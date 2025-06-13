Месяц с решения ISU: как Петросян и Гуменник готовятся к олимпийской квалификации?

Ровно месяц с момента оглашения Международным союзом конькобежцев (ISU) результатов проверки на нейтральность российских спортсменов! Мы столкнулись с жёстким решением — остались без представителей сразу в двух видах. Однако были и положительные моменты: в квалификационном турнире к Олимпийским играм от нас точно будут участвовать два фигуриста в женском и мужском одиночных разрядах. Аделия Петросян и Пётр Гуменник поданы первыми номерами сборной, так что самое время начинать поддерживать ребят, которые вовсю готовятся к главному в жизни старту.

Что происходит с произвольной программой Гуменника?

На днях многие фигуристы вышли из традиционного отпуска в межсезонье. При этом до сих пор неизвестно, отдыхал ли вообще наш первый номер в мужском одиночном катании Гуменник. Пока другие спортсмены исследовали разные экзотические места нашей планеты, Петя работал! В Сети постоянно всплывали отрывки программ, которые ставили фигуристу для нового сезона. Если судить по имеющемуся материалу, в этом процессе было задействовано большое количество специалистов!

Короткую программу для Гуменника поставил заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз. Совместное видео со спортсменом появилось на его странице в социальной сети. Причем сначала хореограф предложил подписчикам угадать, тему новой постановки Петра. Если судить по характерным движениям, можно сделать вывод, что программа была поставлена под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийства».

«Короткая программа для Пети Гуменника — done. Идея, музыка и все детали — уже на подходе. Совсем скоро поделюсь с вами», — написал хореограф.

Для специалиста это уже не первая реализованная задумка под данную музыку. Ранее короткую программу с таким же музыкальным сопровождением катала Анна Щербакова. И впоследствии сама фигуристка призналась, что эта постановка была для неё одной из самых любимых!..

Анна Щербакова Фото: Mauro Ujetto/NurPhoto via Getty Images

Произвольная программа Пети также уже готова. Постановщиком выступил вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. Однако к работе были привлечены и другие специалисты. К примеру, 20-летний танцор Андрей Ежлов, который в данный момент выступает на наших внутрироссийских стартах с Софьей Шевченко.

«В этот раз мы вновь работали совместно с Еленой Масленниковой — моим постоянным соавтором и надёжным творческим партнёром, с которым нас связывают многие яркие проекты. В постановке шагов и дорожек помогал Андрей Ежлов. Одна из моих задач — привлекать к работе талантливых ребят, полных энергии и свежих идей. Отдельная благодарность Петру за доверие, вовлечённость и погружение в процесс. Удачи в новом сезоне!» — написал Авербух.

Отрабатывает Петя свою новую произвольную программу вместе с ещё одним специалистом, хореографом школы Тамары Москвиной Николаем Морошкиным, который также внёс свой вклад в работу. В социальных сетях он показал небольшой отрывок программы, над которой работало не менее пяти человек! И это только те, о которых говорят в социальных сетях.

«Наше совместное творчество с Надеждой Кохановой вы сможете увидеть в новой произвольной программе Петра», — сказал специалист.

Публикация вызвала недоумение, ведь все знали о работе фигуриста с Авербухом. И даже возникли вопросы: неужели её поставили заново?! Но Илья Изяславович, как известно, разрабатывает сам костяк программы. А дальше постановка отрабатывается уже штатными специалистами. И неудивительно, что Морошкин решил внести какие-то свои фишечки в общее творение.

Отметим, что к такому раскладу — короткая от Глейхенгауза и произвольная от Авербуха — Гуменник обращается уже не первый год. Для прошедшего сезона-2024/2025 эти специалисты ставили Петру программы под «Дюну» и «Евгения Онегина». Стратегия точно сработала, ведь к концу сезона Пётр довёл постановки до совершенства и безупречно выступил в финале Гран-при. И именно его выбрали единственным кандидатом для участия в ОИ-2026.

