Беременная Трусова более активна, чем во время карьеры: премии, кэмпы и светские тусовки

Самая популярная пара отечественного фигурного катания Александра и Макар Игнатовы находится в ожидании первенца. На днях Саша устроила для подписчиков конкурс, призы в котором выиграл тот, кто первый угадал её срок беременности. Оказалось, что фигуристка уже на 32-й неделе! Это значит, что счастливое событие в жизни ребят случится уже совсем скоро! Возможно, самой девушке будет грустно расставаться с этим особенным статусом, ведь во время беременности она чуть ли не более активна, чем в годы своей спортивной карьеры! Чем же занимается Трусова в такой особенный период своей жизни?

Новость на шоу-турнире

Как кажется, сделать своё особое положение частью пиар-стратегии пара решила довольно давно. Несмотря на то что несколько месяцев влюблённые скрывали от публики новости о предстоящем пополнении в семье, публично сообщить о важном событии Саша и Макар всё-таки решили и сделали это максимально громко: в эфире федерального канала во время турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025.

Ребята заявились на соревнования с совместным номером, и уже тогда многие ожидали, что выступление Игнатовых на этом мероприятии будет особенным. В итоге фигуристы выступили под романтичную песню «Холодно не будет», показав свою историю любви, а в конце программы Александра расстегнула пиджак и раскрыла свой секрет: показала округлившийся живот. В это время на экране появилось видео с УЗИ.

Впоследствии также ярко — в окружении прессы и телевидения — прошла гендер-пати фигуристов, на которой будущие родители узнали пол своего ребёнка. Отметим, что сама Саша лично настояла на том, чтобы к ней пришло как можно больше представителей СМИ. Местом проведения мероприятия был выбран ресторан на Арбате в центре Москвы, напротив которого находится кинотеатр «Октябрь». Именно на нём появилась информация, что у Игнатовых будет сын. Кроме того, супруги уже показали роддом, где планируется рождение ребёнка.

Организация спортивного кэмпа

В наступившее межсезонье Александра Игнатова также не сидела без дела и примерила на себя роль тренера. Раньше она уже неоднократно помогала младшим фигуристам в группах, в которых каталась, а также была приглашённым гостем на сборах или мастер-классах. Теперь же спортсменка вышла на новый уровень и сделала свой собственный кэмп — на базе Академии «Ангелы Плющенко» организовала группы любителей фигурного катания.

Видео

Спортивный лагерь длился 14 дней и включал в себя 28 часов льда, а также занятия ОФП в зале и дополнительные нагрузки на свежем воздухе. Иногда мастер-классы давал сам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, большое внимание уделялось и атмосфере сбора. Как известно, территория Академии достаточно большая: там можно сполна окунуться в местную природу и даже покормить разных животных. По окончании каждый участник получал фирменный мерч Саши и сертификат о прохождении кэмпа.

Конечно, у такой возможности была соответствующая цена — около 190 тысяч рублей за две недели (без учёта питания и всяких возможных дополнительных опций). Не стоит забывать, что за всем в Академии стоит опытный менеджер Яна Рудковская, которая знает толк в деньгах. При этом это был крутой шанс провести время с одной из самых известных фигуристок планеты, которая, несмотря на своё прекрасное положение, по-прежнему выходила на лёд.

Активная светская жизнь

Несмотря на особенный статус, чета Игнатовых не уменьшила, а только приумножила количество своих появлений на разных светских тусовках столицы. Только за последний месяц спортсмены посетили две большие премии и множество других дней рождений и других мероприятий. И было видно, насколько серьёзно пара готовится к каждому подобному выходу!

Началось всё на премии RU.TV, для которой Саша с Макаром выбрали элегантные чёрно-белые образы, чтобы соответствовать дресс-коду мероприятия «креативный office core».

Александра и Макар Игнатовы

Далее они посетили день рождения блогера Янгера. Так как тематикой вечера был «деревенский русский стиль», то Трусова решила по максимуму воспользоваться ситуацией и продемонстрировать всем свои прекрасные длинные волосы, в которые она для красоты вплела цветы. Позднее пара приняла участие в шоу «Залети на бит», где должна была отгадывать песни.

Александра Игнатова Фото: Из личного архива Александры Трусовой (Игнатовой)

Недавно Саша и Макар пришли на XX церемонию известной музыкальной «Премии Муз-ТВ». Специально для этого события фигуристке создали очень сложный и необычный образ. Она появилась в чёрном платье в пол и длинном белом плаще. При этом влюблённые не просто прошлись по красной дорожке, но и были задействованы в самой премии: они вручали награду в номинации «Лучший кавер».

Видео: Александра и Макар Игнатовы

Такая бурная жизнь Трусовой во время ожидания первенца наводит на закономерные рассуждения о том, как же сложится жизнь пары после рождения долгожданного сына. Возможно, у молодожёнов наступит затишье? Или же нам ждать «родов в прямом эфире»? Узнаем совсем скоро.