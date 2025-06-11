«Кое-что намарафетил». Как Плющенко сделал пластику у скандального хирурга

Евгений – один из немногих представителей фигурного катания, кто честно рассказал о вмешательстве.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на днях шокировал аудиторию – знаменитый фигурист сделал пластическую операцию и честно о ней рассказал. Сейчас Плющенко всего 42 года, и на первых видео после вмешательства Евгения не узнать! Но итоговый результат можно будет увидеть только спустя время.

«Чемпионат» разбирается в подробностях истории и вспоминает других фигуристов, которые меняли внешность.

Что именно изменил Плющенко в своём лице и сколько это стоит?

Евгений оперировался у Тимура Хайдарова, известного московского пластического хирурга. Блефаропластика – это коррекция век, в ходе такого вмешательства могут удалять избыточную кожу или менять форму глаз, например.

«Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: «Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе». То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась», – отметила на пресс-подходе Яна Рудковская. Продюсер подчеркнула, что муж не посоветовался с ней и какое-то время не выходил на связь.

Вот так выглядел Евгений Плющенко почти сразу после вмешательства и через некоторое время после него Фото: соцсети Тимура Хайдарова и Александра Липового

Также Рудковская отметила, что операцию Плющенко сделали по дружбе: их семья уже долго общается с Хайдаровым, сама Яна в прошлом году сделала в его клинике уменьшение груди, липосакцию подбородка и несколько других вмешательств.

Пластический хирург Денис Агапов в комментарии для телеграм-канала «Звездач» отметил, что подобная операция сейчас стоит около 800 тысяч рублей.

Тимур Хайдаров владеет собственной клиникой, к нему обращались Филипп Киркоров, Инстасамка, Гоар Аветисян и многие другие российские звёзды. Но скандалов в карьере врача тоже хватает – Любовь Успенская называла врача «мясником», певица Слава подала на хирурга заявление в Росздравнадзор. В 2024 году через несколько дней после операции в клинике Хайдарова умер продюсер Пётр Гаврилов. По факту смерти продюсера возбудили уголовное дело, однако медэкспертиза не установила вины врачей.

Кто ещё из звёзд фигурного катания прибегал к пластике?

Многих известных фигуристок и тренеров подозревали в том, что они ложились под нож или прибегали к «уколам красоты», но рассказывали об этом единицы.

Алина Загитова какое-то время назад увеличивала губы. Фигуристка сначала отмечала, что изменения во внешности произошли из-за установки брекетов, но потом призналась в интервью Евгении Медведевой: эти два события просто совпали по времени.

К пластическим операциям Загитова относится спокойно: «Если человеку что-то не нравится в себе, не вижу ничего против того, чтобы исправить. Чтобы он потом смотрел на себя в зеркале: «Блин, какой я классный!» Если это повышает твою самооценку, а она очень важна в жизни, я не вижу в этом ничего такого».

Операцию на груди перенесла экс-фигуристка и певица Анна Семенович. Она решилась на уменьшение бюста, потому что с ним было связано множество физических неудобств.

Вынужденные вмешательства перенёс Роман Костомаров. Перед протезированием ему прооперировали руку, чтобы фаланга большого пальца могла функционировать.

Честно обо всём рассказал и Плющенко, а теперь осталось дождаться конечного результата. «Евгений придерживается позиции, что если что-то сделал – не обманывать поклонников, говорить об этом, потому что весь мир об этом уже давно говорит», – отметила Яна Рудковская.