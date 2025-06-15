Загитова — главный триггер в фигурном катании. Перед ней Губерниев на колени не встанет?

Алина делает наш вид спорта более медийным, но её персона — спорная. Поэтому ледовый дворец в Татарстане не назовут в её честь?

Алина Загитова — снова в непростой ситуации: фигуристке на данный момент отказали в том, чтобы назвать ледовый дворец в Казани её именем. Её заслуги недостаточно велики? По мнению Дмитрия Губерниева, да. Знаменитый ведущий не упустил шанса проехаться по олимпийской чемпионке.

Меж тем редакция «Чемпионата» задумалась над другим: в чём феномен Загитовой, почему её постоянно критикуют и как она, будучи одной из самых спорных персон, умудряется двигать фигурное катание далеко вперёд. Сегодня рассуждаем на эту тему.

Уход Загитовой пошёл на пользу фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова — фигура особенная в российском и мировом фигурном катании. Будучи юной хрупкой спортсменкой, она завоевала любовь тысяч фанатов своей силой духа и умением побеждать. В решающий момент Алина не спасовала и выиграла главную золотую медаль в карьере. А затем были новые турниры и новые награды. В итоге Загитова стала обладательницей так называемого «Большого шлема» и навсегда вписала своё имя в летопись фигурного катания.

Феномен Загитовой было трудно объяснить тогда и сделать это сейчас тоже невозможно. Когда популярность только свалилась на трудолюбивую ученицу Этери Тутберидзе, удивлявшую экспертов своей невероятной техничностью, в ней видели лишь скромную кроткую девушку, уделявшую всё время тренировкам. Тем не менее настоящим примером для нового поколения фигуристов Алина стала гораздо раньше — когда приостановила карьеру и фактически ушла из большого спорта.

В тот момент Загитова начала полномасштабную трансформацию. Вместе с многочисленными титулами она приобрела мощь другого толка, ведь не только медали делают из обычного спортсмена — великого. Личность Алины претерпела большие изменения, а вместе с тем поменялись её приоритеты. Двигать фигурное катания она начала не только блестящими выступлениями на льду, но и за его пределами — за счёт многих медийных проектов.

Спорная репутация чемпионки и конфликт с Губерниевым

Не секрет, что отношение к фигуристке тоже стало другим. Кто-то продолжал беззаветно любить Загитову, кто-то же преисполнился скепсиса. Сейчас Алина имеет довольно спорную репутацию. Это касается как знаменитых оговорок на ТВ, так и странных интервью, а иногда и грубых ошибок при ведении бизнеса (история с нулевым финансированием шоу при подаче заявки на грант не забылась). Спортсменка нередко оказывается в центре различных скандалов, а ещё притягивает к себе нелестные комментарии, в том числе знаменитых людей.

Долго продолжается «медийная война» с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, который отслеживает буквально каждый шаг Загитовой и не стесняется в выражениях. И про «милостыню», и про уроки дикции, и про многое другое. Сама Алина старается не обращать на это внимания, а Дмитрий не останавливает постоянный хайп.

Казалось бы, Губерниев лишь использует имя Загитовой, но эта ситуация показательна: ни с какой другой фигуристкой комментатор не обходится так жёстко. Дмитрий восхищается атлетизмом Александры Трусовой, поддерживает Камилу Валиеву, признаётся в симпатии к Евгении Медведевой. А перед Анной Щербаковой он и вовсе готов встать на колени!

А вот Алине достаётся, что называется, на орехи.

Достойна ли Загитова ледового дворца и школы в её честь?

«Должны ли называть спортивные объекты в честь олимпийских чемпионов? В честь ныне живущих великих спортсменов — конечно, это правильно. Другой вопрос, если Алина увековечила себя на олимпе золотой медалью, то что ещё она сделала, чтобы дворец назывался её именем? Спонсоров нашла, пригласила тренеров, детей на бесплатные занятия? Это комплексная история. Но глобально мне всё равно, как будет называться этот дворец», — вот такой комментарий matchtv.ru дал Губерниев, освещая ситуацию с ледовым дворцом в Казани, который не назовут именем Алины Загитовой.

Объясняем: министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет посвящён фигуристке, причём некоторые его слова звучали грубо:

«Девчонке 23 года, называть её именем стадион — это перебор».

Естественно, после этого поднялся шум и начались дискуссии, достойна ли спортсменка такой чести или нет. Леонову пришлось пояснить: он имел в виду сам ледовый дворец, а вот школа имени Алины Загитовой внутри его структуры реализована всё-таки будет.

Как всегда, дьявол скрылся в деталях. Но, опять же, не в этом суть, а в том, что Загитова — это триггер в фигурном катании. Сомнения в её компетенции не угаснут ещё очень долго, однако самое любопытное, что Алине это на руку. «Собака лает, караван идёт» — фигуристка живёт по принципу своей именитой наставницы. Пока происходят баталии, спортсменка зарабатывает миллионы и при этом развивает свой вид спорта, запуская собственные ледовые шоу, передавая опыт молодому поколению на мастер-классах, а в ближайшем будущем станет делать это в своей школе.