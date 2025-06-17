Как наши фигуристы готовятся к олимпийскому сезону: Гуменник в США, Горбачёва — в Европе

В самом разгаре межсезонье! Наши фигуристы потихоньку выходят из отпусков и начинают готовиться к новому соревновательному году. Некоторые не изменяют своим традициям и остаются в России, другие по разным причинам предпочитают уехать в США или Европу. Давайте посмотрим, где спортсмены проводят свои сборы. Возможно, их выбор тренировочного пространства повлияет на результаты всего будущего сезона?

США

Самой далёкой страной, где тренируются наши спортсмены, оказалась Америка. Как ни странно, выбор в её пользу сделали сразу несколько известных фигуристов. Безусловно, больше всего внимания в СМИ было уделено Петру Гуменнику, который улетел в Калифорнию для работы с одним из известнейших специалистов в фигурном катании — тренером американских чемпионов Нэйтана Чена и Ильи Малинина Рафаэлем Арутюняном. Специалист уже давно помогает Гуменнику в онлайн-формате, но перед важным олимпийским сезоном для более точечной работы было принято решение встретиться и очно.

В социальных сетях одна из юных фигуристок катка, где работает Арутюнян, поделилась фотографией с Гуменником. Оказалось, что с Петром в США прилетела приостановившая карьеру чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, с которой спортсмену приписывали романтические отношения. Информация о том, в каком виде и замешана ли в принципе Лиза в тренировочном процессе Пети, пока остаётся загадкой.

Для получения нового опыта отправиться в США решили и наши танцоры. Петербуржская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко на сборах работают под руководством олимпийского чемпиона Чарли Уайта — самого титулованного американского фигуриста в истории, который со своей партнёршей Мэрил Дэвис выиграл Олимпийские игры 2014 года в Сочи.

По словам тренера пары Елены Соколовой, россиян приняли очень тепло и им обеспечили позитивную атмосферу. Сам сбор продлится до конца июля и, что самое главное, позволит танцорам «провести спарринги в тренировочном процессе с парами, которые будут прямыми соперниками в наступающем олимпийском цикле».

К сожалению, менее радостной поездка в Америку оказалась для двукратных бронзовых призёров чемпионата России Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного. Ещё в мае фигуристы должны были провести тренировочный сбор в группе известного советско-американского тренера и хореографа Марины Зуевой. Однако когда ребята уже прибыли в США, сбор неожиданно отменили по инициативе принимающей стороны. Некоторые связывают это с тем, что не так давно о возвращении к официальным стартам объявили экс-подопечные Зуевой — Майя и Алекс Шибутани, из-за чего специалист, вероятно, предпочла сконцентрироваться на работе с ними.

Европа

В этот раз европейские сборы решила провести запасная на олимпийский квалификационный турнир в Пекине Алина Горбачёва. Сейчас фигуристка находится в Австрии, а до этого уже проводила сбор в Италии. За границей спортсменка успела поработать с бывшим тренером штабов Тутберидзе и Плющенко Сергеем Розановым.

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Алина призналась, что Розанов помогал ей в работе с тройным акселем. Специалист, несмотря на негативный фон вокруг него, известен тем, что поставил триксель фигуристке Алёне Косторной, которая благодаря этому элементу ультра-си в своем арсенале выиграла все основные медали в своей карьере — чемпионат Европы и финал Гран-при.

Алёна Косторная Фото: Maja Hitij/Getty Images

Кроме того, в одном из интервью Горбачёва говорила, что весной 2024 года задумывалась о завершении карьеры, однако именно Розанов помог ей пересмотреть отношение к тренировкам:

«Это случилось прошлым летом. В апреле-мае 2024 года я вообще не хотела кататься — пропустила полтора месяца. В июне Софье Анатольевне (Федченко) нужно было по работе в Турцию, и она предложила поехать с ней, покататься с иностранными спортсменами, переключиться.

В то время как раз был сбор у Сергея Розанова, и она попросила его со мной немного поработать. Честно говоря, я не хотела сначала, даже боялась немного, но в итоге согласилась. Сейчас я очень рада, что всё так сложилось. Сергей Александрович помог мне по-другому посмотреть на фигурное катание и переосмыслить своё отношение к тренировкам», — приводит Sport24 слова Алины.

Казахстан

Выбрать соседнюю страну для тренировок решила группа Евгения Рукавицына. Он со своими спортсменами — чемпионом Европы Дмитрием Алиевым и серебряным призёром европейского первенства Артуром Даниеляном — проводит сборы именно там. 25-летний Алиев уже успел поделиться мотивационным видео о том, как он возвращался на лёд после долгого перерыва и как тренируется в тренажёрном зале.

Ранее Дима множество раз заявлял, что, являясь одним из самых возрастных участников внутрироссийских соревнований, чувствует свою слабость по сравнению с более молодыми конкурентами. С другой стороны, Алиев всё ещё не утратил мотивацию для тренировок на льду, а главное — для выступлений перед публикой. И поэтому активно входит в новый сезон и уже ставит программы.

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Россия

Остаться на Родине во время сборов решили сразу несколько тренерских групп. К примеру, заслуженный тренер России Алексей Мишин со своими спортсменами проводит время в Кисловодске. Фотографиями оттуда делится недавно перешедшая в группу вице-чемпионка России Софья Муравьёва.

Софья Муравьёва и Агата Петрова Фото: Из личного архива Муравьёвой

Там же находится и мужская часть группы — двукратный чемпион России Евгений Семененко и серебряный призёр чемпионата страны Глеб Лутфуллин. Недавно спортсмены выложили видео, на которым исполняют сложнейший твист. Его своей визитной карточкой прошлого года сделал действующий чемпион мира Илья Малинин. При этом наши одиночники чуть изменили название элемента и вместо «малиновый твист» подписали «мишин твист».

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Отметим, что Лутфуллин пошёл ещё дальше и попробовал исполнить этот твист не только на полу, но и уже на льду.

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Там же, в Кисловодске, недавно свой сбор закончила группа парников под руководством Павла Слюсаренко. Помимо основных дуэтов — Елизаветы Осокиной/Артёма Грицаенко, Таисии Щербининой/Артёма Петрова — на тренировках присутствуют и бронзовые призёры прошлогоднего чемпионата России Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которые пропустили весь сезон-2024/2025 из-за тяжелейшей травмы партнёрши. Сейчас у спортсменов поставлены программы, и они в полноценном виде готовятся к будущему сезону.

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Сам Слюсаренко рассказал, что второй сбор его группы планируется в Новогорске в конце июня – начале июля.

Там же, в Новогорске, сейчас проводят сборы, пожалуй, самые перспективные танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Отметим, что они тренируются с Алексеем Горшковым отдельно от группы Анжелики Крыловой, которая пока остаётся у себя на катке.

Максим Некрасов и Василиса Кагановская Фото: Из личного архива Кагановской

Напомним, во второй половине августа в Новогорске пройдут закрытые контрольные прокаты для всех членов сборной России по фигурному катанию, которые поедут на квалификационный турнир к Олимпийским играм; Но туда, к сожалению, даже изначально будучи запасными, Кагановская/Некрасов, как и все российские танцоры, не попадут.