Как скоро любительское ФК заменит профессиональное? Отвечает президент ассоциации Боброва

С 6 по 8 июня в «Чкалов Арена» в Москве состоялось самое крупное событие массового фигурного катания – финал Гран-при России и СНГ среди любителей Ассоциации развития массового фигурного катания. Это не только настоящее соревнование, к которому мы с вами привыкли, но и яркое доказательство того, что любительские старты с каждым годом становятся всё более популярными и привлекают огромное количество зрителей. Но могут ли они в теории «потягаться» с профессиональным спортом?

500 тысяч любителей

Тут нужно понять, какой именно аспект мы рассматриваем. Если говорить про количество фигуристов-любителей, то оно уже давно превышает число занимающихся профессиональным спортом. Это подтверждает и олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва.

«В каком ключе обгонит? Если по статистике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), у нас занимающихся спортом высших достижений — 30 000 фигуристов, а в любительском — уже более 500 тысяч человек. Конечно, любителями считаются и те, кто просто катается в парках. Но хочется вложить в голову тем, кто так любит проводить время на льду, что уже где-то через полгода они также смогут кататься на соревнованиях. Это очень сильно привлекает людей. Тем более фигурное катание в целом — один из популярнейших видов спорта у нас в стране», — сказала Боброва.

И вряд ли это просто красивые слова! В этом году только в самих соревнованиях приняли участие более 1500 любителей. В финал серии вышли 400 человек. Эту же «массовость» продемонстрировало и открытие финала. Участники решили поставить рекорд и сделали самый массовый номер фигуристов-любителей в истории.

Отдельно поразило, насколько все участники разные. Нам встречались как молодые девушки, уверенно исполняющие одинарные аксели, так и мужчины старше 60 лет, которые радовались каждому исполненному перекидному. Это же касается и разнообразия в образах. Мы попали на соревнования мужчин-одиночников и увидели принципиально разные программы.

К примеру, в возрастной группе (старше 40 и до 55) сначала на лёд вышел участник в народном костюме, катавшийся под соответствующую задорную музыку. Следом за ним свою программу под дерзкую песню Kovacs My love показал спортсмен-местная звезда соревнований. Выступая совершенно в другом драматическом диапазоне, он единственным среди всех участников своей категории смог перейти отметку в 30 баллов, что подарило зрителям его яркую реакцию!

И с этой стороны интересно, как даже в любительском спорте мы сталкиваемся с проблемой субъективности второй оценки и личного вкуса. Кстати, были и те, кто явно заигрывал с известными программами профессиональных фигуристов. Например, одна из спортсменок каталась в образе Елизаветы Туктамышевой под песню Бритни Спирс Toxic.

Финал Гран-при России и СНГ среди любителей Фото: Ассоциация развития массового фигурного катания

Привлечение профессионалов

На мой вопрос о том, есть ли идея совмещать соревнования любителей и профессионалов (хотя бы для обмена опытом в качестве показательных номеров на стартах друг друга), Екатерина ответила однозначно утвердительно.

На самом деле, в любительском фигурном катании уже существует отдельная дисциплина — «Мастер-микст». Там в дуэте один из фигуристов обязательно должен быть профессионалом. В этот раз в финале выступили четыре подобных дуэта — Александр Энберт с партнёршей Ириной Сахно, Андрей Депутат с партнёршей Кирой Гончарь, Георгий Ревия с партнёршей Ириной Коноваловой и Владислав Лысой с партнёршей Викторией Шапиловой. Пятыми были заявлены Георгий Куница с партнёршей Ольгой Романовой, но накануне девушка получила травму. Уверенную победу в дисциплине одержала пара Гончарь/Депутат. Организаторы сообщили, что в следующем сезоне в аналогичной дисциплине финала готовятся выступить более 10 пар.

Отдельно Боброва отметила, что она сама и её супруг (Андрей Депутат) хоть и не участвовали на этом финале в качестве пары, но всё равно имеют привычку каждый год выступать на одном из этапов любительской серии. По словам Екатерины, этим они хотят подать пример другим потенциальным участникам, что для подобных соревнований им не надо готовиться весь сезон. Хватит всего семи-восьми тренировок.