При этом для работы с Петром привлекли ещё одного специалиста — тренера американских чемпионов Нэйтана Чена и Ильи Малинина Рафаэля Арутюняна. В социальных сетях юная фигуристка из Калифорнии поделилась фотографией с Гуменником. Ранее в СМИ сообщали, что россиянин прибыл в США и уже проводит тренировочные сборы в Калифорнии. Оказалась, что там же присутствует чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Ранее спортсменам приписывали отношения.

Оливия Джун, Елизавета Туктамышева, Пётр Гуменник Фото: Личный архив oliviajung_on_ice

Известно, что Арутюнян уже давно помогает Гуменнику в онлайн-формате. Они консультировались и перед финалом Гран-при России этого сезона, который Пётр триумфально выиграл и добыл себе путёвку на отборочный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекин. Надеемся, что такое количество привлечённых к работе специалистов только поможет россиянину успешно выступить в олимпийском сезоне!

Оставит ли Петросян прошлогоднюю программу?

Недавно из отпуска вышла и группа заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, где занимается главная надежда России на золото Олимпийских игр в Милане в женском одиночном катании Аделия Петросян. Она провела каникулы на островах у океана, а потом побывала в солнечном Стамбуле. Там же фигуристка встретила своё 18-летие. С ним спортсменку поспешили поздравить её преданные болельщики, которые посетили арену Тутберидзе прямо в первый тренировочный день.

Аделия Петросян Фото: Личный архив TEAMAPETROSIAN

При этом, несмотря на активные публикации о начале подготовки к новому сезону, специалисты штаба Этери Георгиевны пока предпочитают держать в секрете будущие постановки звёздных учеников. Вероятно, Даниил Маркович поделится роликами в социальных сетях позже. А может, программы традиционно будут анонсированы во время контрольных прокатов сборной России, которые в этом году пройдут в период с 26 по 29 сентября в Санкт-Петербурге.

В любом случае программы Аделии Петросян публика увидит раньше — квалификационный турнир в Пекине запланирован на 17–21 сентября. В прошедшем сезоне-2024/2025 многие специалисты особенно выделяли произвольную программу спортсменки — танго Астора Пьяццоллы Yo soy Maria. К примеру, Татьяна Тарасова в комментарии «РИА Новости» так высказалась о постановке:

«Мне очень понравилось катание Аделии Петросян, очень понравилась её программа, то, как она выступала в этой постановке, то, что она прыгает четверные. Аделия в ней большая чемпионка!».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Сама фигуристка в недавнем интервью журналу «Мир фигурного катания» также назвала это танго одной из двух своих любимых программ в карьере:

«Танго прошедшего сезона — моя отдельная любовь. Яркая, пламенная – я её обожаю. Вообще, удивительно, как тренеры чувствуют и знают меня. Они угадали со многими программами. Надеюсь, так будет и дальше!»

Возможно, для Аделии нет смысла рисковать и лучше потратить время на отработку уже поставленной шикарной программы? Постановка уже вкатана и полюбилась российской публике. Нет сомнений, что она понравится и зарубежным болельщикам и специалистам, которые толком не знают нашу чемпионку. А вот по короткой программе у Петросян пока вопрос открыт.

Среди болельщиков ходят разговоры, что новая постановка может быть поставлена на базе показательного номера, который фигуристка исполняла во время тура шоу Этери Тутберидзе: зажигательный танец под композиции певицы Шакиры Waka Waka и Hips don't lie. Для произвольной программы темп музыки явно неподходящий (хотя скажите об этом Алёне Косторной, которая в своё время отжигала под саундтрек из «Сумерек»). А вот для короткой – вполне.

Но это пока всего лишь догадки поклонников. Официальной информации о программах Аделии пока нет. Однако, если судить по тому, как серьёзно взялись за подготовку Петра Гуменника, нет сомнений — в новые постановки Петросян, если таковые появятся, будет вложено всё, что только можно. А сомнений в тренерском штабе и самой Этери Тутберидзе, которая нередко предлагала идеи для программ своих учениц, нет. Ведь многие из них стали культовыми. Ждём нечто подобное и для двукратной чемпионки России!