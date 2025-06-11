Татьяна Навка — от олимпийского золота к собственным ледовым шоу

Место рождения: Днепропетровск, Украинская ССР

День рождения: 13 апреля 1975 года

Возраст: 50 лет

Рост и вес: 170 см и 55 кг

Семейное положение: замужем за Дмитрием Песковым

Вид спорта: фигурное катание

Дисциплина: танцы на льду

Татьяна Навка — выдающаяся российская фигуристка, выступавшая с 1988 по 2006 год. За это время она стала двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы и России, а главным спортивным достижением Татьяны стала победа на Олимпиаде в Турине вместе с Романом Костомаровым.

При этом после завершения карьеры Навка стала лишь популярнее и основала собственную компанию, занимающуюся созданием ледовых шоу – одних из самых успешных в стране. Рассказываем, какой путь прошла фигуристка от первых шагов на льду до масштабной шоу-империи.

Биография

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске. Отец Александр Петрович работал инженером, а мать Раиса Анатольевна, — экономистом. Её родители в молодости занимались спортом: папа увлекался баскетболом и волейболом, а у мамы был разряд мастера спорта по спортивной гимнастике. У Татьяны также есть младшая сестра — Наталья.

Путь в фигурное катание Навке невольно указала известная фигуристка Елена Водорезова. Однажды Татьяна увидела по телевизору выступление «девочки с косичками» и тоже захотела стать знаменитой спортсменкой. Правда, грезила она о славе в одиночном катании, но судьба распорядилась иначе.

В 12 лет одна из самых перспективных одиночниц Украины выросла за лето на 14 см и потеряла поставленные прыжки. Татьяна поначалу противилась привычному в таких случаях переходу в танцы на льду, однако любовь к фигурному катанию пересилила, и вскоре талантливая спортсменка уже тренировалась в Москве у Натальи Дубовой, перейдя к ней от своих тренеров Тамары Ярчевской и Александра Рожкина.

Спортивная карьера

Первым партнёром Навки стал Самвел Гезалян. Вместе с ним в сезоне-1991/1992 Татьяна попала в сборную СССР, однако распад Советского Союза поставил их перед выбором: какую страну представлять на международной арене? В итоге родившаяся на Украине, но тренировавшаяся в Москве фигуристка оказалась в сборной… Беларуси. В те времена подобные хитросплетения встречались нередко.

«На Украине тогда мне сказали: «Татьяна, ты нам не очень интересна. У нас есть спортсмены, которые представляют страну». В России я уже была на высоком уровне, входила в пятёрку сильнейших пар, и как-то вот мы подумали, что есть ещё возможность выступать за Беларусь. И эта страна, конечно, приняла меня с распростёртыми объятиями. Но и мы Беларусь не подвели, были первым номером в стране», — вспоминала Навка.

Переход под белорусский флаг избавил яркий дуэт от мучительного внутреннего отбора на главные международные старты, и там Татьяна и Самвел чувствовали себя весьма уверенно, забрав медали этапов Гран-при в Канаде и Японии.

На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере фигуристы заняли 11-е место, а на чемпионате мира замкнули пятёрку сильнейших. На европейском первенстве 1995 года также не удалось зацепиться за пьедестал — остановились в шаге от него. Возможно, спортсмены и принесли бы Беларуси историческую награду в танцах на льду, но в том же 1995-м дуэт прекратил существование.

Татьяна Навка на льду Фото: РИА Новости

После расставания с Гезаляном Навка встала в пару со знаменитым сердцеедом в мире фигурного катания Николаем Морозовым. При этом, сменив партнёра, Татьяна сохранила спортивное гражданство Беларуси. Новый дуэт работал с Натальей Линичук, однако так и не добился чего-то более значимого, чем золото национального чемпионата.

Точкой в белорусском периоде карьеры Навки стала Олимпиада в Нагано 1998 года, где Татьяне и её партнёру пришлось столкнуться с техническими проблемами. Во время проката в произвольном танце на арене внезапно погас свет. Фигуристы заканчивали программу в темноте, что не могло не сказаться на качестве катания, но судьи отказались пересматривать результат и отправили пару на 16-е место.

Этот результат 23-летнюю Татьяну не устроил, поэтому фигуристка решилась на радикальные перемены в карьере. Расставшись с Морозовым, Навка образовала пару с молодым и харизматичным Романом Костомаровым, с которым стала представлять Россию. Несмотря на очевидную совместимость партнёров, тренер Линичук вскоре разбила яркий дуэт, определив в партнёрши Костомарову никому не известную тогда фигуристку Анну Семенович. Однако всего через сезон Роман вернулся к Татьяне и не прогадал — все свои самые значимые награды спортсмены получили вместе.