В связи с таким весомым привлечением профессиональных фигуристов, возникал закономерный вопрос: «Можем ли мы в ближайшем будущем рассчитывать на то, что любители по популярности обгонят профессионалов?». Особенно это кажется логичным в связи с неучастием в международных стартах и, соответственно, отсутствием у тех, кто выступает на внутрироссийской арене, весомых титулов.

«По популярности, конечно, любительское фигурное катание пока не обгонит профессиональное. Нам же нравится следить за борьбой — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Даже несмотря на наше отсутствие на международной арене, мы же ещё помним наших чемпионов Олимпиады, мира и Европы. Уже сейчас, дай бог, после Игр в Милане новая молодёжь всё же выйдет на международные старты», — ответила Боброва.

На самом деле, даже любители ждут выхода на международную арену. Для них также существуют отдельные старты, в которых из-за политической обстановки мы пока не может участвовать. Однако, по словам Екатерины, когда мы на них вернёмся, то российские любители, как и профессионалы, обыграют там всех.

Спасение для танцорш

Отдельным преимущество любительских соревнований можно назвать то, что они представляют собой площадку не только для тех, кто завершил спортивные карьеры и хочет время от времени вспомнить былое, но и для тех, кто ещё не закончил, однако пока по разным причинам не может выступать на профессиональных стартах. В такой ситуации находится большое количество девушек, выступающих в танцах на льду.

Известно, что мужчин в этой дисциплине гораздо меньше, поэтому их разбирают либо в детском возрасте, либо, если кто-то остаётся один во взрослых, — со скоростью света. Можно вспомнить грустную историю некогда вице-чемпионки России Елизаветы Шанаевой, которая уже два сезона сидит без партнёра и постоянно тренируется, но лишь в одиночестве. В этом случае вполне уместна фраза из известной песни: «Потому что на 10 девчонок по статистике девять ребят».

Елизавета Шанаева Фото: РИА Новости

«Многие знают, что в танцах на льду очень сложно найти партнёра — здесь должны сойтись звёзды. Много классных девчонок в ожидании партнёра долго катаются по одному. У самих спортсменок и их родителей порой заканчивается терпение. Чтобы привлекать партнёра, не останавливаться в развитии своего мастерства и не выходить из соревновательной атмосферы, у нас в любителях есть прекрасный вид — танцы‑соло.

Соответственно, для уровня профессионалов есть «мастер элит» или «мастер», если у девочек нет спортивных разрядов. Правила там существует относительно профессионального спорта», — подтверждает Екатерина Боброва.

По словам олимпийской чемпионки, она консультируется с лучшими тренерами страны с посылом того, чтобы они отправляли своих одиноких девочек на подобные старты. Боброва уверена, что это может помочь им найти партнёра в будущем. Одно дело, когда ты сидишь у себя на катке и тихо тренируешься в одиночестве, другое – когда ты профессионально готовишься к стартам, ставишь программы, шьёшь костюмы, тебя снимают камеры, на тебя смотрят люди… Всё это явно может помочь твоему будущему партнёру лучше тебя разглядеть.

«Я провожу очень много переговоров с тренерами: с тренерским штабом Александра Жулина, Алексеем Горшковым, Анжеликой Крыловой, Денисом Самохиным и всеми нашими прекрасными тренерами в танцах на льду, чтобы этих девочек готовить к выступлению в танцах-соло. Снял видео выступления, показал потенциальному партнёру — если девочка понравилась, то приходишь на пробы, и всё замечательно. Бытует мнение и страх, что девочки останутся в любителях и не захотят искать партнёра, поэтому спорт высших достижений будет терять потенциально хороших танцорш, на что я буквально смеюсь и улыбаюсь. Вы не представляете, но девочка всё равно всю жизнь будет ждать партнёра, а тут есть возможность ждать в соревновательной атмосфере и продолжать расти, она в любителях не останется», — сказала Боброва.

Так есть ли шанс у любительского фигурного катания обогнать профессиональное? Как мы выяснили, — смотря по какому показателю рассматривать эту тему. Возможно, самое правильное — не сравнивать дисциплины и давать им развиваться своим чередом, периодически соединяя их (чтобы поделиться опытом с одними и не дать расслабиться другим). Мы же просто пожелаем организаторам развивать массовое фигурное катание, а фигуристам —- только взращивать в себе мотивацию принимать там участие. Ведь, как сказали на финале министр спорта России Михаил Дегтярёв и экс-министр Олег Матыцин, это очень важно для развития спорта в нашей стране.