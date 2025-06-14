Дикиджи — настоящий король стабильности? Его статистика четверных просто поражает!

Олимпийский «Холодный расчёт» продолжается, на очереди – запасной кандидат в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи. Мы привыкли считать, что этот российский одиночник допускает минимум ошибок, но сложно в голове уложить, насколько стабилен Дикиджи на самом деле!

Мы проанализировали все прыжковые элементы Влада за весь олимпийский цикл. В сезоне-2022/2023 Дикиджи выступал по юниорам, следующие два года – по взрослым, и после окончательного перехода во взрослое катание фигурист значительно улучшил показатели, по праву войдя в число лидеров сборной.

За счёт чего Владиславу удалось добиться подобной уверенности в прыжках? Как часто он меняет контент и есть ли ему куда расти?

Статистика Владислава Дикиджи

На недавнем эфире Влад признавался, что у него были мысли о завершении карьеры после не совсем удачного юниорского сезона, но помог «батин лещ» – он в какой-то момент взбодрился и понял, что ему нужно. И это отражается в цифрах.

65,6% – столько чистых элементов ультра-си было у Влада в сезоне-2022/2023. 84,3% – это уже уровень стабильности за два последних сезона во взрослых.

Соревнуясь с юниорами, Влад проигрывал многим более юным соперникам, допускал глупые ошибки, но с течением времени избавился от них. К примеру, на финале Гран-при среди юниоров в 2023 году Дикиджи чисто исполнил четверной сальхов, однако получил за него всего семь баллов, потому что не прицепил к нему каскад. Больше таких ошибок из-за невнимательности фигурист не допускал.

Статистика прыжков Владислава Дикиджи в сезоне-2022/2023 на юниорских стартах

К такой стабильности Дикиджи определённо привела тактика «тише едешь – дальше будешь». Как отмечал его тренер Олег Татауров, важно добиться максимальной стабильности элемента на тренировках, чтобы затем вставлять его в программу. Четверной лутц Дикиджи добавил в программу только после того, как стал в нём максимально уверен. На тренировках и на ЧР по прыжкам Владислав и раньше показывал очень качественные попытки, но не в программе. Зато с того момента, как внедрял элемент – исполнял его как часы. За 22 попутки – ни одного падения, и всего три лутца исполнены на минус. В среднем Влад получает за один четверной лутц больше трёх баллов в надбавке.

Менять контент от старта к старту – тоже не черта Дикиджи. Один и тот же набор он исполняет в короткой программе на протяжении двух последних лет и совершает минимальное количество ошибок. К примеру, каскад в короткой программе Влад терял всего один раз, на мемориале Панина-Коломенкина в 2023 году, а сдваивал тройной тулуп только на этапе Гран-при в Москве, где выступал сразу же после болезни.

По одному новому четверному прыжку в произвольную Дикиджи добавляет от сезона к сезону, не больше – и это тоже помогает показывать хороший результат. Вероятно, с этой тактикой Влад не расстанется и в новом сезоне – и добавит ещё один квад в произвольную с сохранением общей стабильности.

Статистика прыжков Владислава Дикиджи после перехода во взрослые

За три сезона у Дикиджи – всего две отметки о недокрутах на ультра-си в протоколах! На Спартакиаде в феврале 2024 года Влад ошибся на четверном лутце, а в декабре 2024-го на четверть недокрутил тройной аксель на чемпионате России. Ещё одна отметка от арбитров – ребро на четверном флипе (!) – всплыла только на этапе Гран-при России в Казани, затем вопросов у судей к флипу Дикиджи не возникло.

Владислав практически не теряет драгоценные баллы на ультра-си из-за «бабочек» – всего шесть подобных ошибок из 115 прыжков, львиная доля которых пришлась на юниорский сезон-2022/2023. «Бабочки», которые иногда подводили Влада, случались не на элементах ультра-си, а на тройных прыжках, чаще всего они происходили во второй половине программы из-за общей усталости.

Общая статистика Владислава Дикиджи за олимпийский цикл — даже не совсем удачный юниорский сезон не сильно портит цифры

Ещё одна зона роста – второй тройной аксель в произвольной программе, за счёт чего можно хорошо увеличить базовую стоимость. Но в каскаде Влад его практически не делает, только в секвенции вторым элементом, когда чувствует в себе силы. Удачно секвенция тройной лутц – тройной аксель на стартах получилась только один раз – на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.

Безусловно, есть куда добавлять в количестве четверных: единственная попытка четверного риттбергера на соревнованиях стала неудачной. Можно вставить в произвольную четверной тулуп: по словам Дикиджи, элемент просто нужно больше напрыгивать и целенаправленно над ним работать, чтобы он хорошо встал в программу.

На отборочный турнир в Пекине Владислав Дикиджи заявлен как запасной – и это очень надёжный запасной нашей сборной. Долгое время у нас не было стабильных одиночников, которые собирали бы в программах много сложных прыжков, однако поколение ребят 2002-2004 года рождения ломает этот стереотип. Дикиджи же действительно можно назвать одним из самых стабильных наших одиночников на данный момент, цифры говорят сами за себя.