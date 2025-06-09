Дикиджи спас «батин лещ», а Горбачёва пережила пубертат. А кто ещё хотел уйти из спорта?

Среди наших фигуристов были те, кто уже не верил в успех, но он к ним пришёл. Туктамышева, Сотникова, Кондратюк и другие смогли вернуться.

Мотивация тяжело тренироваться каждый день и работать на результат — очень важная вещь в жизни любого фигуриста. Однако нередко силы пропадают, а вера в успех угасает. Множество спортсменов не смогли пережить стрессовые ситуации и завершили карьеру. Но были и те, кто нашёл в себе смелость вернуться, и это окупилось.

Сразу трое фигуристов, получивших допуск ISU на олимпийский отбор, в разное время размышляли о том, чтобы уйти из спорта. А теперь Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи и Алина Горбачёва — наши олимпийские надежды. Марк Кондратюк из-за болезни мог не выйти на лёд, а Аделина Сотникова трудно переживала пубертат. Оба феерили на Олимпиаде.

Елизавета Туктамышева — настоящий ветеран фигурного катания, но и её одолевали сомнения, равно как и Артура Даниеляна, Анну Фролову и Ксению Синицыну. «Чемпионат» рассказывает историю наших героев.

Откровения олимпийских надежд Дикиджи и Горбачёвой

Владислав Дикиджи одним из последних выдал откровенный разговор о своих страхах нереализации в фигурном катании. Это сейчас он стал чемпионом России, разучил четверной аксель и прошёл контроль ISU, получив статус запасного на олимпийский отбор, а раньше Влад мог покинуть большой спорт.

«Желание уйти из спорта было — как раз перед прошлым сезоном, как раз когда у меня вверх пошло. Я работал, у меня не получалось ничего, с нервами не справлялся, когда выходил, очень расстраивался из-за этого. Но, так сказать, батин лещ помог мне немножко взбодриться, ха-ха. И я сам понял, что надо», — приводит слова Дикиджи Sport24.

Период небольшой слабости был и у Алины Горбачёвой, которая также имеет статус запасной на олимпийском отборе и регулярно радует нас четверными прыжками.

«Для меня пубертат наступил в тот момент, когда привычное количество еды и сладкого стало приводить к постоянному увеличению веса. С декабря 2023-го до июня 2024-го я поправилась на 5 кг. Сначала мне было всё равно, потом я стала себя стесняться, носила оверсайз и не хотела фотографироваться, были мысли уйти из спорта, потому что на лёд к публике в таком виде выходить я была не готова, худеть привычным детским способом (съел шоколадку, побегал, похудел) уже не получалось», — рассказала Горбачёва в социальных сетях.

Кондратюк и Гуменник справились с тяжёлой болезнью

А вот у основного одиночника от России Петра Гуменника ситуация складывалась не лучшим образом из-за «популярной» болезни Осгуда-Шляттера.

«Мы понимали, что у Пети такой возраст, когда надо вкладываться в его талант, постоянно направлять. Он сам ещё не может себя организовывать и учить новые элементы. Нет прогресса, и мы поняли, что надо уходить. Это был сложный ответственный шаг, мы плакали. Но оставалось лишь два варианта: либо пробовать у другого педагога, либо заканчивать со спортом», — делился с «Матч ТВ» отец фигуриста Олег.

Тем не менее Петя вернулся и добился многого. Равно как и Марк Кондратюк, в своё время столкнувшийся с тем же синдромом:

«Был момент, когда я год вообще не катался, у меня очень сильно болели колени из-за болезни Шляттера. Сколько лет тогда было? 13-14. Потом после этого год как-то пытался понемногу кататься, но преимущественно протирал лёд. Когда колени начали постепенно проходить, понял, что не могу без фигурного катания и надо хотя бы попробовать встать на коньки. Светлана Владимировна меня всё время ждала, и я ей безумно благодарен за это», — цитирует Кондратюка «Матч ТВ».

Марк прогрессировал не только технически, но и артистически. На соревнованиях это сразу же отметили судьи — не только на внутренних, но и на международных. Фигурист стал чемпионом Европы, а затем взял медаль Олимпиады, отлично проявив себя в команднике.

Сотникова, Туктамышева и Даниелян взяли медали крупных турниров

Аделина Сотникова выиграла Олимпиаду 2014 года, Елизавета Туктамышева взяла серебро чемпионата мира 2021 года, а Артур Даниелян стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2020. Каждый из них перед мгновением своего триумфа задумывался о завершении карьеры.

«Вы, наверное, помните, что в олимпийский сезон у меня шло не всё гладко. Я тогда решила, что буду кататься до декабря и если уже дальше не преодолею свои трудности, то буду сниматься с чемпионата Европы, с Олимпиады, со всего. Даже в декабре были такие мысли — прийти к Елене Германовне и сообщить ей, что я заканчиваю с фигурным катанием. Но я собрала свою волю в кулак, поняла, что у меня осталось совсем немного времени, чтобы привести свои мозги в порядок, решила, что у меня, в принципе, есть хороший шанс поехать на Игры. И вот эта мысль о том, что нельзя сдаваться, что надо доказать самой же себе, что ты можешь и что тут нечего, в принципе, бояться, была решающей», — говорила Сотникова в интервью журналу «Московский фигурист».

А вот Туктамышева рассказала журналисту Василию Конову следующее:

«Это даже не в олимпийские сезоны было, постолимпийские у меня нормально идут. Вот, наверное, в 2017-м, когда у меня было два года посредственного катания, грубо говоря, я не знала, смогу ли я что-то сделать ещё, и вот тогда у меня были моменты — может быть, это всё, на что я способна, и фигурное катание уже шагнуло вперёд?»

Даниелян сетовал на пропажу мотивации, но его тренеры смогли его переубедить:

«В начале сезона мотивация пропала, причина простая — ничего не «собиралось». Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Губанову «воскресила Грузия», а Фролова и Синицына расцвели

Анна Фролова является одной из самых стабильных фигуристок в России. Она блистала на этапах Гран-при в этом сезоне, а ведь в 2022 году всё было иначе:

«Как у спортсмена, который полтора года не выступал и понимал, что не в силу нехватки физических сил, а в силу здоровья не может выйти на соревновательный лёд, были мысли закончить. Но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб. Они всячески меня поддерживали, мы находили силы, чтобы работать дальше», — рассказывала Фролова Sport24.

Сейчас Ксения Синицына переживает спад, однако не сдаётся, и не зря. Однажды она уже боролась с собой — в 2022 году, а в сезоне-2023/2024 была так хороша, что остановилась в шаге от пьедестала чемпионата России.

«Было много раздумий, продолжать или нет, в межсезонье, но поддержка болельщиков помогла. Появилось желание радовать их», — откровенничала Синицына в разговоре с «РИА Новости».

Анастасия Губанова борется за медали крупнейших международных соревнований, в частности в этом году она провалилась на чемпионате мира, зато едва не выиграла европейское первенство. Не случись перехода в Грузию, Настя, скорее всего, сдалась бы.

«Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всём, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила», — приводит слова Губановой официальный сайт МОК.

Наши спортсмены — настоящие герои, они нашли в себе силы продолжать работу над собой, и их усилия окупились. Они не стали уходить из фигурного катания, хотя история знает случаи, когда и после завершения карьеры можно стать звездой. Чемпионка мира Алиса Лью не даст соврать.