортсменов проходят все этапы становления фигуриста. Их влияние нельзя недооценивать. Родители остаются обычно за кадром, но их реакция на успехи, травмы, непредвиденные события в карьере крайне важна. Поэтому родителей тоже нужно готовить и помогать им развить специфические навыки, которые помогут их детям наращивать успех в спорте.

– Как справляться со стрессом и ответственностью во время серьёзных соревнований? Можете дать какой-то совет спортсменам и любителям?

– Здесь один универсальный ответ: надо очень хорошо изучить себя и тренеру, и спортсмену, и родителям фигуристов. Каждый проходит свои испытания в спорте, и к этому надо быть готовым. Именно наличием внутренней готовности, собранности, понимания себя и отличается профессиональный спортсмен: он знает свои специфические реакции, не закрывает на них глаза, не игнорирует сигналы тела и психики. И помогает себе бережно проходить через все события и ситуации в спорте, понимая, какой ценой и за счёт чего.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко на Кубке Первого канала Фото: РИА Новости

«Если не умеешь справляться с собой — сольёшь старт, потеряешь партнёра, сломаешься под давлением»

Рассуждения о важности психологической подготовки были бы пустым звуком, если бы реальный прогресс не отмечали сами фигуристы и их наставники.

«Конечно, я заметила изменения в позитивную сторону. Первые результаты, пусть небольшие, появились спустя два-три месяца работы. С момента, когда Катя и Женя стали проводить совместные занятия, я отметила уже более зрелую адаптивную подготовку к соревнованиям в промежуточный период и большой прогресс в их соревновательном периоде. То, что мы как тренерский штаб наблюдали в прошлом сезоне, и то, какими ребята стали в последнем сезоне — это две разные пары. Колоссальная разница.

Однозначно прогресс есть, и я рада, что мы сейчас можем опираться на Татьяну как на члена команды. Она внесла огромный вклад в развитие эмоционального состояния, спокойствия, уверенности, мощи в паре не только в соревновательный, но и в постсоревновательный период, когда спортсменам нужно восстанавливать ресурсы, успевать перестраиваться, правильно отдыхать и распределять своё свободное время. Мы продолжаем работать и совершенствоваться. И не только физически, актёрски и технически, но и психологически, морально тоже», – высказалась тренер Елена Соколова.

В большом спорте ничего нельзя гарантировать, в особенности в фигурном катании. Как говорят фигуристы – лёд скользкий, случиться может всё что угодно. И очень важно, как ты потом будешь реагировать на провалы – от этого зависит дальнейший возможный успех.

Евгений Устенко призёр этапов Гран-при России в танцах на льду «Работать с психологом важно и нужно. Мне это помогает справится с нервами, мыслями и чувствами, которые мешают правильно подготовить себя к старту. Я понимаю сейчас, как подготовить себя и верно настроить на нужную волну перед прокатом. Я научился получать удовольствие, драйв и наслаждение от выступлений.

Недавно мы проработали инцидент с падением, теперь он уже не воспринимается так болезненно, как раньше, и я теперь знаю, как реагировать в подобных случаях, справляться с эмоциями на льду и после, чтобы подобные случаи, которые могут произойти со спортсменом любого уровня, не мешали карьере и достижениям».

Все дуэты в фигурном катании так или иначе переживают кризисы. Можно прекрасно выполнять элементы, быть хорошо подкованными с технической точки зрения, но, если у тебя не налажен контакт с собственной головой и с партнёром, очень сложно добиваться хоть какого-то результата. Екатерина Миронова назвала психолога тренером внутреннего мира.