В год перед вынужденным расставанием Татьяна и Роман стали бронзовыми призёрами чемпионата и Кубка России. С 2000 года спортсмены снова выступали вместе уже под руководством Александра Жулина. Два года потребовалось дуэту, чтобы выиграть первую из трёх золотых медалей чемпионата России.

За год до этого фигуристы выступили на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, но оказались лишь 10-ми. Однако они не отчаялись, продолжив самосовершенствоваться – и не зря. Помимо победы на национальном турнире, им удалось взять серебро финала Гран-при и бронзу чемпионата Европы.

Татьяна Навка и Роман Костомаров на Олимпиаде во время танца «Кармен» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А за последующие три года Навка и Костомаров проиграли лишь одно соревнование — этап Гран-при Японии в сезоне-2004/2005. Дважды они побеждали на чемпионатах мира и Европы, а также в финалах Гран-при и один раз — на чемпионате России.

К Олимпиаде в Турине 2006 года Татьяна и Роман входили в число мировых лидеров в танцах на льду. В том сезоне они брали золото на этапах Гран-при, чемпионате страны и первенстве Европы. В Италии же фигуристы продемонстрировали невероятную подготовку: после обязательной программы они шли вторыми, но с безупречным произвольным танцем «Кармен» не оставили шансов соперникам и стали первыми.

После триумфа на Играх Татьяна Навка завершила любительскую спортивную карьеру.

Жизнь после спорта

Популярность спортсменки выросла в разы, поэтому она мгновенно оказалась задействована во многих проектах. Навка регулярно принимала участие в «Звёздах на льду» (победа с Маратом Башаровым в 2006 году), «Льде и пламене» (победа с Алексеем Воробьёвым) и «Ледниковом периоде». В последнем шоу Татьяна выступала с разными партнёрами. В 2012 году она заняла первое место, разделив победу с Маргаритой Дробязко, чья пара набрала такое же количество баллов.

В 2008 году фигуристка в тандеме с Александром Литвиненко участвовала в состязании по бальным танцам «Танцевальное Евровидение», где заняла второе место.

Впервые в качестве телеведущей Татьяна выступила в шоу «Произвольная программа» в 2013 году. Через год на Первом канале она вела цикл документального кино «Олимпийские вершины», посвящённый зимним видам спорта. Также Навка была ведущей на «Матч ТВ».

Спортсменка неоднократно была членом жюри на разных телешоу — от КВН до «Болеро» и «Ледниковый период. Дети». Татьяна снялась в нескольких документальных картинах, сыграла роль фигуристки в художественном фильме «Лузер» режиссёров Александра Абдулова и Владимира Фатьянова.

Личная жизнь

Первым мужем олимпийской чемпионки стал Александр Жулин ещё во времена активной спортивной карьеры. Отношения с ним начались в Лейк-Плэсиде в 1994-м, а через шесть лет они поженились. В 2000 году фигуристка родила дочь Александру.

«Когда наш роман начался, Саша хоть и официально был женат, однако фактически не жил с Майей. Нас с ним захлестнула настоящая любовь, и ничего с этим поделать я не могла. Мама отговаривала, но что мне советчики? Решения всё равно принимаю сама. Вокруг все твердили: Жулин, мол, поматросит и бросит, однако мне было всё равно», — вспоминала Навка в интервью журналу «7 Дней».

В 2010 году Навка и Жулин официально объявили о разводе. Тогда же Татьяна познакомилась с пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым. Через четыре года у пары родилась дочь Надежда, а в 2015-м они сыграли свадьбу.

«Удивительно — потому что этого не должно было быть. Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей, и вообще всё это ужасно. Если честно, мне он сначала даже не понравился. Ну общались, сходили пару раз в ресторан, я думала: «Нет, просто друзья», — вспоминала о начале отношений Навка в интервью «Вечерней Москве».

Татьяна Навка Фото: РИА Новости

Чем занимается сейчас

На данный момент основной род деятельности Татьяны Навки связан с её компанией «Навка Шоу», которая занимается созданием, постановкой и прокатом оригинальных ледовых шоу. Под своим брендом она объединяет команду профессионалов: фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов и композиторов, режиссёров, сценаристов, художников по костюмам, экспертов в области сценографии и графического дизайна.

Первым продуктом основательницы и генерального продюсера «Навка Шоу» стал мюзикл «Руслан и Людмила». Среди других постановок выделяются балет на льду «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «Золушка», «Шахерезада».

Также в течение пяти лет Татьяна руководит академией фигурного катания «Наши надежды». А недавно в Мнёвниковской пойме был открыт многофункциональный комплекс «Навка Арена» с ледовой ареной.

Среди заслуг Навки вне спорта можно выделить следующие: получение ордена Дружбы в 2007 году, роль олимпийского посла на Играх-2014 в Сочи и статус доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.

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