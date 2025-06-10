Костомаров взял ТЭФИ и добился истинного величия. Он уже успешнее Загитовой и Медведевой

Костомаров продолжает удивлять: несмотря на все трудности, с которыми олимпийский чемпион столкнулся в 2023 году, он живёт полной жизнью и строит карьеру, даже более успешную, чем во времена Турина-2006. Но не на льду, а на ТВ. Недавно фигурист взял награду престижной премии ТЭФИ, обойдя таких легенд, как Дмитрий Губерниев и Константин Генич.

Костомаров-ведущий — новый талант среди спортсменов. Ни Ягудину, ни Загитовой с Медведевой не покорилось его достижение.

Пережил драму и начал новую жизнь

2023 год для поклонников фигурного катания был непростым: все переживали за Романа Костомарова, который боролся за жизнь во время тяжёлой болезни. В начале января он неожиданно попал в реанимацию с ужасной пневмонией и несколько недель находился в нестабильном состоянии. Врачи делали всё, чтобы спасти олимпийского чемпиона. К сожалению, не обошлось без операций по ампутации стоп и пальцев на руках, но самое главное, что Роман выжил и вернулся к своим близким и родным.

В этой невообразимо сложной ситуации Костомаров проявил исключительное мужество и феноменальную волю. Он не позволил сломить себя обстоятельствам и доказал, что нет ничего невозможного. Проведя в больнице 175 дней, он покинул её самостоятельно на протезах. Упорные тренировки позволили ему добиться потрясающей формы, а видео с его упражнениями на тренажёрах взорвали соцсети, подарив вдохновение бессчётному количеству людей.

Фигурист научился не только заново ходить, но и бегать, забираться на высокую платформу, балансировать, плавать — вообще всему, что кажется таким привычным для человека. А в конце августа он вышел на лёд в шоу Ильи Авербуха вместе с женой Оксаной Домниной. Но, конечно же, на этом Костомаров не остановился.

Выиграл статуэтку ТЭФИ

Вместе с развитием физическим Роман углубился в духовное, а именно стал изучать новые сферы и вскоре оказался на телевидении. Сначала только как гость, который поражал откровенностью и силой мысли в своих интервью. Однако этого было мало — спортсмен принял участие в съёмке фильма-биографии, а также запустил собственное шоу «По душам». А ещё стал ведущим экстремального реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница».

И именно тут к нему пришёл грандиозный успех. Костомаров взял престижную награду — ТЭФИ — за свою работу. Он выиграл в номинации «Лучший ведущий спортивного шоу/программы», обойдя таких мэтров профессии, как Дмитрий Губерниев и Константин Генич.

«Дорогие друзья, поздравляю всех нас, я получил ТЭФИ как ведущий. Это действительно событие для меня. Таких наград у меня ещё никогда не было, и будут ли ещё — поживём, увидим. Телеканал «Пятница», спасибо огромное, что поверили в меня», — прокомментировал свою победу олимпийский чемпион.

Лучше, чем Ягудин и Медведева?

Роман только недавно на ТВ, но уже добился настоящего величия, получив признание от экспертов крупной премии. Удивительно, ведь Костомаров обошёл на этом пути многих звёздных фигуристов, которые годами строят карьеру на больших экранах.

Мастодонт Алексей Ягудин, без которого немыслим «Ледниковый период», и его коллеги по проекту — Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова — такой чести не удостоились. Все они, несомненно, очень талантливы и трудолюбивы, однако подход Костомарова оказался куда эффективнее. Роман покорил зрителей не только чёткой дикцией и умением работать перед камерой, но и искренностью, сочувствием, которое он проявлял к участникам.

Хочется верить, что это не последний трофей в медийной карьере фигуриста.