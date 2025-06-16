Худайбердиева — тренер сборной России в 22 года. Кошмар или спасение для нашей фигурки?

Стать старшим тренером сборной России в 22 года – такой карьерный поворот произошёл в жизни фигуристки Елизаветы Худайбердиевой почти сразу после того, как она завязала с большим спортом. Общественность всколыхнулась: как вообще такое возможно?

Со стороны вся ситуация выглядит странно: фигуристка завершает карьеру в молодом для танцев на льду возрасте и тут же становится старшим тренером сборной, при этом не проработав тренером ни дня. И при этом открыто говорит, что тренером быть не хочет. На словах звучит как бред. А что на деле?

Вот что о своём будущем говорит сама Худайбердиева: «Я благодарю руководство за предоставленный шанс проявить себя и приложу максимальные усилия, чтобы оправдать профессиональное доверие. Мне всегда хотелось помогать другим спортсменам, новым поколениям, нашему будущему танцев на льду. В моих интересах, чтобы они добились ещё бо́льших успехов, нежели я в своей спортивной карьере: где‑то помочь, где‑то поддержать, чтобы сделать их путь комфортнее и ярче, а достижения – успешнее».

Что кроется в словах «где-то помочь и поддержать»? В чём опыт Худайбердиевой действительно может пригодиться? Лиза действительно многое прошла за время своей спортивной карьеры, и она может помогать, не стоя у бортика каждый день. Не с рёбрами и уровнями дорожек.

Возможно, предстоит беседовать с судьями и корректировать постановки, чтобы программы соответствовали возрасту спортсменов и чтобы 14-16-летние дети не пытались изображать жгучую страсть в излишне откровенных нарядах. Худайбердиева открыто выступала в прессе против сексуализации в фигурном катании, сталкивалась с жёсткой критикой – но теперь может поменять ситуацию изнутри.

В юниорском спорте Худайбердиева добилась немалых высот — стала вице-чемпионкой мира и выиграла бронзу ФГП в паре с Никитой Назаровым Фото: РИА Новости

Возможно, где-то придётся проявить себя в качестве психолога – пары у нас часто распадаются не только из-за несоответствия показателей веса и роста, но и по личным причинам, а тренерам не удаётся их «склеить» даже при шикарных перспективах.

Возможно, Худайбердиева сможет привнести в работу альтернативную точку зрения на острые вопросы. В своей колонке Лиза, например, обращалась к молодым тренерам, призывая не мучить юных спортсменов в период пубертата, как мучили их самих когда-то. «Огромное количество спортсменок пишут мне с просьбой помочь, подсказать, как справиться с этими проблемами и вылезти из ямы», – отмечала Худайбердиева, которая сама семь лет карьеры страдала булимией.

Танцы на льду крутятся вокруг внешнего вида, а как ты его достигаешь, очень часто не так важно. Похудение любыми способами непременно забирает здоровье, та же булимия – это не просто отёки и проблемы с ЖКТ, это хрупкие кости (отсюда повышенный риск травм) и болезни сердца. Помочь девочкам в пубертате с прохождением этого тяжёлого периода, стать опорой для тех, кому это требуется, продлить чью-то карьеру – почему нет?

Елизавета Худайбердиева Фото: РИА Новости

Откуда тогда столько хейта, если на новой должности Худайбердиева может принести реальную пользу? Если бы эта должность называлась по-другому – тренер-консультант юниорской сборной России, просто консультант, ассистент старшего тренера, куратор сборной – шума вокруг назначения было бы гораздо меньше. А так старший тренер юниорской сборной России по танцам на льду Елизавета Худайбердиева попадает в один ряд со старшим тренером сборной России в мужском одиночном катании Татьяной Тарасовой, ученики которой завоевали несметное количество медалей.

Сама Тарасова назначение Худайбердиевой, кстати, поддержала: «Я не знаю, как она будет работать. Станет ли хорошо работать, там будет видно. Я тоже начинала работать рано, в 19 лет. Я желаю ей всего хорошего».

А вот советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала странным попадание Елизаветы на пост тренера российских фигуристов:

«Неожиданный выбор. Меня удивляет, обычно на такую должность попадает человек, который выиграл чемпионат мира или Олимпийские игры. Это большая должность, для меня очень странный выбор, а для неё — большой карьерный рост. Кто её туда назначил, я не понимаю. Она будет руководить людьми, с которыми соревновалась, но не выигрывала у них. Это очень странно», — приводит слова Родниной Odds.ru.

При этом ещё важно понимать, что не сама Лиза назначала себя на эту должность. Сейчас она может только оправдать доверие федерации или же не оправдать, что покажет время. На данный момент кажется, что Худайбердиевой под силу стать для юных танцоров кем-то вроде «mommy», как она сама себя называет, или старшей сестры. Посмотрим, что получится на деле.